Масове вбивство на Житомирщині: жертвами стрілянини стали 7 учасників АТО

Поліція Житомирської області підтвердила, що жертвами стрілянини на ставку стали учасники АТО на Донбасі. Всі семеро були добровольцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН" про це розповіла керівниця Департаменту комунікації поліції Житомирській області Алла Ващенко.

"Всі загиблі - це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р.н. наймолодший і 1970 р.н. найстарший. Всі вони мешканці Києва. Їх було вісім - приїхали вони з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку", - розповіла вона.

За словами Ващенко, один з них, який залишився живим і викликав поліцію, не постраждав. Зараз чоловік співпрацює з поліцією і дає свідчення.

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.