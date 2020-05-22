Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс
Россия усиливает агрессию против Украины, но при этом не оставляет попыток выставить себя не участником войны на Донбассе, а посредником в урегулировании конфликта.
Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если сравнить с ситуацией прошлого года, мы видим больше обстрелов (на Донбассе. - Ред.), больше нарушений со стороны России, и также видим, что испытывается определенная политика, чтобы показать Россию как посредника", - сказал Линкявичюс.
В этом контексте он вспомнил инициативу создания Консультативно совета с участием представителей ОРДЛО.
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"Мы уже говорили публично о своем отношении к Консультативному совету - от нее несколько пахнет попытками России показать себя сторонним наблюдателем, якобы конфликт в Украине происходит между украинцами и все. А мы постоянно повторяем, что это российская агрессия против Украины", - отметил глава МИД Литвы.
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А зевлада допомагає росії і створила Консультативну групу із нібито донецьких, які мають російські паспорти.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
І хто ж це все так вдало організував, та ще й в один тур?