Для защиты крымских татар могут изменить Конституцию, - Зеленский
Рабочая группа разрабатывает изменения в законодательство Украины, в том числе, возможно, и Конституции для защиты крымских татар и населения оккупированного полуострова.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, решение о создании рабочей группы было принято на встрече с Джемилевым, Чубаровым, Чийгозом и представителями Меджлиса.
"Мы все соберемся. Этот совет начинает работать. Он нарабатывает изменения в законодательство Украины, которые могут быть изменениями в Конституцию Украины. Каким образом мы поддерживаем то население", - сказал Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь", - Зеленский
Президент рассказал о планах построить для крымских татар 500 квартир в Херсонской области и еще 1000 - в других регионах Украины.
"На Херсонщине, как мы договорились с Эрдоганом, он готов строить. Землю господин Гусев, председатель ОГА Херсонщины, уже подготовил. Есть места для того, чтобы построить первых 500 квартир для крымских татар. Отдельно Турция договаривалась с господином Джемилевым еще до меня, еще до того, как я стал президентом. Еще строительство 1000 квартир для переселенцев, для крымских татар. 500 из них - в киевском регионе, и по 100, мне кажется, Киевщина, Херсон, Львов, Одесса и Днепр", - рассказал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Джапарова о ее назначении в МИД: Это мощный сигнал крымским татарам и другим странам
"Вопрос Крыма - в информационном пространстве, может, действительно его мало. Но точно его немало в делах государства", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или ты думал, что ЗЕбеня даст хотя бы шекель на благое дело ?
А Конституцию менять надо: "Крым - национальное государство кырымлы, в виде автономной республики, союзного государства и т.д."
Не так ли ?
От як воно хоче змінами в конституції захищати людей певної національності, на окупованій території ???
Тем не менее Зе почему-то хочет сделать мусульманские праздники государственными и построить мечеть в Киеве. Никто не смог Зе пояснить, что у нас нет государственных религий и по Конституции любая церковь в нашей стране отделена от государства?
давайте их тоже отменим.
Кырымлы - единственный малый коренной народ Украины и наши сограждане.
Они - единственные наши люди в Крыму
Масса ватных постов по новости показывают насколько болезненным является тема Крыма для раши
укоротят на крайнюю плоть, тоже в хиджабе ходить будешь
пугливый ты наш