Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону "Луганськ-1" Губанова

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву на міні співробітників батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

Інцидент стався увечері 20 травня. Внаслідок підриву загинув командир батальйону Сергій Губанов. Ще троє бійців зазнали важких поранень.

Правоохоронці встановили, що близько 22:50 під час патрулювання території уздовж річки Сіверський Донець поблизу Трьохізбенки здетонувала ворожа міна. На вибуховому пристрої підірвалося четверо співробітників батальйону.

"За цим фактом слідчий відділ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях розпочав кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - заявили в прокуратурі.

Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту.

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