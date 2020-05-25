КГГА обжалует решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Мондриевский

Киевская власть обжалует решение Окружного админсуда об отмене решения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в настоящее время над этим работают юристы.

"Думаю, что будет апелляция и наша позиция - неизменна, мы и в дальнейшем будем развивать историческую часть Киева. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать реконструкцию Контрактовой площади и Сагайдачного и сделать это место еще более привлекательным", - сказал Мондриевский.

Напомним, ранне Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

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