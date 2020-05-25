Експерти Ради Європи попереджають про загрозу біологічної зброї після пандемії COVID-19
Після пандемії коронавірусу може зрости ризик використання біологічної зброї, попереджають експерти Ради Європи з боротьби з тероризмом. Нинішня ситуація показала уразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями і їхній страшний потенціал.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у висновках експертів, які в понеділок, 25 травня, наводить видання Funke Mediangruppe.
Використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати більшої шкоди людям і економіці, ніж "традиційні" напади. Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, сказано в експертному висновку.
Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на цю можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.
Як повідомлялося, кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн.
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PS За время вирусобесия толстосумы "заработали" 225 лярдов. Ось так, мої маленькі каченята!
А какая вероятность заражения?
Источник: https://censor.net/n3197666
А то до макароновируса опасность вирусных инфекций "не знали".
Именно от "незнания" извели оспу во всем мире.
Макароновирус "опасен"?
Как насчет оспы???
Шухер, только поднял его цену и антивируса.......Для "избранных"оставили грипп и пневмонию