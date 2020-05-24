Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Майдану Незалежності учасники акції "Стоп реванш" вирушили маршем до будинку, в якому живе президент Володимир Зеленський. Паркан і ворота будинку вони обклеїли листівками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З Майдану Незалежності колона протестувальників рушила до Європейської площі і звідти вулицею Грушевського - до будинку поруч з Маріїнським парком, в якому живе президент.

Колону учасників акції супроводжували автомобіль і автобус вибухотехніків, співробітники поліції і кінологи з собаками. Рух вулицею Грушевського було перекрито.

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Біля будинку, в якому живе президент, зібралися близько тисячі учасників протесту з символікою та прапорами політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода" і громадської організації "Справа громад".

Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і капітуляційної політики щодо закінчення війни на Донбасі.

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Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками зі своїми вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.







Фото і відео — Олег Богачук