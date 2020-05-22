Массовое убийство на Житомирщине: жертвами стрельбы стали 7 участников АТО
Полиция Житомирской области подтвердила, что жертвами стрельбы на пруду стали участники АТО на Донбассе. Все семеро были добровольцами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН" об этом рассказала руководитель Департамента коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко.
"Все погибшие - это участники АТО, добровольцы в возрасте от 1990 г.р. самый молодой и 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь - приехали они с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра", - рассказала она.
По словам Ващенко, один из них, который остался жив и вызвал полицию, не пострадал. Сейчас мужчина сотрудничает с полицией и дает показания.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.
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