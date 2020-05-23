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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники

ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники

Российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook общественного объединения "Крымская солидарность".

По данным родственников, Меметова задержали на российском пункте пропуска "Джанкой" (напротив украинского пункта пропуска "Чонгар"). После этого его увезли в межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский". Причина задержания неизвестна.

Сообщается, что Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для защиты крымских татар могут изменить Конституцию, - Зеленский

О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в "Крымскую солидарность" за консультативной помощью. С его слов, российские силовики пытались взять у него отпечатки пальцев.

ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники 01

Также читайте: Оккупационный суд Крыма объявил в розыск освобожденного из плена Бекирова

Автор: 

задержание (6673) Крым (26371) ФСБ (1935) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+8
***** набирает для бубочки новый обменный фонд.
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23.05.2020 18:57
+6
Вірус ненависті проти кримських татар поселився у залишках мозку російських силових структур.
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23.05.2020 18:46
+4
Поприкрой свой черный рот Ермолова.
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23.05.2020 19:26
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Вірус ненависті проти кримських татар поселився у залишках мозку російських силових структур.
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23.05.2020 18:46 Ответить
до киримли ненависть патологічна.
кримських татар депортували 18 квітня - всього лише через 9 (!!!!) днів закінчення боїв в Севастополі (9 травня)

знайшли вагони и війська для виселення біля 400 тисяч людей !!!

Під час виселення і в перші роки після нього загинуло, згідно з даними НКВС, 27 % кримських татар. За іншими підрахунками, однак, загиблих було набагато більше, складаючи 46,2 % або приблизно половину від народу



кажуть, що хотіли те ж саме зробити з українцями, але вагонів не вистачило



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
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23.05.2020 20:19 Ответить
***** набирает для бубочки новый обменный фонд.
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23.05.2020 18:57 Ответить
Конечно жалко дедушку. Но интересно, сколько тысяч татар поднимутся в его защиту?
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23.05.2020 19:03 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1262628797259616256?s=20 Надеяться на помощь "крымских татар" в вопросе освобождения Крыма просто смешно. Крым будет освобожден украинской армией. А "крымские татары" спрячут российские паспорта и торжественно предъявят украинские. Народ такой ...
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23.05.2020 19:15 Ответить
Поприкрой свой черный рот Ермолова.
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23.05.2020 19:26 Ответить
Зеленский раздает должности по национальному признаку. Крымским татарам бросили косточку. Первый зам. министра иностранных дел.

Назначение на государственную должность по национальному признаку - это "...мощный сигнал всем крымским татарам ..." что Зеленский окончательно свихнулся. В нормальных странах назначают по уровню соответствия занимаемой должности.
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23.05.2020 19:36 Ответить
Той, которая уже под Дебальцево положила лишнехромосомных в соотношении от 6 к 1 до 10 к 1 по разным оценкам.
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23.05.2020 19:39 Ответить
Как просто вычислить кацапов, которые сразу начинают врать про Дебальцево, стоит его упомянуть и начинают врать про котлы.
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23.05.2020 19:49 Ответить
Интересно, что модератору важнее - количество посещений или деактивировать кацапа, который вещает про обоссанные матрасы и шаровары?
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23.05.2020 19:52 Ответить
ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2395

Это - твой собеседник? И чего ты от него хотел услышать?
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23.05.2020 20:18 Ответить
Я всегда стараюсь довести собеседника до того момента, чтобы было понятно - кто он. Этот раньше прокололся заявив про шаровары, как что-то унизительное в отношении украинцев...
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23.05.2020 20:21 Ответить
Не всех в тюрьмы посадили до освобождения Крыма, кацап, потому, что они вам не дадут укрыться и сбежать с места преступления?
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23.05.2020 19:37 Ответить
У тебя Гугл-переводчик глючит, бульбаш. Попробуй сменить браузер.
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23.05.2020 19:43 Ответить
Пробовал, но он опять говорит, что ты - кацап-провокатор, которых Полтава сразу посылает.
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23.05.2020 19:50 Ответить
Попробуй внятней формулировать мысль, тогда Гугл с Полтавой тебя посылать не будут, непровокатор ты наш.
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23.05.2020 20:12 Ответить
а на айдерку злые кацапы уголовку завели
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23.05.2020 20:03 Ответить
Вообще-то он и в Украине на уголовку свом языком заработал
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23.05.2020 20:31 Ответить
Ребья, кто в курсе, Украина Меджлис признала?
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23.05.2020 22:15 Ответить
у меня был друг Дилявер Меметов уроженец г Коканд Узбекистан.не виделись с 1978го года.
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24.05.2020 10:18 Ответить
у меня был друг Дилявер Меметов уроженец г Коканд Узбекистан.не виделись с 1978го года.
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24.05.2020 10:20 Ответить
 
 