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Новости Год Зеленского
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Для защиты крымских татар могут изменить Конституцию, - Зеленский

Для защиты крымских татар могут изменить Конституцию, - Зеленский

Рабочая группа разрабатывает изменения в законодательство Украины, в том числе, возможно, и Конституции для защиты крымских татар и населения оккупированного полуострова.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, решение о создании рабочей группы было принято на встрече с Джемилевым, Чубаровым, Чийгозом и представителями Меджлиса.

"Мы все соберемся. Этот совет начинает работать. Он нарабатывает изменения в законодательство Украины, которые могут быть изменениями в Конституцию Украины. Каким образом мы поддерживаем то население", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь", - Зеленский

Президент рассказал о планах построить для крымских татар 500 квартир в Херсонской области и еще 1000 - в других регионах Украины.

"На Херсонщине, как мы договорились с Эрдоганом, он готов строить. Землю господин Гусев, председатель ОГА Херсонщины, уже подготовил. Есть места для того, чтобы построить первых 500 квартир для крымских татар. Отдельно Турция договаривалась с господином Джемилевым еще до меня, еще до того, как я стал президентом. Еще строительство 1000 квартир для переселенцев, для крымских татар. 500 из них - в киевском регионе, и по 100, мне кажется, Киевщина, Херсон, Львов, Одесса и Днепр", - рассказал Зеленский.

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"Вопрос Крыма - в информационном пространстве, может, действительно его мало. Но точно его немало в делах государства", - подытожил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Конституция (2236) Крым (26364) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+8
Простите, а причём постройка квартир и изменения в конституцию? У татар будут особые условия? Зачем менять конституцию в которой закон один для всех?
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20.05.2020 14:28
+5
На хрена они нужны эти крымские татары Украине??? Что бы на них всю жизни батрачили украинцы?? Забыли как крымская татарва, под ручку вместе с константином затулиным и мером москвы лужковым, в середине 2000-х тысячных, обнимались и вместе выступали в крыму против Украины. Забыли, самозахваченные татарами земли под бахчисараем, Старым Крымом, Семфирополем и других городах!! Забыли о наспех построенных татарвой, землянках, хатынках-времянках, палатках и других самостроях, лишь бы кусок земли застолбить!!?? Устраивали в Крыму протесты, забастовки и драки с нашими украинскими правоохранителями с привлечением кремлёвсих СМИ!! Трубили на весь мир, что их украина притесняет и нарушает их права!! Слишком коротка память у наших многих политиков, особенно тех, кто был виноват и приложил руку, ко всем этим грехах. А об автономии Крымских татар и речи быть не может!!! Как только крымская татарва получат Автономию, так сразу Украинскому Крыму прийдёт ******. Это сейчас Джамилёвы, Чубаровы, янгёизы и прочие, мягко стелят, а как только получат автономию, так и прийдёт конец украинской власти в Крыму.
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20.05.2020 15:02
+3
Опять "изыг" под шумок? Типа там, где крымско-татарский, там и кацапское наречие пропихнуть?
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20.05.2020 14:56
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Простите, а причём постройка квартир и изменения в конституцию? У татар будут особые условия? Зачем менять конституцию в которой закон один для всех?
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20.05.2020 14:28 Ответить
успокойся, дома построит Эрдоган за свои деньги.
Или ты думал, что ЗЕбеня даст хотя бы шекель на благое дело ?

А Конституцию менять надо: "Крым - национальное государство кырымлы, в виде автономной республики, союзного государства и т.д."

Не так ли ?
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20.05.2020 17:33 Ответить
Опять "изыг" под шумок? Типа там, где крымско-татарский, там и кацапское наречие пропихнуть?
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20.05.2020 14:56 Ответить
На хрена они нужны эти крымские татары Украине??? Что бы на них всю жизни батрачили украинцы?? Забыли как крымская татарва, под ручку вместе с константином затулиным и мером москвы лужковым, в середине 2000-х тысячных, обнимались и вместе выступали в крыму против Украины. Забыли, самозахваченные татарами земли под бахчисараем, Старым Крымом, Семфирополем и других городах!! Забыли о наспех построенных татарвой, землянках, хатынках-времянках, палатках и других самостроях, лишь бы кусок земли застолбить!!?? Устраивали в Крыму протесты, забастовки и драки с нашими украинскими правоохранителями с привлечением кремлёвсих СМИ!! Трубили на весь мир, что их украина притесняет и нарушает их права!! Слишком коротка память у наших многих политиков, особенно тех, кто был виноват и приложил руку, ко всем этим грехах. А об автономии Крымских татар и речи быть не может!!! Как только крымская татарва получат Автономию, так сразу Украинскому Крыму прийдёт ******. Это сейчас Джамилёвы, Чубаровы, янгёизы и прочие, мягко стелят, а как только получат автономию, так и прийдёт конец украинской власти в Крыму.
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20.05.2020 15:02 Ответить
2 сбежавших бандита с Крыма, тянут одеяло на себя
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20.05.2020 15:09 Ответить
Цікаво,що українці про це дізнаються тільки зараз,та й то незрозуміло,що саме воно міняти збирається.
От як воно хоче змінами в конституції захищати людей певної національності, на окупованій території ???
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20.05.2020 15:25 Ответить
На хрена они нужны эти крымские татары Украине??? Что бы на них всю жизни батрачили украинцы?? Забыли как крымская татарва, под ручку вместе с константином затулиным и мером москвы лужковым, в середине 2000-х тысячных, обнимались и вместе выступали в крыму против Украины. Забыли, самозахваченные татарами земли под бахчисараем, Старым Крымом, Семфирополем и других городах!! Забыли о наспех построенных татарвой, палатках, землянках, времянках - хатынках и других самостроях из ракушняка, лишь бы кусок земли застолбить!!?? Устраивали в Крыму протесты, забастовки и драки с нашими украинскими правоохранителями с привлечением кремлёвсих СМИ!! Трубили на весь мир, что их украина притесняет и нарушает их права!! Слишком коротка память у наших некоторых политиков, особенно тех, кто был виноват и приложил руку ко всем этим грехам. А об автономии Крымских татар и речи быть не может!!! Все эти джемилёвы и чубаровы мягкок стелят!! Но Как только крымская татарва получат Автономию, так сразу Украинскому Крыму прийдёт ******. И не будет уже в Крыму Украинского Крыма, а будет Крым Турецкий или какой-то другой!!
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20.05.2020 15:25 Ответить
Автономию только татарам можно? Воласть они получат с землями? Построит им пусть Эрдоган квартиры и пусть селятся и живут по законам Украины, в чём собственно проблема?
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20.05.2020 15:34 Ответить
Тогда и другим нацменьшинствам дайте территорию. У Украины земли валом. Вон Крым подарили России...
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20.05.2020 15:52 Ответить
Татарам Херсонскую область, Евреям Николаевскую. Киев Армении отойдет. Гулять так гулять.
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20.05.2020 15:56 Ответить
Слуги ещё и в конституцию влезут своими хилыми умишками? Жесть.
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20.05.2020 16:31 Ответить
С уважением, как и к другим народам, отношусь к татарам. Но все последние перлы Зе на тему крымско-татарского народа очеь странные. Крымские татары, согласно переписи 2001 года, составляют только 0, 5 % от всего населения, а среди конфессий мусульман в Украине всего 0,4%.
Тем не менее Зе почему-то хочет сделать мусульманские праздники государственными и построить мечеть в Киеве. Никто не смог Зе пояснить, что у нас нет государственных религий и по Конституции любая церковь в нашей стране отделена от государства?
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20.05.2020 17:09 Ответить
Почему тогда Рождество, Вэлыкдень и Зелени Свята праздничные и выходные дни ?
давайте их тоже отменим.

Кырымлы - единственный малый коренной народ Украины и наши сограждане.
Они - единственные наши люди в Крыму

Масса ватных постов по новости показывают насколько болезненным является тема Крыма для раши
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20.05.2020 17:45 Ответить
А чим ці зміни до конституції допоможуть татарам -нічим ,а кацапи ще більше почнуть їх пресувати .
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20.05.2020 17:20 Ответить
Блин, в Киеве на Чайке уже и без того в глазах рябит от муслимов-бородачей и ихних скво в хиджабах.
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20.05.2020 17:27 Ответить
ты бы там не ходил!
укоротят на крайнюю плоть, тоже в хиджабе ходить будешь

пугливый ты наш
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20.05.2020 17:47 Ответить
Твою, очевидно, уже укоротили
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20.05.2020 20:35 Ответить
 
 