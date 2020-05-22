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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс

Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс

Росія посилює агресію проти України, але при цьому не полишає спроб представити себе не учасником війни на Донбасі, а посередником у врегулюванні конфлікту.

Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив під час онлайн-дискусії Київськогого безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо порівняти з ситуацією минулого року, ми бачимо більше обстрілів (на Донбасі – ред.), більше порушень з боку Росії, і також бачимо, що випробовується певна політика, щоб показати Росію як посередника", - сказав Лінкявічюс.

У цьому контексті він згадав ініціативу щодо створення так званої Консультативно ради за участю представників ОРДЛО.

"Ми вже говорили публічно про своє ставлення до Консультативної ради - від неї дещо тхне спробами Росії показати себе стороннім спостерігачем, що нібито конфлікт в Україні відбувається між українцями і все. А ми повсякчас повторюємо, що це російська агресія проти України", - наголосив глава МЗС Литви.

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Автор: 

росія (64958) брехня (200) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+14
Якщо наша влада в обличчі гаранта мовчатиме про агресора, то росія зможе свій план швидко реалізувати.
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22.05.2020 21:12
+11
С таким успехом Гитлера и Третий Рейх тоже можно было обявить посредником в росийской гражданской войне 1941-1944
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22.05.2020 21:11
+9
Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс
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А зевлада допомагає росії і створила Консультативну групу із нібито донецьких, які мають російські паспорти.
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22.05.2020 21:12
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С таким успехом Гитлера и Третий Рейх тоже можно было обявить посредником в росийской гражданской войне 1941-1944
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22.05.2020 21:11 Відповісти
ну да, можно еще гражданской войной назвать, была такая русская освободительная армия под предводительством генерала Власова Результаты поискаВсе результаты
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22.05.2020 21:19 Відповісти
Якщо наша влада в обличчі гаранта мовчатиме про агресора, то росія зможе свій план швидко реалізувати.
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22.05.2020 21:12 Відповісти
Зеленский пытается выставить Россию посредником в урегулировании конфликта на Донбассе
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22.05.2020 21:13 Відповісти
Який гарант, одна назва! Що може гарантувати в реалі коли бідкається про кадровий голод.
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22.05.2020 21:57 Відповісти
ну даже местный гринкаган стесняется мацковского ******** назвать *********...
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22.05.2020 21:12 Відповісти
Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс
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А зевлада допомагає росії і створила Консультативну групу із нібито донецьких, які мають російські паспорти.
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22.05.2020 21:12 Відповісти
Незалежно від потуг московітське лайно ним же і лишиться."Округа і края" "федерації" розпадуться на мокшанські аули -поки що усе цьому сприяє-і коронавірус і економічний тиск та ізоляція.Коли кацапам не стане що жерти їм буде не до амбіцій і вони зжеруть ***** разом з двійниками.
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22.05.2020 21:13 Відповісти
Этот Линкявичус наверное пока не вкурил, что это наша зеленая власть пытается выставить Россию посредником в урегулировании конфликта на Донбассе
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22.05.2020 21:20 Відповісти
Прибалти прекрасно розуміють, що і до чого, дипломатично вказують на те, що повинна заявляти наша влада.
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22.05.2020 22:02 Відповісти
Російська гібридна війна просякнута оманою, в результаті чого війна виглядає як мир. Невизначеність https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2380867/NUPI_Policy_Brief_1_Reichborn_Kjennerud_Cullen.pdf?sequence=3&isAllowed=y використовується для того, щоб «заплутати або підірвати процес прийняття рішень», таким чином ускладнюючи військову або політичну відповідь. Її дія лежить у допороговому інтервалі, що позбавляє легітимності будь-яку військову відповідь з боку жертви та міжнародної спільноти. Найважливіше, вона задумана таким чином, щоб уникнути конфронтації з Заходом, одночасно призводячи до перемоги через обмежене застосування військової сили. Мінський протокол є блискучим прикладом інструменту, який допомагає підтримувати надію на мирне закінчення того, що насправді є довгостроковою, нескінченною (гібридною) війною на виснаження.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
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22.05.2020 21:26 Відповісти
Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 5627
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22.05.2020 21:30 Відповісти
Прискорбно,что Зеленский потворствует этому.
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22.05.2020 22:20 Відповісти
Угу. Як і ОБСЄ. І вже більше п'яти років...
І хто ж це все так вдало організував, та ще й в один тур?

Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 7363
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23.05.2020 01:34 Відповісти
 
 