Закарпаття не пом'якшуватиме карантин з 22 травня, - ОДА

На Закарпатті не переходять до режиму пом'якшення карантину з 22 травня. В області статистика дає 14 хворих на 100 тисяч населення, це не відповідає критеріям МОЗ, які дозволяють пом'якшити карантин.

Про це в коментарі для ЗМІ повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Закарпатті не переходять до режиму пом'якшення карантину з 22 травня. В області є необхідність розглянути питання щодо пом'якшення карантинних заходів, але, на жаль, станом на сьогодні рівень захворюваності на коронавірус в області не відповідає тим критеріям, які передбачені МОЗ, щоб дозволити ці пом'якшення. На 100 тисяч населення у нас - майже 14 хворих на коронавірус. А послаблювати карантин можна, якщо ця цифра становитиме не більше 12 хворих на 100 тисяч населення", - зазначив він.

За словами Петрова, така ситуація викликана спалахом коронавірусу в Мукачеві.

"Це зіпсувало нам усю статистику. До спалаху в обласному психоневрологічному диспансері в Мукачеві область виходила на плато — ми мали 10 інфікованих на добу," - сказав він.

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На Закарпатті сподіваються ввести пом'якшення карантину з наступного понеділка, 25 травня. Це рішення прийматимуть на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Пом'якшення стосується запуску громадського транспорту та відкриття садочків.

До того часу, зазначив очільник Закарпатської ОДА, область працює за правилами карантину, які діяли до 22 травня.

Станом на сьогодні, 22 травня, на Закарпатті за минулу добу у 39 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 1003 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких - 225 медиків та 58 дітей.

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