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Новини Рік Зеленського
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Для захисту кримських татар можуть змінити Конституцію, - Зеленський

Для захисту кримських татар можуть змінити Конституцію, - Зеленський

Робоча група розробляє зміни до законодавства України, в тому числі, можливо, і Конституції для захисту кримських татар і населення окупованого півострова.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, рішення про створення робочої групи було ухвалено на зустрічі з Джемілєвим, Чубаровим, Чийгозом та представниками Меджлісу.

"Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся", - Зеленський

Президент розповів про плани побудувати для кримських татар 500 квартир у Херсонській області і ще 1000 - в інших регіонах України.

"На Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати. Землю пан Гусєв, голова ОДА Херсонщини, вже підготував. Є місця для того, щоб побудувати перші 500 квартир для кримських татар. Окремо Туреччина домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене, ще до того, як я став президентом. Ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар. 500 з них - у київському регіоні, і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро", - розповів Зеленський.

"Питання Криму - в інформаційному просторі, може, дійсно його замало. Але точно його не замало у справах держави", - підсумував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Конституція (548) Крим (14127) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+8
Простите, а причём постройка квартир и изменения в конституцию? У татар будут особые условия? Зачем менять конституцию в которой закон один для всех?
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20.05.2020 14:28
+5
На хрена они нужны эти крымские татары Украине??? Что бы на них всю жизни батрачили украинцы?? Забыли как крымская татарва, под ручку вместе с константином затулиным и мером москвы лужковым, в середине 2000-х тысячных, обнимались и вместе выступали в крыму против Украины. Забыли, самозахваченные татарами земли под бахчисараем, Старым Крымом, Семфирополем и других городах!! Забыли о наспех построенных татарвой, землянках, хатынках-времянках, палатках и других самостроях, лишь бы кусок земли застолбить!!?? Устраивали в Крыму протесты, забастовки и драки с нашими украинскими правоохранителями с привлечением кремлёвсих СМИ!! Трубили на весь мир, что их украина притесняет и нарушает их права!! Слишком коротка память у наших многих политиков, особенно тех, кто был виноват и приложил руку, ко всем этим грехах. А об автономии Крымских татар и речи быть не может!!! Как только крымская татарва получат Автономию, так сразу Украинскому Крыму прийдёт ******. Это сейчас Джамилёвы, Чубаровы, янгёизы и прочие, мягко стелят, а как только получат автономию, так и прийдёт конец украинской власти в Крыму.
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20.05.2020 15:02
+3
Опять "изыг" под шумок? Типа там, где крымско-татарский, там и кацапское наречие пропихнуть?
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20.05.2020 14:56
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Простите, а причём постройка квартир и изменения в конституцию? У татар будут особые условия? Зачем менять конституцию в которой закон один для всех?
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20.05.2020 14:28 Відповісти
успокойся, дома построит Эрдоган за свои деньги.
Или ты думал, что ЗЕбеня даст хотя бы шекель на благое дело ?

А Конституцию менять надо: "Крым - национальное государство кырымлы, в виде автономной республики, союзного государства и т.д."

Не так ли ?
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20.05.2020 17:33 Відповісти
Опять "изыг" под шумок? Типа там, где крымско-татарский, там и кацапское наречие пропихнуть?
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20.05.2020 14:56 Відповісти
На хрена они нужны эти крымские татары Украине??? Что бы на них всю жизни батрачили украинцы?? Забыли как крымская татарва, под ручку вместе с константином затулиным и мером москвы лужковым, в середине 2000-х тысячных, обнимались и вместе выступали в крыму против Украины. Забыли, самозахваченные татарами земли под бахчисараем, Старым Крымом, Семфирополем и других городах!! Забыли о наспех построенных татарвой, землянках, хатынках-времянках, палатках и других самостроях, лишь бы кусок земли застолбить!!?? Устраивали в Крыму протесты, забастовки и драки с нашими украинскими правоохранителями с привлечением кремлёвсих СМИ!! Трубили на весь мир, что их украина притесняет и нарушает их права!! Слишком коротка память у наших многих политиков, особенно тех, кто был виноват и приложил руку, ко всем этим грехах. А об автономии Крымских татар и речи быть не может!!! Как только крымская татарва получат Автономию, так сразу Украинскому Крыму прийдёт ******. Это сейчас Джамилёвы, Чубаровы, янгёизы и прочие, мягко стелят, а как только получат автономию, так и прийдёт конец украинской власти в Крыму.
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20.05.2020 15:02 Відповісти
2 сбежавших бандита с Крыма, тянут одеяло на себя
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20.05.2020 15:09 Відповісти
Цікаво,що українці про це дізнаються тільки зараз,та й то незрозуміло,що саме воно міняти збирається.
От як воно хоче змінами в конституції захищати людей певної національності, на окупованій території ???
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20.05.2020 15:25 Відповісти
На хрена они нужны эти крымские татары Украине??? Что бы на них всю жизни батрачили украинцы?? Забыли как крымская татарва, под ручку вместе с константином затулиным и мером москвы лужковым, в середине 2000-х тысячных, обнимались и вместе выступали в крыму против Украины. Забыли, самозахваченные татарами земли под бахчисараем, Старым Крымом, Семфирополем и других городах!! Забыли о наспех построенных татарвой, палатках, землянках, времянках - хатынках и других самостроях из ракушняка, лишь бы кусок земли застолбить!!?? Устраивали в Крыму протесты, забастовки и драки с нашими украинскими правоохранителями с привлечением кремлёвсих СМИ!! Трубили на весь мир, что их украина притесняет и нарушает их права!! Слишком коротка память у наших некоторых политиков, особенно тех, кто был виноват и приложил руку ко всем этим грехам. А об автономии Крымских татар и речи быть не может!!! Все эти джемилёвы и чубаровы мягкок стелят!! Но Как только крымская татарва получат Автономию, так сразу Украинскому Крыму прийдёт ******. И не будет уже в Крыму Украинского Крыма, а будет Крым Турецкий или какой-то другой!!
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20.05.2020 15:25 Відповісти
Автономию только татарам можно? Воласть они получат с землями? Построит им пусть Эрдоган квартиры и пусть селятся и живут по законам Украины, в чём собственно проблема?
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20.05.2020 15:34 Відповісти
Тогда и другим нацменьшинствам дайте территорию. У Украины земли валом. Вон Крым подарили России...
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20.05.2020 15:52 Відповісти
Татарам Херсонскую область, Евреям Николаевскую. Киев Армении отойдет. Гулять так гулять.
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20.05.2020 15:56 Відповісти
Слуги ещё и в конституцию влезут своими хилыми умишками? Жесть.
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20.05.2020 16:31 Відповісти
С уважением, как и к другим народам, отношусь к татарам. Но все последние перлы Зе на тему крымско-татарского народа очеь странные. Крымские татары, согласно переписи 2001 года, составляют только 0, 5 % от всего населения, а среди конфессий мусульман в Украине всего 0,4%.
Тем не менее Зе почему-то хочет сделать мусульманские праздники государственными и построить мечеть в Киеве. Никто не смог Зе пояснить, что у нас нет государственных религий и по Конституции любая церковь в нашей стране отделена от государства?
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20.05.2020 17:09 Відповісти
Почему тогда Рождество, Вэлыкдень и Зелени Свята праздничные и выходные дни ?
давайте их тоже отменим.

Кырымлы - единственный малый коренной народ Украины и наши сограждане.
Они - единственные наши люди в Крыму

Масса ватных постов по новости показывают насколько болезненным является тема Крыма для раши
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20.05.2020 17:45 Відповісти
А чим ці зміни до конституції допоможуть татарам -нічим ,а кацапи ще більше почнуть їх пресувати .
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20.05.2020 17:20 Відповісти
Блин, в Киеве на Чайке уже и без того в глазах рябит от муслимов-бородачей и ихних скво в хиджабах.
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20.05.2020 17:27 Відповісти
ты бы там не ходил!
укоротят на крайнюю плоть, тоже в хиджабе ходить будешь

пугливый ты наш
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20.05.2020 17:47 Відповісти
Твою, очевидно, уже укоротили
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20.05.2020 20:35 Відповісти
 
 