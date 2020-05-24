Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки. ВИДЕО

Работники Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи объявили забастовку. Они недовольны сокращениями, практически отсутствием средств индивидуальными защиты и низкими зарплатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Крокус".

В частности, некоторые медработники за апрель на руки получили всего 4048 грн. зарплаты.

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"Врачам приходится даже стирать одноразовые маски и перчатки, ведь на смену они могут рассчитывать на одну маску и одну пару перчаток", - говорится в сюжете.

Коллектив выступает с "рекомендацией" уволить руководителя Киевской станции экстренной медицинской помощи, а если их требования не выполнят, то обещают перенести свой протест в столицу.

"Во втором по доходам городе области после Киева - Белой Церкви - для медперсонала не хватает одноразовых масок и перчаток", - отмечает Facebook руководитель StateWatch Глеб Каневский.

"Наблюдая за этим беспорядком в управленческой вертикали здравоохранения, возникают философские вопросы: если не власть, то кто тогда может обеспечить больницы всем необходимым? И собственно, кто тот олигарх, за которым Зеленский закрепил Киевскую область в начале карантина? Где его денежная помощь? Очевидно, все эти танцы с толстосумами по ТВ не имеют никакого отношения к эффективной защите населения при биоугрозе. Ни один олигарх не заменит собой правительство", - отмечает он.

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