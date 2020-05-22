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Масове вбивство на Житомирщині: жертвами стрілянини стали 7 учасників АТО

Масове вбивство на Житомирщині: жертвами стрілянини стали 7 учасників АТО

Поліція Житомирської області підтвердила, що жертвами стрілянини на ставку стали учасники АТО на Донбасі. Всі семеро були добровольцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН" про це розповіла керівниця Департаменту комунікації поліції Житомирській області Алла Ващенко.

"Всі загиблі - це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р.н. наймолодший і 1970 р.н. найстарший. Всі вони мешканці Києва. Їх було вісім - приїхали вони з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку", - розповіла вона.

За словами Ващенко, один з них, який залишився живим і викликав поліцію, не постраждав. Зараз чоловік співпрацює з поліцією і дає свідчення.

Читайте також: Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко. ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Автор: 

Нацполіція (15138) масове вбивство (74) військовослужбовці (4715) Антитерористична операція (6637) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+26
блин!.. зачем писать такие детали?!.. щас все РашкаСМИ во главе с Шарием и Скобеевой будут набрасывать говно на вентилятор!
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22.05.2020 11:52
+14
Пи**ць....
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22.05.2020 11:51
+13
а стрілець також атовець??
Чи ватяне чмо?
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22.05.2020 11:52
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Тут неувязочка, если приехали грузить, то не нажрались бы.
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23.05.2020 13:46 Відповісти
Тут багато неув'язочок.
Але судячи по фото - в руках бандюків була зброя. Цей факт вже вказує, що арендар захищався. А решту з'ясує слідство. Якщо звичайно воно буде.
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23.05.2020 13:56 Відповісти
Судя по бульбулятору на столе, там не только бухали. Водка, стволы, дурь=беда
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23.05.2020 10:39 Відповісти
Если опираться на ментовскую версию (а верить им нельзя ни разу), то они просто приехали рыбы половить. Но есть и другая версия. И если она правдива, то он их завалил совершенно правильно. Ибо у него пулевое ранение в руку, и с его же слов они ему угрожали, в т.ч. и оружием (ножом). А это уже другая статься, превышение необходимой самообороны. А может и ее применять не стоит. Разобраться да закрыть дело. Не говоря уже о том, что рядом с убитым лежит автомат. Что они там делали с автоматическим оружием? Какую рыбу ловили. И если были с оружием, то какого хрена бухали? Приехали разбираться за то, что он местного мента начальничка сдал? И при чем тут то, что они были в АТО или волонтеры. Это что индульгенция от всего?
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23.05.2020 14:57 Відповісти
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