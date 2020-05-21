Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону "Луганськ-1" полковнику поліції Губанову, який загинув у зоні ООС

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 21 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним із тих луганських міліціонерів, які навесні 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов'язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!"- сказав президент України.

Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил в Новоайдарському районі Луганської області.

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