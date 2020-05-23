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Новини Коронавірус і карантин
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Іноземні туристи зможуть відвідувати Іспанію з 1 липня, - глава уряду Санчес

Іноземні туристи зможуть відвідувати Іспанію з 1 липня, - глава уряду Санчес

Уряд Іспанії ухвалив рішення відкрити кордони для іноземних туристів з липня.

Про це заявив глава уряду Іспанії Педро Санчес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

При цьому обов'язково дотримання правил безпеки, які поки розробляються.

Зазначається, що таким чином уряд відреагував на заяви туристичної галузі, яка відіграє провідну роль в економіці держави.

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Нагадаємо, в Туреччині іноземних туристів розраховують почати приймати з червня, а в Греції офіційно туристичний сезон може відкритися 1 липня.

Іспанія (900) карантин (18172) туризм (1560) Санчес Педро (57) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Інфікуються всі.

Не всі одужають.
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23.05.2020 19:33
+2
Сумнівно, що у цьому році буде туристичний потік, як в 2019 році🙄
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23.05.2020 19:03
+2
Якщо все пішло з 1 китайця і так рознеслося по Планеті, що майже всі країни закрилися на Карантин. То варіанта 3:
1. За час Карантину повністю винищити вірус. Цього не відбулося.
2. Якщо манера життя людей не міняється і залишилися носії, то з 2 іспанців в Іспанії, це дуже швидко може роздутися до такої самої ситуації як від 1 китайця. Навіть швидше ніж це собі багато хто уявляє.
3. Носії залишаться, але манера життя людей повинна бути такою, що наявність носіїв у суспільстві все одно дозволяє тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Це ОБМЕЖЕННЯ.
Подивимось як туристи будуть ці обмеження виконувати...
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23.05.2020 19:23
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Сумнівно, що у цьому році буде туристичний потік, як в 2019 році🙄
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23.05.2020 19:03 Відповісти
якщо будуть цікаві пропозиції, наші зубожілі масово попруть на відпочинок.
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23.05.2020 20:19 Відповісти
только с условием - билет в один конец
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23.05.2020 22:11 Відповісти
Ну и отлично!
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23.05.2020 19:04 Відповісти
Дай Боже!!!
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23.05.2020 19:10 Відповісти
Якщо все пішло з 1 китайця і так рознеслося по Планеті, що майже всі країни закрилися на Карантин. То варіанта 3:
1. За час Карантину повністю винищити вірус. Цього не відбулося.
2. Якщо манера життя людей не міняється і залишилися носії, то з 2 іспанців в Іспанії, це дуже швидко може роздутися до такої самої ситуації як від 1 китайця. Навіть швидше ніж це собі багато хто уявляє.
3. Носії залишаться, але манера життя людей повинна бути такою, що наявність носіїв у суспільстві все одно дозволяє тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Це ОБМЕЖЕННЯ.
Подивимось як туристи будуть ці обмеження виконувати...
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23.05.2020 19:23 Відповісти
Інфікуються всі.

Не всі одужають.
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23.05.2020 19:33 Відповісти
На те схоже.
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23.05.2020 19:42 Відповісти
Ну в Испанию х*** кто поедет. Там до сих пор трупами воняет. А в Турцию запросто. Там вроде как уже несколько недель не фиксируется новых больных.
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23.05.2020 19:48 Відповісти
Будь у Испанского дона Педро Санчеса хоть капля ума, он бы запретил въезд на 10 лет лиц китайской национальности и запрет на авиасообщение с Поднебесной
.
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23.05.2020 20:15 Відповісти
Жить очень опасно а жить в нищете не имея денег от туризма-еще и глупо и безсмысленно. Правительствам стран возвращается способность здраво мыслить вместо рефлексии-это могу только приветствовать. Поигрались в безсмысленный(в условиях глобализации) карантин-и хватит. Если в Испанию не приедут сцикуны и там снизятся цены от этого-поеду в Испанию в этом году!
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23.05.2020 21:33 Відповісти
прощай, дорогой товарищ!
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23.05.2020 22:12 Відповісти
Еду в Украину на море,не пустят,еду в Испанию.И туда не пустят,буду дома на копанке загарать.
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23.05.2020 23:12 Відповісти
Генадій Іванович перший поїде інспектувати свою фірму, про яку він чомусь забув. А Кюршавель відкриють для шашликів ?
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24.05.2020 07:29 Відповісти
 
 