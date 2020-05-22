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Массовое убийство на Житомирщине: жертвами стрельбы стали 7 участников АТО

Массовое убийство на Житомирщине: жертвами стрельбы стали 7 участников АТО

Полиция Житомирской области подтвердила, что жертвами стрельбы на пруду стали участники АТО на Донбассе. Все семеро были добровольцами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН" об этом рассказала руководитель Департамента коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко.

"Все погибшие - это участники АТО, добровольцы в возрасте от 1990 г.р. самый молодой и 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь - приехали они с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра", - рассказала она.

По словам Ващенко, один из них, который остался жив и вызвал полицию, не пострадал. Сейчас мужчина сотрудничает с полицией и дает показания.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

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Автор: 

Нацполиция (16433) массовое убийство (71) военнослужащие (6107) Антитеррористическая операция (18284) Житомирская область (1386)


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Топ комментарии
+26
блин!.. зачем писать такие детали?!.. щас все РашкаСМИ во главе с Шарием и Скобеевой будут набрасывать говно на вентилятор!
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22.05.2020 11:52
+14
Пи**ць....
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22.05.2020 11:51
+13
а стрілець також атовець??
Чи ватяне чмо?
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22.05.2020 11:52
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Тут неувязочка, если приехали грузить, то не нажрались бы.
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23.05.2020 13:46 Ответить
Тут багато неув'язочок.
Але судячи по фото - в руках бандюків була зброя. Цей факт вже вказує, що арендар захищався. А решту з'ясує слідство. Якщо звичайно воно буде.
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23.05.2020 13:56 Ответить
Судя по бульбулятору на столе, там не только бухали. Водка, стволы, дурь=беда
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23.05.2020 10:39 Ответить
Если опираться на ментовскую версию (а верить им нельзя ни разу), то они просто приехали рыбы половить. Но есть и другая версия. И если она правдива, то он их завалил совершенно правильно. Ибо у него пулевое ранение в руку, и с его же слов они ему угрожали, в т.ч. и оружием (ножом). А это уже другая статься, превышение необходимой самообороны. А может и ее применять не стоит. Разобраться да закрыть дело. Не говоря уже о том, что рядом с убитым лежит автомат. Что они там делали с автоматическим оружием? Какую рыбу ловили. И если были с оружием, то какого хрена бухали? Приехали разбираться за то, что он местного мента начальничка сдал? И при чем тут то, что они были в АТО или волонтеры. Это что индульгенция от всего?
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23.05.2020 14:57 Ответить
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