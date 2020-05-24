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Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки. ВИДЕО

Работники Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи объявили забастовку. Они недовольны сокращениями, практически отсутствием средств индивидуальными защиты и низкими зарплатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Крокус".

В частности, некоторые медработники за апрель на руки получили всего 4048 грн. зарплаты.

Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковская городская больница пока не будет сокращать количество мест для пациентов с COVID-19, - руководитель медучреждения Масляк

"Врачам приходится даже стирать одноразовые маски и перчатки, ведь на смену они могут рассчитывать на одну маску и одну пару перчаток", - говорится в сюжете.

Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки 02

Коллектив выступает с "рекомендацией" уволить руководителя Киевской станции экстренной медицинской помощи, а если их требования не выполнят, то обещают перенести свой протест в столицу.

"Во втором по доходам городе области после Киева - Белой Церкви - для медперсонала не хватает одноразовых масок и перчаток", - отмечает Facebook руководитель StateWatch Глеб Каневский.

"Наблюдая за этим беспорядком в управленческой вертикали здравоохранения, возникают философские вопросы: если не власть, то кто тогда может обеспечить больницы всем необходимым? И собственно, кто тот олигарх, за которым Зеленский закрепил Киевскую область в начале карантина? Где его денежная помощь? Очевидно, все эти танцы с толстосумами по ТВ не имеют никакого отношения к эффективной защите населения при биоугрозе. Ни один олигарх не заменит собой правительство", - отмечает он.

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Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки 03

Автор: 

Белая Церковь (178) карантин (16729) Киевская область (4119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+43
Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки - Цензор.НЕТ 2742

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24.05.2020 21:59
+41
Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички - Цензор.НЕТ 2803

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24.05.2020 22:08
+40
Работники Белоцерковской станции экстренной помощи объявили забастовку: получают по 4 тысячи гривен, вынуждены стирать одноразовые маски и перчатки - Цензор.НЕТ 8588

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24.05.2020 21:58
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Зато есть деньги на полицаев и общепризнанно дурацкое поливание улиц и подъездов хлорсодержащей (?) гадостью.
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25.05.2020 06:30 Ответить
Вспомнилось как в Питере в 80-х гандоны с усиками стирали😁🐸🤦
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25.05.2020 06:44 Ответить
Більшості все одно. Доки не зачепить їх, але тоді вони будуть репетувати та істерити, а за одно і брехати, як вони поважають медиків. А коли їм допоможете - знову Вас обплюють та обізвуть, до наступного разу. Це як про обіцянки медикам - про них вже всі 100500 раз знають, але медикам так і не підвищать зарплату.
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25.05.2020 07:23 Ответить
Страные маски-красноречивый показатель "высокого профессионализма" наших медиков, таким и 4000грн до#я.
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25.05.2020 08:10 Ответить
при том они башляют каждый месяц по 50 гривасей в профсоюз))))
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25.05.2020 09:12 Ответить
Вот и я про тоже, верните барыгу, было не все хорошо ,но не да токой же степени,сейчас полная жопа🥺🤦
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25.05.2020 09:14 Ответить
В одну реку дважды не войти
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25.05.2020 10:26 Ответить
Хуже не будет. При Супрун. В Больницах был всегда необходимый набор лекарств и средств. говорю про Киев. Сейчас блин даже масок нет... Что уже говорить про лекарства. Жрите не подавитесь...
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25.05.2020 10:16 Ответить
ВОЗ не рекомендует людям, у которых отсутствуют симптомы заболевания (т.е. респираторные симптомы), носить медицинские маски, поскольку на данный момент свидетельств того, что систематическое использование медицинских масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу вируса 2019-nCoV, нет. Маски рекомендуется использовать негоспитализированным лицам с симптомами заболевания. Неправильное и чрезмерное использование медицинских масок может привести к их серьезному дефициту, в результате чего масок будет не хватать тем, кому их действительно необходимо носить.
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25.05.2020 11:13 Ответить
Т.е предлагаешь работникам скорой не носить маски? у нас и так заболеваемость среди медиков высокая, а послушав такие советы лечить будут ветеринары и знахари.
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25.05.2020 16:35 Ответить
дурашка, где я шо предлагал? тем более работникам скорой. Абы ляпнуть.
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25.05.2020 21:16 Ответить
О ще один супер-герой зі здібністю автовизначення хто хворий а хто ні... Маски захищають, але при дотриманні інструкцій як їх носити. І це доведений факт(І про ВОЗ це лише рекомендація, на основі того що люди носять разові маски, днями... І можна купити - зробити багаторазову. І просто її прати час від часу). Але вони більше допомагають хворим не розповсюджувати заразу. І як я казав раніше. У багатьох не має здібностей до визначення хто хворий а хто ні. Власне люди не завжди можуть визначити чи вони самі хворі. Хай носять усі... Тільки відповідально.
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25.05.2020 20:49 Ответить
о ще один супер-бздун....
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25.05.2020 21:18 Ответить
не плач))) все буде добре...
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26.05.2020 10:10 Ответить
а было здорово "паприколу" голосовать))))
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25.05.2020 12:02 Ответить
СТЕПАШКА КОСТЮМОВИЧ ВОРОВАЙЧИК а де закуплене втридорого в Китайосів ?
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25.05.2020 12:13 Ответить
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