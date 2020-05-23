ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники

Російські силовики затримали літнього кримського татарина Ділявера Меметова на адмінмежі між Кримом і материковою Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук громадського об'єднання "Кримська солідарність".

За даними родичів, Меметова затримали на російському пункті пропуску "Джанкой" (навпроти українського пункту пропуску "Чонгар"). Після цього його відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії "Джанкойський". Причина затримання – невідома.

Повідомляється, що Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював на материковій Україні.

Про затримання чоловік встиг повідомити родичам, які звернулися до "Кримської солідарності" за консультативною допомогою. З його слів, російські силовики намагалися взяти у нього відбитки пальців.

Коментарів російської ФСБ із приводу затримання немає.

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