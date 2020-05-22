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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс

Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс

Россия усиливает агрессию против Украины, но при этом не оставляет попыток выставить себя не участником войны на Донбассе, а посредником в урегулировании конфликта.

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если сравнить с ситуацией прошлого года, мы видим больше обстрелов (на Донбассе. - Ред.), больше нарушений со стороны России, и также видим, что испытывается определенная политика, чтобы показать Россию как посредника", - сказал Линкявичюс.

В этом контексте он вспомнил инициативу создания Консультативно совета с участием представителей ОРДЛО.

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"Мы уже говорили публично о своем отношении к Консультативному совету - от нее несколько пахнет попытками России показать себя сторонним наблюдателем, якобы конфликт в Украине происходит между украинцами и все. А мы постоянно повторяем, что это российская агрессия против Украины", - отметил глава МИД Литвы.

Автор: 

россия (95388) ложь (378) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+14
Якщо наша влада в обличчі гаранта мовчатиме про агресора, то росія зможе свій план швидко реалізувати.
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22.05.2020 21:12
+11
С таким успехом Гитлера и Третий Рейх тоже можно было обявить посредником в росийской гражданской войне 1941-1944
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22.05.2020 21:11
+9
Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс
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А зевлада допомагає росії і створила Консультативну групу із нібито донецьких, які мають російські паспорти.
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22.05.2020 21:12
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Правила форума Совет форумчан
С таким успехом Гитлера и Третий Рейх тоже можно было обявить посредником в росийской гражданской войне 1941-1944
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22.05.2020 21:11 Ответить
ну да, можно еще гражданской войной назвать, была такая русская освободительная армия под предводительством генерала Власова Результаты поискаВсе результаты
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22.05.2020 21:19 Ответить
Якщо наша влада в обличчі гаранта мовчатиме про агресора, то росія зможе свій план швидко реалізувати.
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22.05.2020 21:12 Ответить
Зеленский пытается выставить Россию посредником в урегулировании конфликта на Донбассе
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22.05.2020 21:13 Ответить
Який гарант, одна назва! Що може гарантувати в реалі коли бідкається про кадровий голод.
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22.05.2020 21:57 Ответить
ну даже местный гринкаган стесняется мацковского ******** назвать *********...
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22.05.2020 21:12 Ответить
Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс
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А зевлада допомагає росії і створила Консультативну групу із нібито донецьких, які мають російські паспорти.
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22.05.2020 21:12 Ответить
Незалежно від потуг московітське лайно ним же і лишиться."Округа і края" "федерації" розпадуться на мокшанські аули -поки що усе цьому сприяє-і коронавірус і економічний тиск та ізоляція.Коли кацапам не стане що жерти їм буде не до амбіцій і вони зжеруть ***** разом з двійниками.
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22.05.2020 21:13 Ответить
Этот Линкявичус наверное пока не вкурил, что это наша зеленая власть пытается выставить Россию посредником в урегулировании конфликта на Донбассе
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22.05.2020 21:20 Ответить
Прибалти прекрасно розуміють, що і до чого, дипломатично вказують на те, що повинна заявляти наша влада.
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22.05.2020 22:02 Ответить
Російська гібридна війна просякнута оманою, в результаті чого війна виглядає як мир. Невизначеність https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2380867/NUPI_Policy_Brief_1_Reichborn_Kjennerud_Cullen.pdf?sequence=3&isAllowed=y використовується для того, щоб «заплутати або підірвати процес прийняття рішень», таким чином ускладнюючи військову або політичну відповідь. Її дія лежить у допороговому інтервалі, що позбавляє легітимності будь-яку військову відповідь з боку жертви та міжнародної спільноти. Найважливіше, вона задумана таким чином, щоб уникнути конфронтації з Заходом, одночасно призводячи до перемоги через обмежене застосування військової сили. Мінський протокол є блискучим прикладом інструменту, який допомагає підтримувати надію на мирне закінчення того, що насправді є довгостроковою, нескінченною (гібридною) війною на виснаження.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
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22.05.2020 21:26 Ответить
Россия пытается выставить себя посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 5627
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22.05.2020 21:30 Ответить
Прискорбно,что Зеленский потворствует этому.
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22.05.2020 22:20 Ответить
Угу. Як і ОБСЄ. І вже більше п'яти років...
І хто ж це все так вдало організував, та ще й в один тур?

Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 7363
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23.05.2020 01:34 Ответить
 
 