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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону "Луганськ-1" полковнику поліції Губанову, який загинув у зоні ООС

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 21 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним із тих луганських міліціонерів, які навесні 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов'язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!"- сказав президент України.

Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил в Новоайдарському районі Луганської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону "Луганськ-1" Губанова

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Герой України (313) Зеленський Володимир (23697) втрати (4385) операція Об’єднаних сил (6725) Губанов Сергій (8)


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Топ коментарі
+18
Вечная Память и Слава!!
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21.05.2020 23:29
+18
Вечная память герою - защитнику Украины....Царствие Небесное...
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21.05.2020 23:30
+8
Земля тебе пухом, Воин...
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21.05.2020 23:39
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Вечная Память и Слава!!
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21.05.2020 23:29 Відповісти
Вечная память герою - защитнику Украины....Царствие Небесное...
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21.05.2020 23:30 Відповісти
... а в балці вже гострять ножі, якими вас заріжуть

Маріїнський парк, 20.05.2020.
Пресконференція Володимира Зеленського.

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону "Луганськ-1" полковнику поліції Губанову, який загинув у зоні ООС - Цензор.НЕТ 9979
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21.05.2020 23:39 Відповісти
совок убиває
убий в собі совок!
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21.05.2020 23:43 Відповісти
Земля тебе пухом, Воин...
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21.05.2020 23:39 Відповісти
Пусть этота козлина в сраку себе засунет эту звездочку. Придурок.
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Так йому. Ось Петя на такі "дрібниці" ніколи не зважав і ордени не давав. Гетьман же ж!
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22.05.2020 00:00 Відповісти
Чому вовік зе досі не зупинив війну? Невже проста пєрєстать стрелять не працює???
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22.05.2020 08:10 Відповісти
ПНХ, мразь
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22.05.2020 07:53 Відповісти
Дуже дивно,що цей комент досі тут..
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22.05.2020 08:45 Відповісти
Ты бы к погибшему хоть какое-то уважение имей. Тут тебе не квн.
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21.05.2020 23:59 Відповісти
до речі, про кавеен, передвісник хварталів і слуг урода

"Посміхніться - на вас впливають!"
Оці нинішні гуманітарні технології управління масою через медіа - родом якраз із гебешного совка.

І оцим совковим трешаком 95 ступеня людей у нас 15 років пригодовували через телевізор щосуботи з кавеенів, аж нарешті лайно пішло за цукерку - згідно з ефектом вікон Овертона.
Такий мило за...бавний зєзік-прєзік на тлі поганих новин про карррупцію - і вуаля, народ уже тупо ведеться на "гірше, аби інше", переконуючи одне одного "хуженєбудєт!" під час реальної війни з ре фе.
Усі гуманітарні технології працюють удовгу, отже рік тому зоряний час мозголомів настав і у нас.
Бо далеко не всякий, хто вибрал зє, а зараз доїдає заначку, здатен признатися сам собі, що йому на минулих виборах вельми технологічно хакнули мозок.
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22.05.2020 00:03 Відповісти
Зовсім ти тут не до речі. Иди собі...
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22.05.2020 00:08 Відповісти
Великий подвиг - підірватися на міні! Майже як в совковому анекдоті коли чувирло зловило золоту рибку і забажало стати героєм радянського союзу. Грім, блискавка, очухався посеред поля, в руці граната а на нього пруть німецькі танки... На мінах багато людей підірвалось і що? Всім мертвим Героя України а живим та ненародженим оманський договорняк з Патрушевим, країну в хлам і ***** в хату? "Что не делает дурак всё он делает не так"!.
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21.05.2020 23:57 Відповісти
Як міна підвела підсумок його життю, так звання Героя підвело підсумок його справам. Чи ти думаєш, що це був перший і останній його день на війні? Чувирло, ти, чувирло..
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22.05.2020 00:09 Відповісти
К сожалению есть информация, что подорвались на своих минах. Совковый бардак тяжело истребить.
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22.05.2020 01:17 Відповісти
В пам'ять про командира "Луганськ-1" Сергія Губанова

https://www.youtube.com/watch?v=z52LQ5n5xFY
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22.05.2020 00:15 Відповісти
И тебе того же!!!
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22.05.2020 00:17 Відповісти
Сказали, что ехали куда-то, подорвались на мине

Все как в 2014 - свои же сдали, местные, позвонили куда надо

генштаб и т д
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22.05.2020 00:30 Відповісти
Перепрошую. Але якби я була Зеленським, або кимось з його оточення, то я знаю що спало би мені на думку:" как вовремя погиб, тут как раз героя кому-то вручить надо".Шана загиблому, а от з боку влади дешевий піар.
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22.05.2020 00:35 Відповісти
а зачем ему пиар?? у него своей массы меньше не стало, исходя из рейтингов....
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22.05.2020 01:34 Відповісти
А Пепа с какой целью в свое время ленточки перерезал?
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22.05.2020 07:55 Відповісти
Ото вас "пєпа"дістав, сто років не дасть спокійно жити. Ну Вова ж не Пєпа, правда ж ?))))
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22.05.2020 15:28 Відповісти
Правильно.
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22.05.2020 01:33 Відповісти
Дуже міцний воїн був.
Легенда.
Герою Слава!
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22.05.2020 02:12 Відповісти
А Баканову за іспанську фірму якою він керує і одночасно керує СБУ? Де герой? У голови Служби безпеки України Івана Баканова виявили ще одну керівну посаду. Йдеться про іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, яка займається комерцією. Ось так вже особисту створий мережу як підпільник Кіндрат. Яка кшталево чесна людина" - як про неї це казав для преси Зеленський
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22.05.2020 06:58 Відповісти
Дезертир награждает только посмертно. Живым воинам смотреть в глаза с расстояния в тридцать сантиметров стыдно.
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22.05.2020 09:51 Відповісти
 
 