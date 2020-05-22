У медицині кадровий дефіцит: бракує епідеміологів, інфекціоністів та сімейних лікарів, - МОЗ
Українській медицині бракує лікарів сімейної медицини, а також епідеміологів, інфекціоністів та лікарів інтенсивної терапії.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.
"Дефіцит кадрів Україна найбільше відчуває в лікарях сімейної медицини, первинного контакту. Це також лікарі-лаборанти, лікарі-рентгенологи, променевої діагностики. За час епідемії ми відчутно бачимо, що ми маємо додаткову потребу в лікарях-епідеміологах, лікарях-інфекціоністах, лікарях інтенсивної терапії", - розповіла заступниця голови МОЗ.
За словами Микичак, з огляду на це буде коригуватися державне замовлення для медичних навчальних закладів.
Крім того, вона додала, що МОЗ зараз працює над тим, щоб відновити навчання лікарів-інтернів з епідеміології та інфекційних захворювань.
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Ну, а какого президента и какое правительство этот же народ выбирает мы тоже видим.
Так, что да - привыкайте. Других людей у нас нет.
Хавай-ТЄ!
Поищите в комментах, они все сдесь
Это не власть, работающая на олигархов, это власть олигархов, забугорных и украинских. Власть - у хозяина, а не у наемных работников.
"Над "плівками Деркача" була проведена робота, яка вплинула на контекст розмови Байдена і Порошенка, - дипломат"
Американський дипломат нейтрально відреагував на ситуацію з "плівками Деркача", зазначивши, що дану позицію підтримували в країнах Євросоюзу. Про це стало відомо з ефіру програми "Право на владу" у четвер, 21 травня.
Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Д.Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що над аудіозаписами, представленими нардепом Андрієм Деркачем "хтось потрудився" і в самому контексті переговорів скандалу він не бачить.
"Я не розумію, чому скандал. Всі знали і розуміли до цих плівок, що Байден сам сказав Порошенку щодо прокурора і щодо американської міжнародної допомоги. І це не була лише позиція США. Це була позиція МВФ, Франції, Великої Британії, Німеччини і так далі. Євросоюзу", - заявив у прямому телеефірі дипломат.
Колишній посол США повідомив, що після чийогось втручання плівки "не дають точного розуміння" ситуації. "Тому скандалу я просто не бачу. Це стара історія і не новина. Хтось працював над цими плівками і ми знаємо, на чию догоду: і одієї величезної держави, і одного величезного бізнесмена", -зазначив Джон Гербст.
Например, Лизу Богуцкую с труселями на фейсе....
В Германии страх касса оплачивает любому врачу одно посещение любого пациента в квартал, для хронических норма сущ выше, сколько - не знаю. Так что полагаю - скорее 1,5 посещений в квартал, 4-6 в год как норма.
Тищенко ждет, когда Зеленский даст ему отмашку, чтобы баллотироваться на мэра КиеваТищенко заявив: головне, аби Володимир Зеленський йому "довірив почесне право" представляти партію "Слуга народу" на виборах столичного мера. А вибори він виграє, - сказав депутат. Коментуючи питання підтримки його кандидатури Андрієм Єрмаком, Тищенко досить розпливчасто відповів, що у команді "демократичні стосунки"
У врача зарплата меньше. Не говоря о сестрах и санитарках.
если вы думаете что вас будут лечить 4-6 тысяч гривен и заносить вам задницу, то вы глубоко заблуждаетесь. ))))))
государство и вы в том числе делаете вид что оплачиваете труд медработников , то они делают вид что вас лечат)))))).
прикиньте, если семейному врачу приходится принимать 30-50 человек в день, то может он реально уделить внимание каждому пациенту? а еще и документацию и отчеты надо сделать.
Чего вы считаете, что все 2000 человек должны прийти к врачу хоть раз в месяц.
Разбейте 2000 человек, в среднем на один раз в год:
2000 : 240 рабочих дней = 8,3 человека в день.
У нас прием семейного врача, которая набрала пациентов больше лимита (т.е. больше 2000), с 8.00 до 12.45 по 15 минут на рыло... 19 человек в день максимум.
А если будет приходить на прием 8,3 человека в день, то тем более все успеет...
По опыту посещений полдюжины домаш врачей: в Германии реально домашний врач принимает 25-30 часов в неделю, темп - 5-6 чел в час, те теже 25-30 чел в день, на одного врача - 2-3 чел медперсонала + отправляют куда-то сложные анализы. Но: в эти 25-30 часов не входят документы, звонки итд, сколько это ещё времени - не знаю.
Згідно з інформацією http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/XLS/mkadru_06_u.xls Державної служби статистики кількість лікарів невпинно збільшувалася починаючи з 1990 року від 44 лікарів на 10000 населення до 49,3 у 2011 році.
Потім овощ почав потихеньку скорочувати до 48.
А потім за часи війни - кількість лікарів різко впала знову до 44 на 10000.
Риторичне запитання...