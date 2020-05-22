Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс

Россия усиливает агрессию против Украины, но при этом не оставляет попыток выставить себя не участником войны на Донбассе, а посредником в урегулировании конфликта.

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если сравнить с ситуацией прошлого года, мы видим больше обстрелов (на Донбассе. - Ред.), больше нарушений со стороны России, и также видим, что испытывается определенная политика, чтобы показать Россию как посредника", - сказал Линкявичюс.

В этом контексте он вспомнил инициативу создания Консультативно совета с участием представителей ОРДЛО.

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"Мы уже говорили публично о своем отношении к Консультативному совету - от нее несколько пахнет попытками России показать себя сторонним наблюдателем, якобы конфликт в Украине происходит между украинцами и все. А мы постоянно повторяем, что это российская агрессия против Украины", - отметил глава МИД Литвы.