Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова
Правоохранители открыли уголовное производство по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения "Луганск-1".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Инцидент произошел вечером 20 мая. В результате подрыва погиб командир батальона Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.
Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.
"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.
Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.
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и по по этому факту должен открывать дело Гаагский трибунал по представлению Президента Украины.
Но у нас же не Президент, а преЗик Зеленский.......
На передовой - хаос. Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Вовіка. Жодної.
https://censor.net/comments/locate/448437/019212f2-c76d-700a-b226-d5d7cd319ac6Ответить
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