Іноземні туристи зможуть відвідувати Іспанію з 1 липня, - глава уряду Санчес

Уряд Іспанії ухвалив рішення відкрити кордони для іноземних туристів з липня.

Про це заявив глава уряду Іспанії Педро Санчес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

При цьому обов'язково дотримання правил безпеки, які поки розробляються.

Зазначається, що таким чином уряд відреагував на заяви туристичної галузі, яка відіграє провідну роль в економіці держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителям Словенії видадуть ваучери в 200 євро для відпочинку всередині країни

Нагадаємо, в Туреччині іноземних туристів розраховують почати приймати з червня, а в Греції офіційно туристичний сезон може відкритися 1 липня.