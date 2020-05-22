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Новини
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Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст

Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст

Ситуація з оприлюдненням аудіоматеріалів, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на експрезидента України Петра Порошенка - це старі новини, крім того, записи не дають точного розуміння того, що сталося.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Те, що зараз відбувається в Україні ... Ви кажете про великий скандал. Я взагалі не розумію, чому скандал. Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку з приводу прокурора і з приводу американської і міжнародної допомоги. І це не було тільки позицією США, це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини, ЄС. І теж зараз багато експертів кажуть, що хтось працював над плівками, тому вони не дають точного розуміння того, що сталося. Тому скандалу я просто не бачу, це старі новини. Це загалом не новини, це стара історія", - сказав він.

На запитання ведучої про те, чи зацікавлена в цьому Росія, Гербст відповів: "Безумовно".

"І знову, хтось працював над цими плівками. І ми знаємо, на чию догоду. І однієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", - додав дипломат.

Також читайте: "Плівки Деркача" - частина російської спецоперації проти України, до якої може бути причетний Офіс президента, - заява Порошенка

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) Порошенко Петро (15162) прослуховування (206) Гербст Джон (111) Деркач Олександр (56)


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Топ коментарі
+50
Для зебилов записи Трубы - не скандал, видео(!)записи брата Ермака - не скандал. А тут отредактированные записи какого-то КГБшника, по которым ничего и заподозрить-то толком невозможно, должны вдруг стать всемирным скандалом? Ну общался Байден с Порошенко, разве это секрет? А состав преступления где?
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22.05.2020 00:42
+34
И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Поэтому скандала я просто не вижу, это старые новости. Источник: https://censor.net.ua/n3197217
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Іншими словами це означає, що записи не можуть бути прийняті судом у якості доказів і відповідно сама зевлада пішла проти США, МВФ...та нашкодила сама собі.
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22.05.2020 00:48
+28
Не жертвував Порошенко інтересами України хоча б тому, що ототожнював успіх України і свій як президента. Хоча головне - він просто любить Україну. Порошенку я довіраю, а зеленському - ні, бо йому Україна чужа.
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22.05.2020 01:11
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Фонди Марини та Петра Порошенків отримали 1,7 млрд гривень з держбюджету в 2019 році...на ці кошти зараз і імітують допомогу
Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст - Цензор.НЕТ 5589
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22.05.2020 07:20 Відповісти
з бюджету
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22.05.2020 08:03 Відповісти
Фонды какие?Куда с бюджета?
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22.05.2020 08:10 Відповісти
Какие конкретно фонды? Название у них есть?
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22.05.2020 08:03 Відповісти
Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст - Цензор.НЕТ 8504
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22.05.2020 07:24 Відповісти
Беспардонный лжец.
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22.05.2020 07:28 Відповісти
Ситуация с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена - это старые новости, - Хербст - Цензор.НЕТ 2882
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22.05.2020 07:38 Відповісти
Адвокати Петра-громадяни Росії назвали це проросійською провокацією в інтересах Росії
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22.05.2020 08:05 Відповісти
для народа Украины - новые, и ожидаемо мерзкие, как и все деяния питра
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22.05.2020 07:39 Відповісти
Старая новость?
Ну и замечательно.
Чего так переживать?
Главное, что у этой старой новости нет срока давности.
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22.05.2020 07:41 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА

- Змінили одного генпрокурора на іншого. За це Україна отримала гроші. Хто програв?

- Приняли закон про продаж землі. Отримали кредит МВФ (який посилав в жопу) Хто програв?
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22.05.2020 07:54 Відповісти
Ихнее гамно такое родное и пахучее , а рошеновский шоколад горький и не паРашинский. Попытка понять какое наслаждение получает свинья сидя в грязи - тебе вряд ли удастся. Их умом не понять.
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Деркач перднув. Всі знали, що Деркач - фсбшнк, але один поперед іншим нюхали його пердіж. Сморід виявивсь сильним, але російська квашена капуста, якою харчується Деркач, була ще й гнилою, несвіжою. Може Деркачу туди чопік вставити? На Лук'янівці? Щоб меньше бздів у наші відносини з стратегічними партнерами?
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22.05.2020 07:56 Відповісти
Ви наробили це разом.
Вам разом і відповідати.
Поки що ви, потім ЗЕбіл.
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22.05.2020 07:59 Відповісти
Клоун,это торчек оманский.
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22.05.2020 08:04 Відповісти
Ні, я за російського шпигуна Порошенка не голосував і не працюю в його ботофермі платним, мерзотним тролем. Все, що я хочу, це щоб лідерами України більше НІКОЛИ не ставали російьскі шпигуни, типу Янека, Пєці і Зєлі. Навіть згоден, щоб їхні платні тролі не сиділи по буцегарням, а працювали на примусових на свіжому повітрі у автодорі.
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22.05.2020 08:19 Відповісти
Про бабу Юлю промовчав.
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22.05.2020 08:22 Відповісти
Ваня, ты в числе 73% проголосовал за "вислюка в омани", которого сам называешь "росийськым шпыгуном". Каким образом ты собрался приводить к власти проукраинские силы, если главный политический враг зеленой шмаркли, одновременно и твой? Раздвоение личности не мучает, когнитивный диссонанс там всякий?...
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22.05.2020 10:17 Відповісти
-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.(с)
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22.05.2020 10:30 Відповісти
Ну я ж не заробляю у шпигуна Пєці мародерські гроші, як ти
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22.05.2020 11:43 Відповісти
Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством - «Схеми».
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При цьому, державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур - це є порушенням антикорупційного законодавства. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в перекладі - «Нова Зелена земля») зареєстрована у провінції Жирона. Іван Баканов з 2015 року і донині займає у ній посаду «administrador único», тобто одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми. Про це свідчить актуальний витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії.

Офіційний витяг із Державного реєстру юридичних осіб Іспанії
Офіційний витяг із Державного реєстру юридичних осіб Іспанії
Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор «Студії Квартал-95», де працював Володимир Зеленський до президентства.

Статутний капітал фірми - 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель та на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Утім, чи веде вона якусь діяльність та яку саме, з відкритих реєстрів дізнатись неможливо - фірма не подає річні звіти.

Через неподання звітів фірма Nueva Tierra Verde, адміністратором якої є чинний голова СБУ, потрапила у список порушників податкової інспекції Іспанії. Восени 2019 року у неї тимчасово відкликали податковий ідентифікаційний номер - це тип санкції, направлений на те, щоб заблокувати діяльність компанії до усунення порушення. Також за це передбачений штраф, розмір якого коливається від 1200 до 60 тисяч євро - в залежності від розміру статутного капіталу.

Компанія порушила розділ сьомий Королівського законодавчого указу Іспанії (№1/2010), в якому йдеться, що адміністратори компаній зобов'язані протягом трьох місяців з кінця фінансового року підготувати річний звіт, який включає в себе інформацію про баланс, прибутки та збитки, зміни власного капіталу за рік та рух коштів.

У Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) журналістам підтвердили, що ця фірма діюча, і не вважається ліквідованою - адміністратор спершу має усунути всі порушення та подати звіти.

Посада «administrador único», яку обіймає Іван Баканов, за іспанським законодавством, це посада одноосібного керуючого компанією, він ухвалює всі рішення, на нього покладені всі права та обов'язки стосовно діяльності компанії.

Утім, за українським законодавством, голова СБУ не має права бути керівником приватної юридичної особи, йдеться в матеріалі. Це прописано у 25 статті ЗУ «Про запобігання корупції», яка забороняє державним службовцям «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».

«Антикорупційне законодавство забороняє як голові СБУ, так і будь-якому посадовцю займати керівні посади на підприємстві, яке займається підприємницькою діяльністю і мета якої - отримання прибутку. Це заборонено. Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду», - зазначив у коментарі журналістам юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

Іван Баканов відмовився від окремого інтерв'ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:

«Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія «NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA» офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб», - зазначили в пресслужбі СБУ.

На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як така, що не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, у пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням «будуть розбиратися». Також на прохання журналістів їм не надали підтверджень, що Іван Баканов вчиняв якісь дії для виходу з керівного органу цієї компанії з моменту призначення на високу державну посаду.

Процес подання декларацій чиновниками до публічного реєстру НАЗК завершується 1 червня. За оновленим восени 2019 року законодавством, керівництво СБУ тепер має публікувати свої декларації.

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ».
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Щось я раніше не чув щоб американці відкрито зізнавались що Байден має такий вплив на владу в Україні і на Порошенка особисто, що впливає на кадрові призначення не лише в Генпрокуратурі, а й в Кабміні в обмін на грошову допомогу від США. Тим паче, не було й слова про те що окремі партії мають пряме фінансування зі США.
Зараз це все вийшло на поверхню, причому з доволі вагомими доказами. А це значить що ні минулій владі, ні причетним до цього американцям вже не відмитись. Це буде розслідувати якщо не чинна влада, то наступна.
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22.05.2020 08:03 Відповісти
Так це зрада?
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22.05.2020 08:46 Відповісти
гавнюк, почему прячешься?
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22.05.2020 08:48 Відповісти
Это казламордый троль срущий тут в пользу паРаши.
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22.05.2020 09:00 Відповісти
Тобто, Гербст визнав, що записи справжні. І тільки брехун Порошенко досі верещить, що записи сфальсифіковані. А від того, що вони давні, це виправдовує злочини Порошенка? Я маю на увазі, наприклад, його брехню, що це МВФ вимагав підвищити ціни на енергоносії до таких висот.
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22.05.2020 08:10 Відповісти
НЕ ПЕРЕКРУЧУЙТЕ
И тоже сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точное понимание того, что произошло. Источник: https://censor.net.ua/n3197217
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22.05.2020 08:16 Відповісти
Я перекручиваю?! Окстись, Аксинья! "Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку з приводу прокурора і з приводу американської і міжнародної допомоги". Кстати, обнародовал эти пленки друг Луценко, Арьева и всего порошенковского круга.
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22.05.2020 08:29 Відповісти
ну-ну. натягивай дальше сову на глобус.
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22.05.2020 08:32 Відповісти
Все идет к тому, что натянут Порошенко... на чей-то глобус.
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22.05.2020 08:36 Відповісти
Или тебя , что намного более вероятно
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22.05.2020 09:01 Відповісти
ьлв ченсноков когда это рыг кгбист и твой патрон стал другом Луценко
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22.05.2020 08:47 Відповісти
Деркач не друг ,он кум Луценко.Учите матчасть.
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22.05.2020 08:52 Відповісти
факты в студию
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22.05.2020 09:00 Відповісти
Вы - как южик в тумане. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-svyato-lutsenka/30332460.html "Серед запрошених на свято Юрія Луценка був і експрезидент Петро Порошенко «Серед гостей свята «Схеми» зафіксували низку політичних діячів, зокрема: Колишній президент України Петро Порошенко. Міський голова Києва Віталій Кличко. Бізнесмен Ігор Суркіс та його брат, нині депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Обидва фігуранти розслідування НАБУ про розкрадання в сфері державної енергетики. Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та політтехнолог Порошенка Ігор Гринів. Колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме УДО забезпечувало охорону весілля старшого сина Луценка 2017 році, коли його співробітники скоїли напад на знімальну групу «Схем». Ексдепутат та політтехнолог Віктор Уколов. Колишній депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук. Чинний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв. Чинний позафракційний парламентар Андрій Деркач. Випускник Вищої школи КДБ в Росії. Нещодавно Деркач мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані - під час його візиту в Україну», - повідомляють журналісти «Схем»."
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22.05.2020 09:00 Відповісти
То есть: "Ежик в тумане"... или "Юрик в тумане"...
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22.05.2020 09:02 Відповісти
фактов нету но юра чесноков из попочления итвалид пропаганден команден свято в это верит - юра колорадку то поправь и закрепи
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22.05.2020 09:05 Відповісти
То, что сторонники Порошенко - люди с больной психикой, это все знают, не надо лишний раз доказывать. Луценко приглашает Деркача на свой юбилей, но для пороховаты это не доказательство их дружеских отношений. Хорошо, вот тебе события 15летней давности. https://www.pravda.com.ua/news/2005/12/17/3035078/ "Луценко дав особисту гарантію на Деркача".
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22.05.2020 09:15 Відповісти
Можливо над плівками працювали, можливо ні. Звичайно, що і Москва до цього руку доклала, але сам факт таких розмов Гербст не заперечує.
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22.05.2020 08:35 Відповісти
Як би я хотів, щоб на нас США впливало, а вони....скандал.
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22.05.2020 08:11 Відповісти
Конечно Порошенко! Самому честному человеку на Земле!
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22.05.2020 08:14 Відповісти
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22.05.2020 08:14 Відповісти
Естественно, Петру Лексеичу.
Если он говорит, что это брехня, значит, чистая правда.
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22.05.2020 08:14 Відповісти
Новость старая, а Порошенко говорит такого не было! Кому верить?
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22.05.2020 08:14 Відповісти
У пороховаты такая же реакция, как и у рашеваты: "Вы фсю врети! Я вам ни верю!" и блокирование комента. Вообще, этот форум - полная копия Одноклассников.
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22.05.2020 08:17 Відповісти
Одноклассники другие, а школа одна.
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22.05.2020 08:18 Відповісти
Скорее, менталитет один, отсюда и сходство в поведении.
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22.05.2020 08:21 Відповісти
Это совковая школа - рты инакомыслящим затыкать.
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22.05.2020 08:25 Відповісти
Твой безобидный коммент удаляют.
Значит, плохи у него дела.
Честному бояться нечего.
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22.05.2020 08:17 Відповісти
Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 8822
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22.05.2020 08:42 Відповісти
Cерожа ,а твой бубочка снова обисрався.
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22.05.2020 09:17 Відповісти
Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 3204
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22.05.2020 10:43 Відповісти
Прикол в том, что действительно ничего страшного для ЗАПАДА! Но нашим людям нужно объяснять почему лидеры ЕС и США уговаривали нашего сивочелого гетьмана, что бы он убрал явного коррупционера из Генпрокуротуры, которого недавно туда поставил.. Более того, угрожали ему прекратить помощь!
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22.05.2020 08:19 Відповісти
И не только.
Хочется знать, какими способами подпитывалась голосами "коалиция".
И про перевыполнение плана по тарифам.
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22.05.2020 08:23 Відповісти
совершенно верно. Уголовное дело по не существующей коалиции нужно было начинать сразу с признанием КС легитимности досрочных выборов ВР.
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22.05.2020 08:29 Відповісти
Лживих зелёных идиотов вымокали мордами в их же дерьме!
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22.05.2020 08:20 Відповісти
Наверное только твоим пороховатным коллегам будет понянет твой коммент. Вообще-то, ты, конечно, не заметил, но Гербст подтвердил подлинность записей.
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22.05.2020 08:24 Відповісти
Возможно, он дальтоник.
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22.05.2020 08:26 Відповісти
А кто же теперь "дырка от бублика"?Неужели,...Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 5889
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22.05.2020 08:44 Відповісти
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22.05.2020 09:19 Відповісти
І далі що? А нічого, звичний пук в калюжу від зєбілів! Ви вже другий рік вищите як свині недорізані, "ща параха пасодют". І що? А нічого, верещіть далі, поки що.
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22.05.2020 11:32 Відповісти
Яркая иллюстрация того, как проводил Порошекно реформы и стоил европейский курс Украины. Еще кровь на Майдане не высохла, а он сразу обставился своими дружбанами-казнокрадами так, что потом лидеры ЕС и США долго его уговаривали их от туда убрать. О чем он думал?
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22.05.2020 08:27 Відповісти
А что он ел на завтрак ? Тебе адрес психушки подсказать ? Покажешь там свои писульки-вылечат бесплатно.
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22.05.2020 09:11 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-svyato-lutsenka/30332460.html «Серед гостей свята «Схеми» зафіксували низку політичних діячів, зокрема: Колишній президент України Петро Порошенко. Міський голова Києва Віталій Кличко. Бізнесмен Ігор Суркіс та його брат, нині депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Обидва фігуранти розслідування НАБУ про розкрадання в сфері державної енергетики. Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та політтехнолог Порошенка Ігор Гринів. Колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме УДО забезпечувало охорону весілля старшого сина Луценка 2017 році, коли його співробітники скоїли напад на знімальну групу «Схем». Ексдепутат та політтехнолог Віктор Уколов. Колишній депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук. Чинний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв. Чинний позафракційний парламентар Андрій Деркач. Випускник Вищої школи КДБ в Росії. Нещодавно Деркач мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані - під час його візиту в Україну», - повідомляють журналісти «Схем».
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22.05.2020 08:41 Відповісти
Понос слов- запор мысли.
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22.05.2020 09:09 Відповісти
Ну, если это "понос слов" и "запор мысли", то не у меня, а у сотрудников "Радио свбода". Но для пороховаты есть более короткий, адаптированный текст, чтобы даже им понятно было. https://www.pravda.com.ua/news/2005/12/17/3035078/ "Луценко дав особисту гарантію на Деркача"
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22.05.2020 09:19 Відповісти
згадай ще маньяків, з якими ти ще в дитсадок ходив, з якими разом вишні обривали. Вийде, що ти також маньяк.
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22.05.2020 11:32 Відповісти
В штабе Байдена заявили "дырка от бублика"!
У американцев нет такой поговорки,собственно типично русское выражение.Похоже в штабе Байдена полно выпускников школы КГБ
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22.05.2020 08:48 Відповісти
они правильно заверяют. На Байдена нет компромата, в вот Пете на несколько сроков хватит.
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22.05.2020 09:03 Відповісти
Игорь бубочка себе уже срок этим подписал - вмешательство в выборы в СЩА будет на пару с панамским лидером в одной камере куковать и орать гнусавым голоском а так как он физилогически отличается от Пети то будет туремный свадьба и вава будет жена
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22.05.2020 09:07 Відповісти
не знаю кто такой твой бубочка, американцы ужу сказали по этому поводу, что для них это дырка от бублика. А я добавлю, а для Петри - ВЕРЕВКА.
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22.05.2020 09:10 Відповісти
Да ты че ? В натуре ? А если нет ? Жопу на кон ставишь ?
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22.05.2020 09:12 Відповісти
Вітьок! Дупа зараз не в ціні. Зараз цінуються вуха цапа. З них такий класний навар виходить
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22.05.2020 13:41 Відповісти
За то что лапоть снял , а зелох на 100% своего поставил ?
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22.05.2020 09:08 Відповісти
У свинособак с зерыгами жизнь -боль)
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22.05.2020 09:00 Відповісти
Порошенко ходит по ночам и срет в штаны зескоту. Страну за пол года просрали , стоим на пороге дефолта , а их волнует что Порох какого то придурка снял которого они сами и требовали снять Идиоты.
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22.05.2020 09:06 Відповісти
Ничего нового на записях нет, все и так всё знали и понимали, но скромно молчали.
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22.05.2020 09:13 Відповісти
один Порошенко не знал.
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22.05.2020 09:15 Відповісти
Что знали и о чем молчали ? Что зетвари лошары ?
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22.05.2020 09:15 Відповісти
Истерика зебанатов -это всегда песня) даже лень лишний раз прикалываться -а мы вам говорили, что вы снова в обосретесь... Но тут самое смешное, что теперь зеля повис над пропастью -не любят в США гебню)))
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22.05.2020 09:16 Відповісти
Да, так всем и говори.
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22.05.2020 09:20 Відповісти
Зачем? Все и так знают, что американцы вашу, гебню, ненавидят)
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22.05.2020 11:00 Відповісти
У Порошенко новое погоняло - ДЫРКА ОТ БУБЛИКА!
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22.05.2020 09:20 Відповісти
Як і у Зєлі. І "дірка" саме російська
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22.05.2020 13:38 Відповісти
Старые песТни о "Главном"...?
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22.05.2020 09:23 Відповісти
у зесброда рвануло, приятно читать)))
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22.05.2020 11:19 Відповісти
Ситуація з оприлюдненням записів розмови Порошенка і Байдена - це старі новини, - Гербст - Цензор.НЕТ 8906
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22.05.2020 12:24 Відповісти
Это с какой такой стати? По жирному вонючему мародеру срок давности за предательство истек?
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22.05.2020 21:16 Відповісти
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