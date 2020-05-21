Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения "Луганск-1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Инцидент произошел вечером 20 мая. В результате подрыва погиб командир батальона Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

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Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

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