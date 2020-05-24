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Новини Коронавірус і карантин
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Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички. ВIДЕО

Працівники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги оголосили страйк. Вони незадоволені скороченнями, практично відсутністю коштів індивідуальними захисту і низькими зарплатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканалу "Крокус".

Зокрема, деякі медпрацівники за квітень на руки отримали всього 4048 гривень зарплати.

Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Івано-Франківська міська лікарня поки не скорочуватиме кількість місць для пацієнтів із COVID-19, - керівник медустанови Масляк

"Лікарям доводиться навіть прати одноразові маски і рукавички, адже на зміну вони можуть розраховувати на одну маску і одну пару рукавичок", - йдеться в сюжеті.

Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички 02

Колектив виступає з "рекомендацією" звільнити керівника Київської станції екстреної медичної допомоги, а якщо їхні вимоги не виконають, то обіцяють перенести свій протест в столицю.

"У другому за доходами місті області після Києва - Білій Церкві - для медперсоналу не вистачає одноразових масок і рукавичок", - відзначає у  фейсбуці керівник StateWatch Гліб Каневський.

"Спостерігаючи за цим безладом в управлінській вертикалі охорони здоров’я, виникають філософські питання: якщо не влада, то хто тоді може забезпечити лікарні всім необхідним? І власне, хто той олігарх, за яким Зеленський закріпив Київську область на початку карантину? Де його грошова допомога?Очевидно, всі ці танці з товстосумами по ТБ не мають жодного відношення до ефективного захисту населення під час біозагрози. Жоден олігарх не замінить собою уряд", - зазначає він.

Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички 03

Біла Церква (153) карантин (18172) Київська область (4008) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+43
Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки - Цензор.НЕТ 2742

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24.05.2020 21:59
+41
Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички - Цензор.НЕТ 2803

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24.05.2020 22:08
+40
Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки - Цензор.НЕТ 8588

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24.05.2020 21:58
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Зато есть деньги на полицаев и общепризнанно дурацкое поливание улиц и подъездов хлорсодержащей (?) гадостью.
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25.05.2020 06:30 Відповісти
Вспомнилось как в Питере в 80-х гандоны с усиками стирали😁🐸🤦
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25.05.2020 06:44 Відповісти
Більшості все одно. Доки не зачепить їх, але тоді вони будуть репетувати та істерити, а за одно і брехати, як вони поважають медиків. А коли їм допоможете - знову Вас обплюють та обізвуть, до наступного разу. Це як про обіцянки медикам - про них вже всі 100500 раз знають, але медикам так і не підвищать зарплату.
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25.05.2020 07:23 Відповісти
Страные маски-красноречивый показатель "высокого профессионализма" наших медиков, таким и 4000грн до#я.
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25.05.2020 08:10 Відповісти
при том они башляют каждый месяц по 50 гривасей в профсоюз))))
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25.05.2020 09:12 Відповісти
Вот и я про тоже, верните барыгу, было не все хорошо ,но не да токой же степени,сейчас полная жопа🥺🤦
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25.05.2020 09:14 Відповісти
В одну реку дважды не войти
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25.05.2020 10:26 Відповісти
Хуже не будет. При Супрун. В Больницах был всегда необходимый набор лекарств и средств. говорю про Киев. Сейчас блин даже масок нет... Что уже говорить про лекарства. Жрите не подавитесь...
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25.05.2020 10:16 Відповісти
ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
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25.05.2020 11:13 Відповісти
Т.е предлагаешь работникам скорой не носить маски? у нас и так заболеваемость среди медиков высокая, а послушав такие советы лечить будут ветеринары и знахари.
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25.05.2020 16:35 Відповісти
дурашка, где я шо предлагал? тем более работникам скорой. Абы ляпнуть.
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25.05.2020 21:16 Відповісти
О ще один супер-герой зі здібністю автовизначення хто хворий а хто ні... Маски захищають, але при дотриманні інструкцій як їх носити. І це доведений факт(І про ВОЗ це лише рекомендація, на основі того що люди носять разові маски, днями... І можна купити - зробити багаторазову. І просто її прати час від часу). Але вони більше допомагають хворим не розповсюджувати заразу. І як я казав раніше. У багатьох не має здібностей до визначення хто хворий а хто ні. Власне люди не завжди можуть визначити чи вони самі хворі. Хай носять усі... Тільки відповідально.
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25.05.2020 20:49 Відповісти
о ще один супер-бздун....
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25.05.2020 21:18 Відповісти
не плач))) все буде добре...
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26.05.2020 10:10 Відповісти
а было здорово "паприколу" голосовать))))
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25.05.2020 12:02 Відповісти
СТЕПАШКА КОСТЮМОВИЧ ВОРОВАЙЧИК а де закуплене втридорого в Китайосів ?
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25.05.2020 12:13 Відповісти
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