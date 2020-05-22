Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст

Ситуація з оприлюдненням аудіоматеріалів, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на експрезидента України Петра Порошенка - це старі новини, крім того, записи не дають точного розуміння того, що сталося.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Те, що зараз відбувається в Україні ... Ви кажете про великий скандал. Я взагалі не розумію, чому скандал. Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку з приводу прокурора і з приводу американської і міжнародної допомоги. І це не було тільки позицією США, це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини, ЄС. І теж зараз багато експертів кажуть, що хтось працював над плівками, тому вони не дають точного розуміння того, що сталося. Тому скандалу я просто не бачу, це старі новини. Це загалом не новини, це стара історія", - сказав він.

На запитання ведучої про те, чи зацікавлена в цьому Росія, Гербст відповів: "Безумовно".

"І знову, хтось працював над цими плівками. І ми знаємо, на чию догоду. І однієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", - додав дипломат.

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Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".