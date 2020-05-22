Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст
Ситуація з оприлюдненням аудіоматеріалів, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на експрезидента України Петра Порошенка - це старі новини, крім того, записи не дають точного розуміння того, що сталося.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Те, що зараз відбувається в Україні ... Ви кажете про великий скандал. Я взагалі не розумію, чому скандал. Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку з приводу прокурора і з приводу американської і міжнародної допомоги. І це не було тільки позицією США, це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини, ЄС. І теж зараз багато експертів кажуть, що хтось працював над плівками, тому вони не дають точного розуміння того, що сталося. Тому скандалу я просто не бачу, це старі новини. Це загалом не новини, це стара історія", - сказав він.
На запитання ведучої про те, чи зацікавлена в цьому Росія, Гербст відповів: "Безумовно".
"І знову, хтось працював над цими плівками. І ми знаємо, на чию догоду. І однієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", - додав дипломат.
Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".
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Ну и замечательно.
Чего так переживать?
Главное, что у этой старой новости нет срока давности.
- Змінили одного генпрокурора на іншого. За це Україна отримала гроші. Хто програв?
- Приняли закон про продаж землі. Отримали кредит МВФ (який посилав в жопу) Хто програв?
Вам разом і відповідати.
Поки що ви, потім ЗЕбіл.
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При цьому, державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур - це є порушенням антикорупційного законодавства. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в перекладі - «Нова Зелена земля») зареєстрована у провінції Жирона. Іван Баканов з 2015 року і донині займає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми. Про це свідчить актуальний витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії.
Офіційний витяг із Державного реєстру юридичних осіб Іспанії
Офіційний витяг із Державного реєстру юридичних осіб Іспанії
Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95», де працював Володимир Зеленський до президентства.
Статутний капітал фірми - 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо - фірма не подає річні звіти.
Через неподання звітів фірма Nueva Tierra Verde, адміністратором якої є чинний голова СБУ, потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер - це тип санкції, направлений на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого коливається від 1200 до 60 тисяч євро - в залежності від розміру статутного капіталу.
Компанія порушила розділ сьомий Королівського законодавчого указу Іспанії (№1/2010), в якому йдеться, що адміністратори компаній зобов'язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.
У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча, і не вважається ліквідованою - адміністратор спершу має усунути всі порушення та подати звіти.
Посада «administrador único», яку обіймає Іван Баканов, за іспанським законодавством, це посада одноосібного керуючого компанією, він ухвалює всі рішення, на нього покладені всі права та обов'язки стосовно діяльності компанії.
Утім, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, йдеться в матеріалі. Це прописано у 25 статті ЗУ «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».
«Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю займати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої - отримання прибутку. Це заборонено. Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду», - зазначив у коментарі журналістам юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.
Іван Баканов відмовився від окремого інтерв'ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:
«Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія «NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA» офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб», - зазначили в пресслужбі СБУ.
На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.
Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.
У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ».
Зараз це все вийшло на поверхню, причому з доволі вагомими доказами. А це значить що ні минулій владі, ні причетним до цього американцям вже не відмитись. Це буде розслідувати якщо не чинна влада, то наступна.
И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Источник: https://censor.net.ua/n3197217
Если он говорит, что это брехня, значит, чистая правда.
Значит, плохи у него дела.
Честному бояться нечего.
Хочется знать, какими способами подпитывалась голосами "коалиция".
И про перевыполнение плана по тарифам.
У американцев нет такой поговорки,собственно типично русское выражение.Похоже в штабе Байдена полно выпускников школы КГБ