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Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Майдану Незалежності учасники акції "Стоп реванш" вирушили маршем до будинку, в якому живе президент Володимир Зеленський. Паркан і ворота будинку вони обклеїли листівками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

З Майдану Незалежності колона протестувальників рушила до Європейської площі і звідти  вулицею Грушевського - до будинку поруч з Маріїнським парком, в якому живе президент.

Колону учасників акції супроводжували автомобіль і автобус вибухотехніків, співробітники поліції і кінологи з собаками. Рух вулицею Грушевського було перекрито.

Також читайте: Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам

Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 01Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 02Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 03Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 04

Біля будинку, в якому живе президент, зібралися близько тисячі учасників протесту з символікою та прапорами політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода" і громадської організації "Справа громад".

Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 05Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 06

Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і капітуляційної політики щодо закінчення війни на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоп реванш": на Майдані відбувається акція до річниці президентства Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками зі своїми вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.

Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 07Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 08Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 09Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 10Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 11
Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 12
Учасники акції Стоп реванш протестували біля будинку Зеленського 13

Фото і відео — Олег Богачук

Зеленський Володимир (23727) протест (2397) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+133
ЗЕлю Геть!!!!
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24.05.2020 17:32
+104
И года не прошло . Докатился Шут до "Зелю геть!" . Януковичу ЧЕТЫРЕ года до "Зека геть" понадобилось
Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського - Цензор.НЕТ 5457
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24.05.2020 17:46
+100
Он призывает к свержению воров, лгунов, оманско-испанских барыг, предателей и подлецов.
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24.05.2020 17:40
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Проплаченный петькой движ. Картины, бай ден скандал. Вова, пока есть лехторат, собирай, пойдём к пепе сходим всем Киевом.
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25.05.2020 10:16 Відповісти
Ну каж1ть вже прямо:Юлю.
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25.05.2020 10:18 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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25.05.2020 10:24 Відповісти
Політикою задобрювання московського ворога,яку вибрав Порохнявий,Зєля та Єрмак, нам ніколи не прогнати руССьких окупантів з нашої землі та знищити їх колаборантів.
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25.05.2020 10:28 Відповісти
Интересно ,Зеленский обгадился?
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25.05.2020 11:25 Відповісти
Зелю после 24 мая будет проносить пока с Путлером не встретится.
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25.05.2020 11:35 Відповісти
Прикольно смотреть, как соевые сами себя успокаивают, что не обосрались вчера, подтирая друг другу зады обёртками от рошеновских карамелек.
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25.05.2020 11:51 Відповісти
Так доведи зворотнє кловун,збери мітинг у підтримку султана оманського і не підітри а оближи йому зад.
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25.05.2020 13:03 Відповісти
А навіщо йому моя підтримка? Він і так на ногах тримається, не бухає. як педро
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25.05.2020 13:25 Відповісти
А ти йому наливав?
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25.05.2020 14:22 Відповісти
Затичка ти кацапська, біомаса малороська (так папа вашого зелоха сказав) - розуму не має тому окрім, про Петю, гавкать не можеш!!
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25.05.2020 16:50 Відповісти
Гавкати - це справа псарні. А Петя ваш навіть не прийшов на свою ж акцію. Не захотів з вами, дуполизами мітинговать
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25.05.2020 17:27 Відповісти
Ну хоть иногда меняй давно развенчанные кацапские методички.
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25.05.2020 15:18 Відповісти
https://ye.ua/politika/49177_U_Hmelnickomu_na_maydani_vimagali_vid_Zelenskogo_piti_z_posadi.html У Хмельницькому на майдані вимагали від Зеленського піти з посади
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25.05.2020 11:58 Відповісти
Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського - Цензор.НЕТ 3422
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25.05.2020 13:11 Відповісти
Зе - у Сибір, Україні президента патріота
Цей дурачок - клоун вже встиг частину зерна з Резервного насіннєвого фонду продати за $ і частина була великою
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25.05.2020 12:25 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/npas/1313970
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25.05.2020 12:26 Відповісти
Світилися всього декілька політичних сил...А решту ситуація в країні влаштовує?
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25.05.2020 12:35 Відповісти
Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського - Цензор.НЕТ 8438
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25.05.2020 13:08 Відповісти
Когда в следующий раз колядовать собираетесь? За девять лет находитесь еще.
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25.05.2020 13:15 Відповісти
К коломойскому они пошли, к ахмету? Нет, почему и зачем? Вернуть пороха путем майдана. Ок, мне зеленский противен, порох лучше, но у меня вопрос, дать возможность путину повторить фокус и пересраться с 40% соотечественников стоит того чтобы поставить политика с 8-12% поддержки или наконец перестаним помогать ***** и займемся олигархами? Питання риторичне, у пороха э гроші на ломів та ботів щоб повернутися, але нема на тий самий майдан проти коломойші.
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25.05.2020 13:22 Відповісти
В своем большинстве народ так и не осознал, что никого он не выбирал в 2019 на выборах, вместо них выбрали олигархи, которые дружно решили, что ПАП их подприжал и не по пацански себя ведет, потому выставили свою кандидатуру, ручную, и по всем своим телеканалам за нее проголосовали).
а в инете каждая курица бегает расказывает за "большинство", "народ решил" и остальное...
и только единицы осознали как их развели
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25.05.2020 14:59 Відповісти
Такого фиаско которое произошло вчера, они даже не ожидали, вчера очередной раз народ Украины послал Петю и всю его шоблу фриков.
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25.05.2020 15:06 Відповісти
А что,люди вышли против Пети?
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25.05.2020 15:19 Відповісти
https://www.facebook.com/100036354753847/videos/244877390067418/ Выдающиеся заслуги Порошенко в революции Гидности
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25.05.2020 15:32 Відповісти
Народ молодцы!это при том что метро не работало!и карантин!в следующий раз народа будет в разы больше!
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25.05.2020 15:42 Відповісти
Зеленский обо*рался даже быстрее пенькобежца-завгара. И что самое главное- разочаровал всех ,даже противоположные лагеря-не выполнив невыполнимые обещания всем всего---патриотам -патриотизма,манкуртам-лобызания с нароссией,ленивым нищебродам- богатства и процветания. Для еще верящих в халяву наступает время тяжелого похмелья. Особенно для одного посредственного провинциального актера. А страна,благодаря слабоумным недальновидным любителям халявы откинута на десятилетия назад,во время смуты и прозябания.
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25.05.2020 15:58 Відповісти
ясный перец,рюцкие казлы победили Еэдогана в ливии и Сирии,быдло РЮССКАЕ...обосцаное Султаном Эрдоганом
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25.05.2020 15:59 Відповісти
РЮССКИЕ..вы не народ...вы...вы ПАДАЛЬ быдло самое тупое нп ЗЕММЛЕ
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25.05.2020 16:02 Відповісти
После сегодняшнего шабаша порохоботов, вспомнились слова их гетьмана.

- Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране.
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25.05.2020 17:43 Відповісти
Вы,как и ваш преЗЕдент не поняли главного-теперь это уже не только условные ,,порохоботы,,. И это всецело результат деятельности-бездеятельности ,,величайшего лица современное политики"-клоуна-бубочки.И к тому же-еще недавно вы люто поддерживали любые выступления против Порошенко,и это совсем не рассматривалось с точки зрения,,расшатывания ситуации в поьзу московии". Сейчас вы поете совершенно другое. Когда вы врали-тогда или сейчас? Поклонников зе не смущает их двуличность в этой ситуации? Или если прикинуться валенком,то есть надеюда,что никто не заметит пикантность ситуации?
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25.05.2020 18:23 Відповісти
об одном господа прошу - не дай мне ето позорище - Украину кацапам увидеть....
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25.05.2020 18:20 Відповісти
История - она такая непредсказуемая. Зеленский и Порошенко живут в одном доме) сусиды ёпт
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25.05.2020 18:46 Відповісти
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