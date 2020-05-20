Для захисту кримських татар можуть змінити Конституцію, - Зеленський

Робоча група розробляє зміни до законодавства України, в тому числі, можливо, і Конституції для захисту кримських татар і населення окупованого півострова.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, рішення про створення робочої групи було ухвалено на зустрічі з Джемілєвим, Чубаровим, Чийгозом та представниками Меджлісу.

"Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення", - сказав Зеленський.

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Президент розповів про плани побудувати для кримських татар 500 квартир у Херсонській області і ще 1000 - в інших регіонах України.

"На Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати. Землю пан Гусєв, голова ОДА Херсонщини, вже підготував. Є місця для того, щоб побудувати перші 500 квартир для кримських татар. Окремо Туреччина домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене, ще до того, як я став президентом. Ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар. 500 з них - у київському регіоні, і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро", - розповів Зеленський.

"Питання Криму - в інформаційному просторі, може, дійсно його замало. Але точно його не замало у справах держави", - підсумував президент.