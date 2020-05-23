Иностранные туристы смогут посещать Испанию с 1 июля, - глава правительства Санчес

Правительство Испании приняло решение открыть границы для иностранных туристов с июля.

Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

При этом обязательно соблюдение правил безопасности, которые пока разрабатываются.

Отмечается, что таким образом правительство отреагировало на заявления туристической отрасли, которая играет ведущую роль в экономике государства.

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Напомним, в Турции иностранных туристов рассчитывают начать принимать с июня, а в Греции официально туристический сезон может открыться 1 июля.