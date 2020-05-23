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Иностранные туристы смогут посещать Испанию с 1 июля, - глава правительства Санчес
Правительство Испании приняло решение открыть границы для иностранных туристов с июля.
Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.
При этом обязательно соблюдение правил безопасности, которые пока разрабатываются.
Отмечается, что таким образом правительство отреагировало на заявления туристической отрасли, которая играет ведущую роль в экономике государства.
Напомним, в Турции иностранных туристов рассчитывают начать принимать с июня, а в Греции официально туристический сезон может открыться 1 июля.
Топ комментарии
+3 кацахол
показать весь комментарий23.05.2020 19:33
+2 Ali Hasan
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+2 pompiere
показать весь комментарий23.05.2020 19:23
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1. За час Карантину повністю винищити вірус. Цього не відбулося.
2. Якщо манера життя людей не міняється і залишилися носії, то з 2 іспанців в Іспанії, це дуже швидко може роздутися до такої самої ситуації як від 1 китайця. Навіть швидше ніж це собі багато хто уявляє.
3. Носії залишаться, але манера життя людей повинна бути такою, що наявність носіїв у суспільстві все одно дозволяє тримати розповсюдження вірусу під контролем.
Це ОБМЕЖЕННЯ.
Подивимось як туристи будуть ці обмеження виконувати...
Не всі одужають.
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