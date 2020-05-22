У медицині кадровий дефіцит: бракує епідеміологів, інфекціоністів та сімейних лікарів, - МОЗ

Українській медицині бракує лікарів сімейної медицини, а також епідеміологів, інфекціоністів та лікарів інтенсивної терапії.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

"Дефіцит кадрів Україна найбільше відчуває в лікарях сімейної медицини, первинного контакту. Це також лікарі-лаборанти, лікарі-рентгенологи, променевої діагностики. За час епідемії ми відчутно бачимо, що ми маємо додаткову потребу в лікарях-епідеміологах, лікарях-інфекціоністах, лікарях інтенсивної терапії", - розповіла заступниця голови МОЗ.

За словами Микичак, з огляду на це буде коригуватися державне замовлення для медичних навчальних закладів.

Крім того, вона додала, що МОЗ зараз працює над тим, щоб відновити навчання лікарів-інтернів з епідеміології та інфекційних захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість ПЛР-тестів на COVID-19 збільшать за рахунок лабораторій ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби: сьогодні буде ухвалено необхідне рішення, - Степанов