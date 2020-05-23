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Новини Коронавірус і карантин
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У московському СІЗО, де утримують українських політв'язнів, спалах COVID-19, - Полозов

У московському СІЗО, де утримують українських політв'язнів, спалах COVID-19, - Полозов

У московському СІЗО "Лефортово", де, за даними правозахисників, утримують трьох українських політв'язнів, стався спалах коронавірусу.

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"У СІЗО "Лефортово" спалах коронавірусу. Не допомогли протиепідемічні заходи, як-от половина цибулини до раціону в день", - написав він.

Полозов додав, що хвилюється за українського політв'язня Івана Яцкіна, який там перебуває.

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За даними Кримської правозахисної групи, в "Лефортово" утримують щонайменше трьох українських політв'язнів: Івана Яцкіна, Галину Довгополу і Костянтина Ширингу. Усіх трьох звинувачують у державній зраді у формі шпигунства на користь України.

У московському СІЗО, де утримують українських політвязнів, спалах COVID-19, - Полозов 01

Автор: 

карантин (18172) росія (64969) політв’язні (1355) Полозов Микола (366) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Денисовой нужно включаться ... . А кацапов - не жаль , где б они не были .
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23.05.2020 15:41 Відповісти
В Москве неизвестный ополченец удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал. На место стягиваются силы полиции и спецслужб.

В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов - Цензор.НЕТ 4961
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23.05.2020 15:44 Відповісти
Кроме кобдзона - переговоры вести некому ... .)
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23.05.2020 15:49 Відповісти
если бацилу умудрились занести даже в СИЗО- могу представить сколько у них лаптеКОВИДоносцев....
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23.05.2020 16:10 Відповісти
 
 