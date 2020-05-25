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КМДА оскаржить рішення про скасування пішохідної зони на Контрактовій площі, - Мондриївський

КМДА оскаржить рішення про скасування пішохідної зони на Контрактовій площі, - Мондриївський

Київська влада оскаржить рішення Окружного адмінсуду про скасування рішення КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, в даний час над цим працюють юристи.

"Думаю, що буде апеляція і наша позиція - незмінна, ми і надалі будемо розвивати історичну частину Києва. Ми працюємо над тим, щоб наступного року розпочати реконструкцію Контрактової площі і Сагайдачного і зробити це місце ще більш привабливим", - сказав Мондриївський.

Також читайте: Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі. Суд визнав, що ухвалення такого рішення суперечить інтересам територіальної громади міста.

Автор: 

КМДА (2369) Київ (19455) суд (11674) вулиця (77) Мондриївський Валентин (34)


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Задрало бидло на колесах. Вже їздять по парках.
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25.05.2020 09:27 Відповісти
И желательно там разместить еще какую нибудь уродливую хренотень, чтобы колесо обзора не чувствовало себя таким одиноким.
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25.05.2020 09:34 Відповісти
"Иск об отмене распоряжения КГГА от 28.07.2017 № 912 подали 6 физических лиц." Источник: https://censor.net/n3197289 І хто ж ці "діячі"? Представники "мАлАдой" зЕкоманди? Планують, поблизу, втулити торговий центр, чи комплекс багатоповерхівок
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25.05.2020 09:34 Відповісти
Площадь должна быть пешеходной, можно запустить по Сагайдачного, но не более.
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25.05.2020 10:46 Відповісти
 
 