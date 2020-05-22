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У медицині кадровий дефіцит: бракує епідеміологів, інфекціоністів та сімейних лікарів, - МОЗ

У медицині кадровий дефіцит: бракує епідеміологів, інфекціоністів та сімейних лікарів, - МОЗ

Українській медицині бракує лікарів сімейної медицини, а також епідеміологів, інфекціоністів та лікарів інтенсивної терапії.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

"Дефіцит кадрів Україна найбільше відчуває в лікарях сімейної медицини, первинного контакту. Це також лікарі-лаборанти, лікарі-рентгенологи, променевої діагностики. За час епідемії ми відчутно бачимо, що ми маємо додаткову потребу в лікарях-епідеміологах, лікарях-інфекціоністах, лікарях інтенсивної терапії", - розповіла заступниця голови МОЗ.

За словами Микичак, з огляду на це буде коригуватися державне замовлення для медичних навчальних закладів.

Крім того, вона додала, що МОЗ зараз працює над тим, щоб відновити навчання лікарів-інтернів з епідеміології та інфекційних захворювань.

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Автор: 

кадри (309) МОЗ (5390) лікарі (1285) Микичак Ірина (55)


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Топ коментарі
+18
ну так правильно...отменить реформу первички,шоб семейные опять получали по 2000-3000 грн-и они сразу появятся.
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22.05.2020 11:25
+18
Как вы, клоуны пришли к власти в Украине во всем дефицит.
Хуженибудит!
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22.05.2020 11:26
+18
В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2811
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22.05.2020 11:28
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Ооо, значит эта истерия не последняя, если так эпидемиологи и инфекционисты нужны.
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22.05.2020 11:31 Відповісти
Привыкайте. Теперь Украина дефицит кадров, а в особенности квалифицированных кадров будет чувствовать постоянно. И этот дефицит будет только нарастать. Все правительства за все годы независимости Украины для этого сделали все возможное. Скоро вообще дефицит украинцев в Украине будет.
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22.05.2020 11:32 Відповісти
Народ у нас очень патриотичных, чуть что бежит в Польшу, Чехию, Венгрию, а многие и в РФ.
Ну, а какого президента и какое правительство этот же народ выбирает мы тоже видим.
Так, что да - привыкайте. Других людей у нас нет.
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22.05.2020 11:37 Відповісти
Таки да - ведь патриотизм на хлеб не намажешь да и своему голодному ребенку трудно объяснить, что страна, патриотом которой ты являешься, относится к тебе как злая мачеха к пасынку. Наши керманычи по дороге в европы постарались максимально цены сделать европейскими, вот только за зарплаты забыли европейские. Ну а что теперь судить людей - для европейских цен нужны европейские зарплаты. Вот и едут за европейскими зарплатами в Европу. Или на на местного феодала предлагаешь работать за миску похлебки?
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22.05.2020 11:45 Відповісти
Все верно, семейного врача нет, скорой не нужен, жди когда загнешься. Полиция выедет на труп.
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22.05.2020 11:32 Відповісти
А куда ты дел своего семейного?
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22.05.2020 11:34 Відповісти
Да нет у меня его и небыло, переехал, а на новом месте таковых пока не нашел, да и не найду, в Киеве это поликлиника, в селе это к ветеринару наверно.
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22.05.2020 11:38 Відповісти
Тебе, наверное, да - к ветеринару. Но он сам тебя найдет, когда собак от бешенства прививать будут.
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22.05.2020 11:54 Відповісти
Він документально не оформив з ним стосунки...
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22.05.2020 11:40 Відповісти
А що, в 95-му кварталі кваліфікованих лікарів нема? Тоді давайте кого попало, в президенти ж клоуна запхали, давайте в лікарі всю іншу шантрапу запишемо! Що правда вони на таку зарплату йти не хочуть, тим більше в поліклініці красти ні чого.
Хавай-ТЄ!
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22.05.2020 11:38 Відповісти
В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов

Поищите в комментах, они все сдесь
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22.05.2020 11:39 Відповісти
В 95-у кварталі точно повно!
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22.05.2020 12:44 Відповісти
"не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей"?! - а 95 Квартал для чього?!
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22.05.2020 11:39 Відповісти
Там специалисты только языкового жанра и как чего украсть.
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22.05.2020 11:41 Відповісти
Все врачи и медсестры на месте. Это у власти, работающей на олигархов мозги отъехали. Пусть теперь вас олигархи и лечат
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22.05.2020 11:40 Відповісти
Это у власти, работающей на олигархов

Это не власть, работающая на олигархов, это власть олигархов, забугорных и украинских. Власть - у хозяина, а не у наемных работников.
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23.05.2020 12:45 Відповісти
Скоротіть мусарню аваківську, там трутнів 90 %, дайте гроші на медиціну..
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22.05.2020 11:40 Відповісти
Бюджет ДБР большой. Оттуда можно взять
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22.05.2020 11:42 Відповісти
А що в 95 кварталі немає фахівців??? Чи тільки є в адміністрацію зеленоватого гоменця?
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22.05.2020 11:41 Відповісти
"Хтось працював над цими плівками і ми знаємо, на чию догоду: і одієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", -зазначив Джон Гербст"
"Над "плівками Деркача" була проведена робота, яка вплинула на контекст розмови Байдена і Порошенка, - дипломат"
Американський дипломат нейтрально відреагував на ситуацію з "плівками Деркача", зазначивши, що дану позицію підтримували в країнах Євросоюзу. Про це стало відомо з ефіру програми "Право на владу" у четвер, 21 травня.

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Д.Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що над аудіозаписами, представленими нардепом Андрієм Деркачем "хтось потрудився" і в самому контексті переговорів скандалу він не бачить.

"Я не розумію, чому скандал. Всі знали і розуміли до цих плівок, що Байден сам сказав Порошенку щодо прокурора і щодо американської міжнародної допомоги. І це не була лише позиція США. Це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини і так далі. Євросоюзу", - заявив у прямому телеефірі дипломат.

Колишній посол США повідомив, що після чийогось втручання плівки "не дають точного розуміння" ситуації. "Тому скандалу я просто не бачу. Це стара історія і не новина. Хтось працював над цими плівками і ми знаємо, на чию догоду: і одієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", -зазначив Джон Гербст.
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22.05.2020 11:42 Відповісти
Можно объявить мобилизацию среди нардепов!
Например, Лизу Богуцкую с труселями на фейсе....
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22.05.2020 11:46 Відповісти
Если клоунов набрали в депутаты президенты, то согласно этой же логики наберите строителей, охранников в инфекционисты, эпидемиологи. Или в отличии от депутатов и президентов нужно чтобы был хоть какой то толк? Тогда не с этой властью.
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22.05.2020 11:47 Відповісти
Разумное предложение, результат будет даже лучше: может хоть ремонты начнутся.
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22.05.2020 11:51 Відповісти
Євроремонт зубів перфоратором, дорого.
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22.05.2020 12:47 Відповісти
Расходы на здравоохранение растут, а эффективность медицины падает Это заложено в "реформы" Супрун: зарплаты повышались независимо от результатов работы. Зачем лечить, если денежки и так капают?
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22.05.2020 11:49 Відповісти
А раньше они разве не капали просто так? Так сейчас у врачей хотя бы появился стимул повышать квалификацию (чтобы собрать больше пациентов).
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22.05.2020 11:54 Відповісти
Вы давно в больнице лежали, или в поликлинику на приём записывались? Хватит нести чушь
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22.05.2020 12:00 Відповісти
15 хвилин на поцієнта, наступний!
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22.05.2020 12:49 Відповісти
Берут в штат маркетолога или сами проходят курсы - бинго число пациентов увеличилось до максимального количества. 100 чел в день на одного врача - за 20 дней 2000 чело - максимальный предел. Сколько там на человека получается за 8-ми часовой рабочий день (хотя по факту прием гораздо меньше идет) - 8×60÷100 = 4,8 минуты на пациента. Что ж - круть. Надо действительно быть супер-пупер квалифицированным, чтобы за это время обслужить пациента в режиме нонстоп.
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22.05.2020 12:05 Відповісти
Что каждый человек каждый месяц ходит к врачу? 2000 пациентов, 2 раза в год - 4000 посещений. На 10 мес (отпуск) - 400 посещений в месяц, на 20 раб дней 20 чел в день. 6 часов рабочий день ( не 8, это не производство) 5 часов приёма-4 чел в час. 15 мин, все сошлось. Больше чем 15 мин не надо, если не обсуждать политику и пр., как многие любят- разговаривать.
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23.05.2020 11:10 Відповісти
2000 пациентов, 2 раза в год - 4000 посещений.
В Германии страх касса оплачивает любому врачу одно посещение любого пациента в квартал, для хронических норма сущ выше, сколько - не знаю. Так что полагаю - скорее 1,5 посещений в квартал, 4-6 в год как норма.
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23.05.2020 13:15 Відповісти
Не каждый месяц к врачу ходят. Но!!!! В эпидсезон зашкалит за сотню в день легко. Что делать? Ждать следующего месяца чтобы к врачу попасть? И 6 часов врач тоже не принимает. Обычно четыре часа и не каждый день.
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24.05.2020 02:02 Відповісти
Обратитесь в кузницу кадров - " 95 Квартал " )
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22.05.2020 11:50 Відповісти
Ніякого кумовства так главзебіл?Клоуни.
Тищенко ждет, когда Зеленский даст ему отмашку, чтобы баллотироваться на мэра КиеваТищенко заявив: головне, аби Володимир Зеленський йому "довірив почесне право" представляти партію "Слуга народу" на виборах столичного мера. А вибори він виграє, - сказав депутат. Коментуючи питання підтримки його кандидатури Андрієм Єрмаком, Тищенко досить розпливчасто відповів, що у команді "демократичні стосунки"
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22.05.2020 11:53 Відповісти
У медицині кадровий дефіцит: бракує епідеміологів, інфекціоністів та сімейних лікарів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 403
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22.05.2020 11:55 Відповісти
беспредел ведь имеет конец - или власть думает, что врачи должны получать меньше грузчиков и на уровне уборщиц? Обращайтесь к грузчикам и уборщицам - пусть вас полечат.
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22.05.2020 11:56 Відповісти
я вас удивлю, зарплата уборщицы в АТБ 9 тыс. грн.
У врача зарплата меньше. Не говоря о сестрах и санитарках.
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22.05.2020 23:06 Відповісти
Да вы шо , не может быть🤦
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22.05.2020 12:00 Відповісти
побежал по коментам, такое впечатление что попал диспут имбецилов.
если вы думаете что вас будут лечить 4-6 тысяч гривен и заносить вам задницу, то вы глубоко заблуждаетесь. ))))))
государство и вы в том числе делаете вид что оплачиваете труд медработников , то они делают вид что вас лечат)))))).
прикиньте, если семейному врачу приходится принимать 30-50 человек в день, то может он реально уделить внимание каждому пациенту? а еще и документацию и отчеты надо сделать.
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22.05.2020 12:28 Відповісти
Що до прийому в сімейного лікаря 30-50 Ви таки підзагнили рази в 3-4...
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22.05.2020 12:51 Відповісти
Там выше тоже посчитали... только 100 человек в день...
Чего вы считаете, что все 2000 человек должны прийти к врачу хоть раз в месяц.
Разбейте 2000 человек, в среднем на один раз в год:
2000 : 240 рабочих дней = 8,3 человека в день.

У нас прием семейного врача, которая набрала пациентов больше лимита (т.е. больше 2000), с 8.00 до 12.45 по 15 минут на рыло... 19 человек в день максимум.
А если будет приходить на прием 8,3 человека в день, то тем более все успеет...
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22.05.2020 14:25 Відповісти
прикиньте, если семейному врачу приходится принимать 30-50 человек в день, то может он реально уделить внимание каждому пациенту? а еще и документацию и отчеты надо сделать.
По опыту посещений полдюжины домаш врачей: в Германии реально домашний врач принимает 25-30 часов в неделю, темп - 5-6 чел в час, те теже 25-30 чел в день, на одного врача - 2-3 чел медперсонала + отправляют куда-то сложные анализы. Но: в эти 25-30 часов не входят документы, звонки итд, сколько это ещё времени - не знаю.
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23.05.2020 13:23 Відповісти
А если учесть еще и "качественный, профессиональный " состав нашей так называемой "медицины" которая на 95% превратились в рекет по отношению к больным ( нужно признать даже более эффективный, чем братков в 90 е), то понимаешь, что " дело спасения утопающих, дело самих утопающих" ( а тут на повезет - не повезет)
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22.05.2020 12:36 Відповісти
Проте в нас багато політологів і юристів,які знають все.
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22.05.2020 12:37 Відповісти
Невже знову Супрун ???
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22.05.2020 12:38 Відповісти
Ні, тепер вже точно Жека.
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22.05.2020 12:52 Відповісти
Цікаво, а куди вони подівалися?!
Згідно з інформацією http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/XLS/mkadru_06_u.xls Державної служби статистики кількість лікарів невпинно збільшувалася починаючи з 1990 року від 44 лікарів на 10000 населення до 49,3 у 2011 році.
Потім овощ почав потихеньку скорочувати до 48.
А потім за часи війни - кількість лікарів різко впала знову до 44 на 10000.
Риторичне запитання...
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22.05.2020 13:18 Відповісти
супрун на должность министра- и медики вообще не понадобятся
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22.05.2020 13:25 Відповісти
питра и супрун дореформировали,хорошо, что народ прервал полет сладкой парочки
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22.05.2020 13:26 Відповісти
а вы сделайте бесплатное обучение - сразу появяться.....
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22.05.2020 15:16 Відповісти
це ви тікозараз просєкли????!! всяких чінуш - бугалтерів наплодили, замов усяких - на вибір... а Лікарів тепер, курва не вистачає... (censored)...
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22.05.2020 15:34 Відповісти
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