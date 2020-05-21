Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону "Луганськ-1" Губанова
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву на міні співробітників батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1".
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.
Інцидент стався увечері 20 травня. Внаслідок підриву загинув командир батальйону Сергій Губанов. Ще троє бійців зазнали важких поранень.
Правоохоронці встановили, що близько 22:50 під час патрулювання території уздовж річки Сіверський Донець поблизу Трьохізбенки здетонувала ворожа міна. На вибуховому пристрої підірвалося четверо співробітників батальйону.
"За цим фактом слідчий відділ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях розпочав кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - заявили в прокуратурі.
Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту.
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и по по этому факту должен открывать дело Гаагский трибунал по представлению Президента Украины.
Но у нас же не Президент, а преЗик Зеленский.......
На передовой - хаос. Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Вовіка. Жодної.
https://censor.net/comments/locate/448437/019212f2-c76d-700a-b226-d5d7cd319ac6Ответить
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