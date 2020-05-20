Для захисту кримських татар можуть змінити Конституцію, - Зеленський
Робоча група розробляє зміни до законодавства України, в тому числі, можливо, і Конституції для захисту кримських татар і населення окупованого півострова.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, рішення про створення робочої групи було ухвалено на зустрічі з Джемілєвим, Чубаровим, Чийгозом та представниками Меджлісу.
"Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення", - сказав Зеленський.
Президент розповів про плани побудувати для кримських татар 500 квартир у Херсонській області і ще 1000 - в інших регіонах України.
"На Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати. Землю пан Гусєв, голова ОДА Херсонщини, вже підготував. Є місця для того, щоб побудувати перші 500 квартир для кримських татар. Окремо Туреччина домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене, ще до того, як я став президентом. Ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар. 500 з них - у київському регіоні, і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро", - розповів Зеленський.
"Питання Криму - в інформаційному просторі, може, дійсно його замало. Але точно його не замало у справах держави", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или ты думал, что ЗЕбеня даст хотя бы шекель на благое дело ?
А Конституцию менять надо: "Крым - национальное государство кырымлы, в виде автономной республики, союзного государства и т.д."
Не так ли ?
От як воно хоче змінами в конституції захищати людей певної національності, на окупованій території ???
Тем не менее Зе почему-то хочет сделать мусульманские праздники государственными и построить мечеть в Киеве. Никто не смог Зе пояснить, что у нас нет государственных религий и по Конституции любая церковь в нашей стране отделена от государства?
давайте их тоже отменим.
Кырымлы - единственный малый коренной народ Украины и наши сограждане.
Они - единственные наши люди в Крыму
Масса ватных постов по новости показывают насколько болезненным является тема Крыма для раши
укоротят на крайнюю плоть, тоже в хиджабе ходить будешь
пугливый ты наш