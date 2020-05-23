УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3839 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в окупованому Криму
2 869 29

ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники

ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники

Російські силовики затримали літнього кримського татарина Ділявера Меметова на адмінмежі між Кримом і материковою Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук громадського об'єднання "Кримська солідарність".

За даними родичів, Меметова затримали на російському пункті пропуску "Джанкой" (навпроти українського пункту пропуску "Чонгар"). Після цього його відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії "Джанкойський". Причина затримання – невідома.

Повідомляється, що Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював на материковій Україні.

Про затримання чоловік встиг повідомити родичам, які звернулися до "Кримської солідарності" за консультативною допомогою. З його слів, російські силовики намагалися взяти у нього відбитки пальців.

Коментарів російської ФСБ із приводу затримання немає.

ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіян, які "без причини" їдуть до Криму, не пускають на окупований півострів

затримання (4336) Крим (14133) ФСБ (1449) кримські татари (2004)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
***** набирает для бубочки новый обменный фонд.
показати весь коментар
23.05.2020 18:57
+6
Вірус ненависті проти кримських татар поселився у залишках мозку російських силових структур.
показати весь коментар
23.05.2020 18:46
+4
Поприкрой свой черный рот Ермолова.
показати весь коментар
23.05.2020 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірус ненависті проти кримських татар поселився у залишках мозку російських силових структур.
показати весь коментар
23.05.2020 18:46 Відповісти
до киримли ненависть патологічна.
кримських татар депортували 18 квітня - всього лише через 9 (!!!!) днів закінчення боїв в Севастополі (9 травня)

знайшли вагони и війська для виселення біля 400 тисяч людей !!!

Під час виселення і в перші роки після нього загинуло, згідно з даними НКВС, 27 % кримських татар. За іншими підрахунками, однак, загиблих було набагато більше, складаючи 46,2 % або приблизно половину від народу



кажуть, що хотіли те ж саме зробити з українцями, але вагонів не вистачило



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
показати весь коментар
23.05.2020 20:19 Відповісти
***** набирает для бубочки новый обменный фонд.
показати весь коментар
23.05.2020 18:57 Відповісти
Конечно жалко дедушку. Но интересно, сколько тысяч татар поднимутся в его защиту?
показати весь коментар
23.05.2020 19:03 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1262628797259616256?s=20 Надеяться на помощь "крымских татар" в вопросе освобождения Крыма просто смешно. Крым будет освобожден украинской армией. А "крымские татары" спрячут российские паспорта и торжественно предъявят украинские. Народ такой ...
показати весь коментар
23.05.2020 19:15 Відповісти
Поприкрой свой черный рот Ермолова.
показати весь коментар
23.05.2020 19:26 Відповісти
Зеленский раздает должности по национальному признаку. Крымским татарам бросили косточку. Первый зам. министра иностранных дел.

Назначение на государственную должность по национальному признаку - это "...мощный сигнал всем крымским татарам ..." что Зеленский окончательно свихнулся. В нормальных странах назначают по уровню соответствия занимаемой должности.
показати весь коментар
23.05.2020 19:36 Відповісти
Той, которая уже под Дебальцево положила лишнехромосомных в соотношении от 6 к 1 до 10 к 1 по разным оценкам.
показати весь коментар
23.05.2020 19:39 Відповісти
Как просто вычислить кацапов, которые сразу начинают врать про Дебальцево, стоит его упомянуть и начинают врать про котлы.
показати весь коментар
23.05.2020 19:49 Відповісти
Интересно, что модератору важнее - количество посещений или деактивировать кацапа, который вещает про обоссанные матрасы и шаровары?
показати весь коментар
23.05.2020 19:52 Відповісти
ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2395

Это - твой собеседник? И чего ты от него хотел услышать?
показати весь коментар
23.05.2020 20:18 Відповісти
Я всегда стараюсь довести собеседника до того момента, чтобы было понятно - кто он. Этот раньше прокололся заявив про шаровары, как что-то унизительное в отношении украинцев...
показати весь коментар
23.05.2020 20:21 Відповісти
Не всех в тюрьмы посадили до освобождения Крыма, кацап, потому, что они вам не дадут укрыться и сбежать с места преступления?
показати весь коментар
23.05.2020 19:37 Відповісти
У тебя Гугл-переводчик глючит, бульбаш. Попробуй сменить браузер.
показати весь коментар
23.05.2020 19:43 Відповісти
Пробовал, но он опять говорит, что ты - кацап-провокатор, которых Полтава сразу посылает.
показати весь коментар
23.05.2020 19:50 Відповісти
Попробуй внятней формулировать мысль, тогда Гугл с Полтавой тебя посылать не будут, непровокатор ты наш.
показати весь коментар
23.05.2020 20:12 Відповісти
а на айдерку злые кацапы уголовку завели
показати весь коментар
23.05.2020 20:03 Відповісти
Вообще-то он и в Украине на уголовку свом языком заработал
показати весь коментар
23.05.2020 20:31 Відповісти
Ребья, кто в курсе, Украина Меджлис признала?
показати весь коментар
23.05.2020 22:15 Відповісти
у меня был друг Дилявер Меметов уроженец г Коканд Узбекистан.не виделись с 1978го года.
показати весь коментар
24.05.2020 10:18 Відповісти
у меня был друг Дилявер Меметов уроженец г Коканд Узбекистан.не виделись с 1978го года.
показати весь коментар
24.05.2020 10:20 Відповісти
 
 