Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс

Росія посилює агресію проти України, але при цьому не полишає спроб представити себе не учасником війни на Донбасі, а посередником у врегулюванні конфлікту.

Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив під час онлайн-дискусії Київськогого безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо порівняти з ситуацією минулого року, ми бачимо більше обстрілів (на Донбасі – ред.), більше порушень з боку Росії, і також бачимо, що випробовується певна політика, щоб показати Росію як посередника", - сказав Лінкявічюс.

У цьому контексті він згадав ініціативу щодо створення так званої Консультативно ради за участю представників ОРДЛО.

"Ми вже говорили публічно про своє ставлення до Консультативної ради - від неї дещо тхне спробами Росії показати себе стороннім спостерігачем, що нібито конфлікт в Україні відбувається між українцями і все. А ми повсякчас повторюємо, що це російська агресія проти України", - наголосив глава МЗС Литви.

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