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Новини Коронавірус і карантин
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Експерти Ради Європи попереджають про загрозу біологічної зброї після пандемії COVID-19

Експерти Ради Європи попереджають про загрозу біологічної зброї після пандемії COVID-19

Після пандемії коронавірусу може зрости ризик використання біологічної зброї, попереджають експерти Ради Європи з боротьби з тероризмом. Нинішня ситуація показала уразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями і їхній страшний потенціал.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у висновках експертів, які в понеділок, 25 травня, наводить видання Funke Mediangruppe.

Використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати більшої шкоди людям і економіці, ніж "традиційні" напади. Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, сказано в експертному висновку.

Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на цю можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

Як повідомлялося, кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн.

Автор: 

карантин (18172) Рада Європи (459) експерт (104) екстремізм (75) біологічна зброя (28) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Это открытие сделали ЮВТ с Комсомольской правдой. Так, что понятно чей электорат голосовал за Зелемойского, якобы - "против Порошенко"...
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25.05.2020 09:21
+9
нет. Петро - абсолютный супергигант по мнению зелебобиков. больше просто не может быть. он каждую минуту обогащается в 83 раза
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25.05.2020 09:18
+8
А он передается от человека человеку?
А какая вероятность заражения?
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25.05.2020 09:10
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***** оголосило війну всьому світу.
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25.05.2020 09:06 Відповісти
Знов за рибу гроші! Ужасающий потенциал не у вирусочка, а у короноидиотизма.
PS За время вирусобесия толстосумы "заработали" 225 лярдов. Ось так, мої маленькі каченята!
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25.05.2020 09:06 Відповісти
Заробили 225лярдів продаючи безкоштовні місця в дома.
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25.05.2020 09:11 Відповісти
Больше, чем Порошенко, за время президентства, обогатились?
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25.05.2020 09:14 Відповісти
нет. Петро - абсолютный супергигант по мнению зелебобиков. больше просто не может быть. он каждую минуту обогащается в 83 раза
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25.05.2020 09:18 Відповісти
Это открытие сделали ЮВТ с Комсомольской правдой. Так, что понятно чей электорат голосовал за Зелемойского, якобы - "против Порошенко"...
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25.05.2020 09:21 Відповісти
А тепер Юля вже перетворюється на маргинального політика.
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25.05.2020 09:30 Відповісти
Ні. Це Українська політична система опинилася на рівні центральної африки. В таких умовах попит на політиків рівня Юлі практично відсутній. Стадо буде голосувати за злодіїв, авантюристів, брехунів і навіть за олігархів (це все перечислене в одному флаконі).
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25.05.2020 09:57 Відповісти
Короноавирус-брехня!Карантин-фигня! Снимай маску и ныряй, украинец, там не глубоко! Смелее на мяч! Залезший на крышу электрички пионэр-всем ребятам пример!Трус не играет в хоккей!-День и ночь призывает пенсионер.
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25.05.2020 09:08 Відповісти
Біологічна зброя досить зручна, тому що не треба танків, ракет, не знищується інфраструктура. Основна проблема - це неможливість контролювати таку "тиху" зброю.
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25.05.2020 09:09 Відповісти
контроль на стадии разработки. слыхал, что в совке делали нечто, поражающее только мужчин призывного возраста определённой национальности...
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25.05.2020 09:33 Відповісти
співчуваю вам
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25.05.2020 10:34 Відповісти
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25.05.2020 10:35 Відповісти
Моя мама была вирусологом, доучивалась после мед . института в институте вирусологии в Москве . Очень много знала и рассказывала немного о том, что творили комуняки в плане поиска " эффективных" методов убийства людей путём использования вирусов и особо опасных бактерий и микробов! Эксперименты проводились не только на лабораторных животных ,но и на людях ! Проводились не только в отношении отдельных рас, но и вообще всех людей ! Думаю сейчас эти исследования проводяться с такой же интенсивностью ... на жаль !
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25.05.2020 10:40 Відповісти
а че вы статистику от раку не оглашаете?
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25.05.2020 09:09 Відповісти
А он передается от человека человеку?
А какая вероятность заражения?
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25.05.2020 09:10 Відповісти
хіба рак - заразна хвороба?
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25.05.2020 10:59 Відповісти
"После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал"
Источник: https://censor.net/n3197666

А то до макароновируса опасность вирусных инфекций "не знали".
Именно от "незнания" извели оспу во всем мире.

Макароновирус "опасен"?
Как насчет оспы???
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25.05.2020 09:09 Відповісти
Зараз набіжать кацапські боти з криками "Каранавіруса нєт! Ви фсьо врьоті!".
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25.05.2020 09:12 Відповісти
Не хотят признавать,что эпидемия,вызванная covid -19 это и есть биологическая война.Пока говорят о Китае и очень мало о "шалостях" РФ-ии в новосибирской лаборатории Вектор.Думаю,что китайцы докажут,что вирус,наделавший столько беды, не китайского происхождения. Родина пацаков - основная угроза миру.
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25.05.2020 09:14 Відповісти
Вряд ли COVID 19 был создан в лаборатории и целенаправленно применен. Однако даже если и так, то необязательно Китай. Кто угодно мог создать и где угодно подбросить, Хотя все пострадали. Единственный кто выиграл это ВООЗ. Им сейчас бабло негде складывать.
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25.05.2020 09:24 Відповісти
Вряд ли. Потому что бактериологическое оружие малоуправляемое и тот кто применит сам может пострадать в не меньшей степени. То же и в случае химического оружия. Например Германия во время ВОВ имела Зоман и Зарин, самые мощные ОВ, но не применила, потому что амеры ясно сказали Гитлеру - примените, зальем Германию ипритом!
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25.05.2020 09:15 Відповісти
https://pikabu.ru/story/pochemu_gitler_ne_primenil_protiv_sssr_khimicheskoe_oruzhie_1611215 тезис о том , что это Гитлер побоялся дать команду на применение отравляющих веществ по причине возможного возмездия со стороны союзников или Красной Армии по меньшей мере несостоятелен. Ведь, если исходить из этого тезиса, то Гитлер должен бы был отказаться от массированных бомбардировок Англии (У англичан вместе с американцами тяжелых бомбардировщиков было в десятки раз больше), от применения танков ( у Красной Армии их было в 41-м году раза в четыре больше), от использования артиллерии, от уничтожения пленных, евреев, комиссаров. Ведь за все можно получить возмездие.
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25.05.2020 09:50 Відповісти
Це не зовсім так. Разом зі зброєю розробляють і щеплення від неї. В мене батько потрапив служити в армію в Аральськ у авіачастину (з 1962 по 1964), яка займалася випробуваннями саме бактеріологічної зброї на острові Відродження всупереч тому, що срср підписав на той час договір про нерозробку такої зброї. Усім хто там служив робили якісь щеплення. На острів вони завозили тварин. Потім скидали на нього контейнери з бак.зброєю. Через пару тижнів їхали забирати тих тварин, або їхні трупики і все це потім у спеціальних контейнерах транспортували в одну з "поштових скриньок". Так ось незважаючи на те, що міг бути якийсь контакт з штамами, ніхто за ті 2 роки, що батько там був не захворів, крім бідолашних тваринок, звичайно.
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25.05.2020 09:51 Відповісти
https://pikabu.ru/story/pochemu_gitler_ne_primenil_protiv_sssr_khimicheskoe_oruzhie_1611215 Первой и самой существенной причиной отказа войск всех стран от использования химического оружия является его абсолютная зависимость от метеоусловий (проще говоря - погоды), причем такой зависимости, которой не знало и не знает ни одно другое оружие.
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25.05.2020 09:54 Відповісти
Отличная идея!Но это оружие будет бессильно перед теми у кого прививка,маленький чип спасёт большой мир.
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25.05.2020 09:39 Відповісти
Ох не зря цапы подняли тему американских лабораторий в Украине! Про свои молчали всегда. Не зря! Наверняка готовят Украине и миру какую то пакость...а потом скажут эти " миротворцы" , что мол мы ж предупреждали, тявкали... Ну вот видите..
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25.05.2020 09:49 Відповісти
....это и было биоОружие. небольшой пробник.
Шухер, только поднял его цену и антивируса.......Для "избранных"оставили грипп и пневмонию
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25.05.2020 10:07 Відповісти
Якщо COVID-19 цей штучно створений на 70 відсотки з штаму панголіна і підковоносних мишей і на 30 СНІДу не біологічна зброя то що є зброя? Йде активна робота із збирання в лабораторіях біологічного матеріалу , і зараз вже можуть створювати віуси які можуть вибірково інфікувати за певною расовою ознакою людей. Замість того щоб створити трибунал і виснити хто створив штучно цю зброю ці масонські виродки перелючають увагу на якийсь тероризм. Теорія К.Маркса про корисні нації і нації які треба знищити як виявилось не тільки не померла а навіть фінансується грошовими мішками типу Білла Гейтса який вже заслужив орден Червоного прапора чи йому ближчої медалі пошани (там і там зірка перевернута) а по простому культа Сатани.
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25.05.2020 10:20 Відповісти
Фігня то все, зараз влади всіх країн шукають відмазку. Ось і тероризмом вже лякати почали.
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25.05.2020 11:14 Відповісти
И будут вместо поясов-шахидов инфицировать и отправлять в места массового скопления людей. Потом в дополнение к рамкам металлоискателей на входах появятся рамки биологической проверки, после чипизации населения, рамки на проверку наличия вируса в чипах и так далее.
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25.05.2020 13:38 Відповісти
 
 