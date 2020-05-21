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Новости Операция Объединенных сил
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Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова

Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения "Луганск-1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Инцидент произошел вечером 20 мая. В результате подрыва погиб командир батальона Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в районе Трехизбенки, еще трое бойцов получили тяжелые ранения, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

прокуратура (5005) смерть (9212) Национальная гвардия (2108) операция Объединенных сил (6766) Губанов (8) Луганская область (6493)


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Топ комментарии
+9
Слава Герою Украины полковнику Губанову !
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21.05.2020 21:11
+7
Для Сечобородька це "постреливают". І взагалі війна не з кацапами та сепарами, а в головах українців.
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21.05.2020 21:29
+5
по факту у нас больше трех с половиной тысяч погибших Воинов и 15 тыс. мирных
и по по этому факту должен открывать дело Гаагский трибунал по представлению Президента Украины.
Но у нас же не Президент, а преЗик Зеленский.......
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21.05.2020 21:08
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Правила форума Совет форумчан
по факту у нас больше трех с половиной тысяч погибших Воинов и 15 тыс. мирных
и по по этому факту должен открывать дело Гаагский трибунал по представлению Президента Украины.
Но у нас же не Президент, а преЗик Зеленский.......
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21.05.2020 21:08 Ответить
вчера как вошь на аркане в Мариике прыгал
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21.05.2020 21:09 Ответить
21.05.2020 г.
На передовой - хаос. Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
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21.05.2020 21:31 Ответить
А может потому и не проинформировали, что знали кто поедет? Тут по горячему стоит всё вскопать. Иди знай теперь конечно. Но потеря сильнейшая.
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21.05.2020 22:33 Ответить
Заблудилось?Помочь найти выход или сам?
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21.05.2020 21:17 Ответить
Умница😂🌷
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21.05.2020 21:26 Ответить
Слава Герою Украины полковнику Губанову !
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21.05.2020 21:11 Ответить
Ну нарасследуют и кого накажут? Наказывать должны пушки, но у нас же нужно просто прекратить стрелять, а прокуроры ручные - шо скажут то и нарасследуют.
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21.05.2020 21:17 Ответить
Для Сечобородька це "постреливают". І взагалі війна не з кацапами та сепарами, а в головах українців.
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21.05.2020 21:29 Ответить
https://censor.net/user/170498

Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Вовіка. Жодної.
https://censor.net/comments/locate/448437/019212f2-c76d-700a-b226-d5d7cd319ac6Ответить
Мне нравится 17
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21.05.2020 21:38 Ответить
Вечная память Героям ! Смерть российским оккупантам !
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21.05.2020 21:59 Ответить
Ну вот ещё один погиб гражданин страны по призванию души и сердца! Присягу принимал один раз он. именно такие и должны уже как минимум на 50% все посты занять в профильном министерстве. Но там те кто заканчивал до 1991г или на 2-4 года позже, что одно и тоже. И все до 1991 г были с партбилетам. Им сегодня по 55-60лет. Долго ждать настоящих нам простым людям, а те кто в окопах----так тем более не дождаться---а назрело до отказа. И по линии ген-прокуратуры, и МО, и даже СБУ. За райисполкомы и горисполкомы молчу----брежневские комсомольцы косяками шастают. И детки их рядом на мамкиных фамилиях----5 колона!
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21.05.2020 22:29 Ответить
Вызовите на допрос этого придурка зеленского. Пусть оно раскажет почему убивают наших солдат и командиров, а в ответ - тишина. ТИШИНА *** придурок... ТИШИНА !!! Шакал гребаный!
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21.05.2020 23:51 Ответить
 
 