ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники
Российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook общественного объединения "Крымская солидарность".
По данным родственников, Меметова задержали на российском пункте пропуска "Джанкой" (напротив украинского пункта пропуска "Чонгар"). После этого его увезли в межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский". Причина задержания неизвестна.
Сообщается, что Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой Украине.
О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в "Крымскую солидарность" за консультативной помощью. С его слов, российские силовики пытались взять у него отпечатки пальцев.
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кримських татар депортували 18 квітня - всього лише через 9 (!!!!) днів закінчення боїв в Севастополі (9 травня)
знайшли вагони и війська для виселення біля 400 тисяч людей !!!
Під час виселення і в перші роки після нього загинуло, згідно з даними НКВС, 27 % кримських татар. За іншими підрахунками, однак, загиблих було набагато більше, складаючи 46,2 % або приблизно половину від народу
кажуть, що хотіли те ж саме зробити з українцями, але вагонів не вистачило
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
Назначение на государственную должность по национальному признаку - это "...мощный сигнал всем крымским татарам ..." что Зеленский окончательно свихнулся. В нормальных странах назначают по уровню соответствия занимаемой должности.
Это - твой собеседник? И чего ты от него хотел услышать?