Для защиты крымских татар могут изменить Конституцию, - Зеленский

Рабочая группа разрабатывает изменения в законодательство Украины, в том числе, возможно, и Конституции для защиты крымских татар и населения оккупированного полуострова.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, решение о создании рабочей группы было принято на встрече с Джемилевым, Чубаровым, Чийгозом и представителями Меджлиса.

"Мы все соберемся. Этот совет начинает работать. Он нарабатывает изменения в законодательство Украины, которые могут быть изменениями в Конституцию Украины. Каким образом мы поддерживаем то население", - сказал Зеленский.

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Президент рассказал о планах построить для крымских татар 500 квартир в Херсонской области и еще 1000 - в других регионах Украины.

"На Херсонщине, как мы договорились с Эрдоганом, он готов строить. Землю господин Гусев, председатель ОГА Херсонщины, уже подготовил. Есть места для того, чтобы построить первых 500 квартир для крымских татар. Отдельно Турция договаривалась с господином Джемилевым еще до меня, еще до того, как я стал президентом. Еще строительство 1000 квартир для переселенцев, для крымских татар. 500 из них - в киевском регионе, и по 100, мне кажется, Киевщина, Херсон, Львов, Одесса и Днепр", - рассказал Зеленский.

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"Вопрос Крыма - в информационном пространстве, может, действительно его мало. Но точно его немало в делах государства", - подытожил президент.