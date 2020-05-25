КМДА оскаржить рішення про скасування пішохідної зони на Контрактовій площі, - Мондриївський

Київська влада оскаржить рішення Окружного адмінсуду про скасування рішення КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, в даний час над цим працюють юристи.

"Думаю, що буде апеляція і наша позиція - незмінна, ми і надалі будемо розвивати історичну частину Києва. Ми працюємо над тим, щоб наступного року розпочати реконструкцію Контрактової площі і Сагайдачного і зробити це місце ще більш привабливим", - сказав Мондриївський.

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Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі. Суд визнав, що ухвалення такого рішення суперечить інтересам територіальної громади міста.