У московському СІЗО, де утримують українських політв'язнів, спалах COVID-19, - Полозов

У московському СІЗО "Лефортово", де, за даними правозахисників, утримують трьох українських політв'язнів, стався спалах коронавірусу.

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"У СІЗО "Лефортово" спалах коронавірусу. Не допомогли протиепідемічні заходи, як-от половина цибулини до раціону в день", - написав він.

Полозов додав, що хвилюється за українського політв'язня Івана Яцкіна, який там перебуває.

Читайте також: У пенітенціарних установах України було виявлено 20 випадків COVID-19, 5 осіб вже одужали

За даними Кримської правозахисної групи, в "Лефортово" утримують щонайменше трьох українських політв'язнів: Івана Яцкіна, Галину Довгополу і Костянтина Ширингу. Усіх трьох звинувачують у державній зраді у формі шпигунства на користь України.