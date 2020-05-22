Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс
Росія посилює агресію проти України, але при цьому не полишає спроб представити себе не учасником війни на Донбасі, а посередником у врегулюванні конфлікту.
Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив під час онлайн-дискусії Київськогого безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо порівняти з ситуацією минулого року, ми бачимо більше обстрілів (на Донбасі – ред.), більше порушень з боку Росії, і також бачимо, що випробовується певна політика, щоб показати Росію як посередника", - сказав Лінкявічюс.
У цьому контексті він згадав ініціативу щодо створення так званої Консультативно ради за участю представників ОРДЛО.
"Ми вже говорили публічно про своє ставлення до Консультативної ради - від неї дещо тхне спробами Росії показати себе стороннім спостерігачем, що нібито конфлікт в Україні відбувається між українцями і все. А ми повсякчас повторюємо, що це російська агресія проти України", - наголосив глава МЗС Литви.
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А зевлада допомагає росії і створила Консультативну групу із нібито донецьких, які мають російські паспорти.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
І хто ж це все так вдало організував, та ще й в один тур?