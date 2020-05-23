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Іноземні туристи зможуть відвідувати Іспанію з 1 липня, - глава уряду Санчес
Уряд Іспанії ухвалив рішення відкрити кордони для іноземних туристів з липня.
Про це заявив глава уряду Іспанії Педро Санчес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.
При цьому обов'язково дотримання правил безпеки, які поки розробляються.
Зазначається, що таким чином уряд відреагував на заяви туристичної галузі, яка відіграє провідну роль в економіці держави.
Нагадаємо, в Туреччині іноземних туристів розраховують почати приймати з червня, а в Греції офіційно туристичний сезон може відкритися 1 липня.
Топ коментарі
+3 кацахол
показати весь коментар23.05.2020 19:33
+2 Ali Hasan
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+2 pompiere
показати весь коментар23.05.2020 19:23
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1. За час Карантину повністю винищити вірус. Цього не відбулося.
2. Якщо манера життя людей не міняється і залишилися носії, то з 2 іспанців в Іспанії, це дуже швидко може роздутися до такої самої ситуації як від 1 китайця. Навіть швидше ніж це собі багато хто уявляє.
3. Носії залишаться, але манера життя людей повинна бути такою, що наявність носіїв у суспільстві все одно дозволяє тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Це ОБМЕЖЕННЯ.
Подивимось як туристи будуть ці обмеження виконувати...
Не всі одужають.
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