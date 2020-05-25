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КГГА обжалует решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Мондриевский

КГГА обжалует решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Мондриевский

Киевская власть обжалует решение Окружного админсуда об отмене решения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в настоящее время над этим работают юристы.

"Думаю, что будет апелляция и наша позиция - неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", - сказал Мондриевский.

Напомним, ранне Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В метро Киева не будут проверять температуру и ограничивать количество пассажиров, - КГГА

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25490) суд (25084) улица (196) Мондриевский Валентин (32)


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Задрало бидло на колесах. Вже їздять по парках.
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25.05.2020 09:27 Ответить
И желательно там разместить еще какую нибудь уродливую хренотень, чтобы колесо обзора не чувствовало себя таким одиноким.
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25.05.2020 09:34 Ответить
"Иск об отмене распоряжения КГГА от 28.07.2017 № 912 подали 6 физических лиц." Источник: https://censor.net/n3197289 І хто ж ці "діячі"? Представники "мАлАдой" зЕкоманди? Планують, поблизу, втулити торговий центр, чи комплекс багатоповерхівок
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25.05.2020 09:34 Ответить
Площадь должна быть пешеходной, можно запустить по Сагайдачного, но не более.
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25.05.2020 10:46 Ответить
 
 