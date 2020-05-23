ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники

Российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook общественного объединения "Крымская солидарность".

По данным родственников, Меметова задержали на российском пункте пропуска "Джанкой" (напротив украинского пункта пропуска "Чонгар"). После этого его увезли в межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский". Причина задержания неизвестна.

Сообщается, что Меметов прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой Украине.

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О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в "Крымскую солидарность" за консультативной помощью. С его слов, российские силовики пытались взять у него отпечатки пальцев.

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