Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 342 тис., інфікованих - 5,3 млн

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 неділі сягнула 342 тис. 105 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 880.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі, за даними університету, на 8:00 налічувалося 5 млн 311 тис. 89 інфікованих COVID-19, приріст за добу становить 97 тис. 606, вилікувалися понад 2,1 млн осіб.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 622 тис. 670 (97 тис. 87 померли), Бразилії - 347 тис. 398 (22 тис. 13), Росії - 335 тис. 882 (3 тис. 388), Великій Британії - 258 тис. 504 (36 тис. 757), Іспанії - 235 тис. 290 (28 тис. 678), Італії - 229 тис. 327 (32 тис. 616), Франції - 182 тис. 036 (28 тис. 218), Німеччині - 179 тис. 986 (8 тис. 261), Туреччині - 155 тис. 686 (4 тис. 308), Ірані - 133 тис. 521 (7 тис. 359), Індії - 131 тис. 423 (3 тис. 869), Перу - 115 тис. 754 (3 тис. 373).

За даними порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими подіями у світі, коронавірусом від початку його поширення інфікувалися 5 млн 407 тис. 350 осіб, кількість смертельних випадків перевищила 344 тис., вилікувалися понад 2 млн 240 тис.

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Загалом у світі коронавірус зафіксований майже у 200 країнах і районах світу.

Нагадаємо, в Україні на ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб.