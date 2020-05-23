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Новости Коронавирус и карантин
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Иностранные туристы смогут посещать Испанию с 1 июля, - глава правительства Санчес

Иностранные туристы смогут посещать Испанию с 1 июля, - глава правительства Санчес

Правительство Испании приняло решение открыть границы для иностранных туристов с июля.

Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

При этом обязательно соблюдение правил безопасности, которые пока разрабатываются.

Отмечается, что таким образом правительство отреагировало на заявления туристической отрасли, которая играет ведущую роль в экономике государства.

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Напомним, в Турции иностранных туристов рассчитывают начать принимать с июня, а в Греции официально туристический сезон может открыться 1 июля.

Автор: 

Испания (860) карантин (16729) туризм (1543) Санчес Педро (41) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Інфікуються всі.

Не всі одужають.
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23.05.2020 19:33
+2
Сумнівно, що у цьому році буде туристичний потік, як в 2019 році🙄
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23.05.2020 19:03
+2
Якщо все пішло з 1 китайця і так рознеслося по Планеті, що майже всі країни закрилися на Карантин. То варіанта 3:
1. За час Карантину повністю винищити вірус. Цього не відбулося.
2. Якщо манера життя людей не міняється і залишилися носії, то з 2 іспанців в Іспанії, це дуже швидко може роздутися до такої самої ситуації як від 1 китайця. Навіть швидше ніж це собі багато хто уявляє.
3. Носії залишаться, але манера життя людей повинна бути такою, що наявність носіїв у суспільстві все одно дозволяє тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Це ОБМЕЖЕННЯ.
Подивимось як туристи будуть ці обмеження виконувати...
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23.05.2020 19:23
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Сумнівно, що у цьому році буде туристичний потік, як в 2019 році🙄
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23.05.2020 19:03 Ответить
якщо будуть цікаві пропозиції, наші зубожілі масово попруть на відпочинок.
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23.05.2020 20:19 Ответить
только с условием - билет в один конец
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23.05.2020 22:11 Ответить
Ну и отлично!
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23.05.2020 19:04 Ответить
Дай Боже!!!
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23.05.2020 19:10 Ответить
Якщо все пішло з 1 китайця і так рознеслося по Планеті, що майже всі країни закрилися на Карантин. То варіанта 3:
1. За час Карантину повністю винищити вірус. Цього не відбулося.
2. Якщо манера життя людей не міняється і залишилися носії, то з 2 іспанців в Іспанії, це дуже швидко може роздутися до такої самої ситуації як від 1 китайця. Навіть швидше ніж це собі багато хто уявляє.
3. Носії залишаться, але манера життя людей повинна бути такою, що наявність носіїв у суспільстві все одно дозволяє тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Це ОБМЕЖЕННЯ.
Подивимось як туристи будуть ці обмеження виконувати...
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23.05.2020 19:23 Ответить
Інфікуються всі.

Не всі одужають.
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23.05.2020 19:33 Ответить
На те схоже.
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23.05.2020 19:42 Ответить
Ну в Испанию х*** кто поедет. Там до сих пор трупами воняет. А в Турцию запросто. Там вроде как уже несколько недель не фиксируется новых больных.
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23.05.2020 19:48 Ответить
Будь у Испанского дона Педро Санчеса хоть капля ума, он бы запретил въезд на 10 лет лиц китайской национальности и запрет на авиасообщение с Поднебесной
.
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23.05.2020 20:15 Ответить
Жить очень опасно а жить в нищете не имея денег от туризма-еще и глупо и безсмысленно. Правительствам стран возвращается способность здраво мыслить вместо рефлексии-это могу только приветствовать. Поигрались в безсмысленный(в условиях глобализации) карантин-и хватит. Если в Испанию не приедут сцикуны и там снизятся цены от этого-поеду в Испанию в этом году!
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23.05.2020 21:33 Ответить
прощай, дорогой товарищ!
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23.05.2020 22:12 Ответить
Еду в Украину на море,не пустят,еду в Испанию.И туда не пустят,буду дома на копанке загарать.
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23.05.2020 23:12 Ответить
Генадій Іванович перший поїде інспектувати свою фірму, про яку він чомусь забув. А Кюршавель відкриють для шашликів ?
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24.05.2020 07:29 Ответить
 
 