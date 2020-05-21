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Новини Операція Об'єднаних сил
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Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону "Луганськ-1" Губанова

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву на міні співробітників батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

Інцидент стався увечері 20 травня. Внаслідок підриву загинув командир батальйону Сергій Губанов. Ще троє бійців зазнали важких поранень.

Правоохоронці встановили, що близько 22:50 під час патрулювання території уздовж річки Сіверський Донець поблизу Трьохізбенки здетонувала ворожа міна. На вибуховому пристрої підірвалося четверо співробітників батальйону.

"За цим фактом слідчий відділ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях розпочав кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - заявили в прокуратурі.

Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту.

Читайте також: Прощання із загиблим на Донбасі командиром батальйону "Луганськ-1" полковником Губановим відбудеться 22 травня в Сєверодонецьку

Автор: 

прокуратура (3667) смерть (6741) Національна гвардія (1519) операція Об’єднаних сил (6725) Губанов Сергій (8) Луганська область (4875)


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Топ коментарі
+9
Слава Герою Украины полковнику Губанову !
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21.05.2020 21:11
+7
Для Сечобородька це "постреливают". І взагалі війна не з кацапами та сепарами, а в головах українців.
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21.05.2020 21:29
+5
по факту у нас больше трех с половиной тысяч погибших Воинов и 15 тыс. мирных
и по по этому факту должен открывать дело Гаагский трибунал по представлению Президента Украины.
Но у нас же не Президент, а преЗик Зеленский.......
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21.05.2020 21:08
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по факту у нас больше трех с половиной тысяч погибших Воинов и 15 тыс. мирных
и по по этому факту должен открывать дело Гаагский трибунал по представлению Президента Украины.
Но у нас же не Президент, а преЗик Зеленский.......
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21.05.2020 21:08 Відповісти
вчера как вошь на аркане в Мариике прыгал
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21.05.2020 21:09 Відповісти
21.05.2020 г.
На передовой - хаос. Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
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21.05.2020 21:31 Відповісти
А может потому и не проинформировали, что знали кто поедет? Тут по горячему стоит всё вскопать. Иди знай теперь конечно. Но потеря сильнейшая.
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21.05.2020 22:33 Відповісти
Заблудилось?Помочь найти выход или сам?
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21.05.2020 21:17 Відповісти
Умница😂🌷
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21.05.2020 21:26 Відповісти
Слава Герою Украины полковнику Губанову !
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21.05.2020 21:11 Відповісти
Ну нарасследуют и кого накажут? Наказывать должны пушки, но у нас же нужно просто прекратить стрелять, а прокуроры ручные - шо скажут то и нарасследуют.
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21.05.2020 21:17 Відповісти
Для Сечобородька це "постреливают". І взагалі війна не з кацапами та сепарами, а в головах українців.
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21.05.2020 21:29 Відповісти
https://censor.net/user/170498

Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Вовіка. Жодної.
https://censor.net/comments/locate/448437/019212f2-c76d-700a-b226-d5d7cd319ac6Ответить
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21.05.2020 21:38 Відповісти
Вечная память Героям ! Смерть российским оккупантам !
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21.05.2020 21:59 Відповісти
Ну вот ещё один погиб гражданин страны по призванию души и сердца! Присягу принимал один раз он. именно такие и должны уже как минимум на 50% все посты занять в профильном министерстве. Но там те кто заканчивал до 1991г или на 2-4 года позже, что одно и тоже. И все до 1991 г были с партбилетам. Им сегодня по 55-60лет. Долго ждать настоящих нам простым людям, а те кто в окопах----так тем более не дождаться---а назрело до отказа. И по линии ген-прокуратуры, и МО, и даже СБУ. За райисполкомы и горисполкомы молчу----брежневские комсомольцы косяками шастают. И детки их рядом на мамкиных фамилиях----5 колона!
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21.05.2020 22:29 Відповісти
Вызовите на допрос этого придурка зеленского. Пусть оно раскажет почему убивают наших солдат и командиров, а в ответ - тишина. ТИШИНА *** придурок... ТИШИНА !!! Шакал гребаный!
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21.05.2020 23:51 Відповісти
 
 