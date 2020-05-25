"Батьківщина" вийшла із самоізоляції, - Тимошенко

Народні депутати від фракції "Батьківщина" після підтвердження коронавірусної хвороби свого колеги Олега Мейдича отримали негативні тести на COVID-19 і завершили самоізоляцію.

Про це повідомила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Самоізоляція завершена - "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда поновлює роботу за звичайним графіком", - написала Тимошенко.

Вона також побажала Олегу Мейдичу якнайшвидшого одужання.

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Крім того, Юлія Тимошенко закликала українців під час ослаблення карантину продовжувати зберігати пильність і не нехтувати правилами.