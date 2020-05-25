Експерти Ради Європи попереджають про загрозу біологічної зброї після пандемії COVID-19

Після пандемії коронавірусу може зрости ризик використання біологічної зброї, попереджають експерти Ради Європи з боротьби з тероризмом. Нинішня ситуація показала уразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями і їхній страшний потенціал.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у висновках експертів, які в понеділок, 25 травня, наводить видання Funke Mediangruppe.

Використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати більшої шкоди людям і економіці, ніж "традиційні" напади. Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, сказано в експертному висновку.

Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на цю можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.

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Як повідомлялося, кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн.