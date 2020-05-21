Зеленський присвоїв звання Героя України командиру батальйону "Луганськ-1" полковнику поліції Губанову, який загинув у зоні ООС
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.
Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 21 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним із тих луганських міліціонерів, які навесні 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов'язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!"- сказав президент України.
Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил в Новоайдарському районі Луганської області.
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Маріїнський парк, 20.05.2020.
Пресконференція Володимира Зеленського.
убий в собі совок!
"Посміхніться - на вас впливають!"
Оці нинішні гуманітарні технології управління масою через медіа - родом якраз із гебешного совка.
І оцим совковим трешаком 95 ступеня людей у нас 15 років пригодовували через телевізор щосуботи з кавеенів, аж нарешті лайно пішло за цукерку - згідно з ефектом вікон Овертона.
Такий мило за...бавний зєзік-прєзік на тлі поганих новин про карррупцію - і вуаля, народ уже тупо ведеться на "гірше, аби інше", переконуючи одне одного "хуженєбудєт!" під час реальної війни з ре фе.
Усі гуманітарні технології працюють удовгу, отже рік тому зоряний час мозголомів настав і у нас.
Бо далеко не всякий, хто вибрал зє, а зараз доїдає заначку, здатен признатися сам собі, що йому на минулих виборах вельми технологічно хакнули мозок.
https://www.youtube.com/watch?v=z52LQ5n5xFY
Все как в 2014 - свои же сдали, местные, позвонили куда надо
генштаб и т д
Легенда.
Герою Слава!