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Новини Коронавірус і карантин
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"Батьківщина" вийшла із самоізоляції, - Тимошенко

Народні депутати від фракції "Батьківщина" після підтвердження коронавірусної хвороби свого колеги Олега Мейдича отримали негативні тести на COVID-19 і завершили самоізоляцію.

Про це повідомила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Самоізоляція завершена - "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда поновлює роботу за звичайним графіком", - написала Тимошенко.

Вона також побажала Олегу Мейдичу якнайшвидшого одужання.

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Крім того, Юлія Тимошенко закликала українців під час ослаблення карантину продовжувати зберігати пильність і не нехтувати правилами.

Батьківщина вийшла із самоізоляції, - Тимошенко 01

Автор: 

карантин (18172) Батьківщина (586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+10
19 мая, 19:53 Карантин по-богатому: Тимошенко пережидала пандемию в пятизвездочном отеле на Львовщине. Журналистам удалось сфотографировать ее в отеле Edem Resort Medical&Spa. Тимошенко отдыхала с однопартийцем Сергеем Власенко и владельцем отеля, заместителем главы ВО Свобода, миллиардером Игорем Кривецким. Последний - один из главных доноров «Батьківщини». Тимошенко отказалась комментировать ситуацию. В то же время нардеп Власенко подчеркнул, что находился в гостинице за свой счет (стоимость услуг составляет 50 тыс гривен в сутки).
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25.05.2020 13:07
+9
Ящерка вечная, у которой постоянно отрастает отодранный в боях хвост и головы не рубятся.
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25.05.2020 13:11
+9
Продаст недорого и снова спасет
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25.05.2020 13:19
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Я зараз на заборі напишу і потім буду цим аргументувати. Нафіга мені якась проплачена маячня кон'юктурна? Питання мною було поставлено зрозуміло - чому Янек не висунув Юлі ніяких звинувачень в корупції, якщо на аудит її діяльності було витрачено мільони бюджетних доларів?
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25.05.2020 15:17 Відповісти
..гавкаючі ТРОЛІ - ...НІЧОГО нового ШАКАЛИ олігархічної мафії .. це продажне свинориле БИДЛО і далі РУЙНУЄ Україну ..Майбутнє Дітей та Онуків ...
Укранці по ділах знають Ю.В.Тимошенко - визнаний Лідер і в першу чергу в Економічній галузі і ВІДСТОЮВАННі Св.Землі Українців.. ..до того Часу до-поки Українці обирають ВЛАДУ НЕ розумом а Емоціями ..які РОЗІГРІВАЮТЬ ЗМІ - ТБ Радіо Преса ТРОЛІ - все це інструменти ВПЛИВУ на Суспільну Свідомість - ОЛІГАРХІЧНІ інструменти .. просто ЗОМБО призводить до таких наслідків .. Ви мабуть розумієте ... ПРЕЗИДЕНТ це вершина .. а ВИКОНУЄ роботу Управління КОМАНДА -партія ..до речі соціологія в Україні Жінок на 2.3 млн більше чоловіків .. тому і вибирають .. то КРАСИ -ВОГО мужчину .БАНДЮКА януковича .. то МАФІОЗІ порошенка ..а тепер і ..кЛОУНА .. але Управління Державою це КОМАНДНА відповідальна РОБОТА .. таке .. почитайте ..принаймі ВІКІ Держава і її функції .. бажаю УСПІХІВ..
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25.05.2020 13:31 Відповісти
ага)) бабка вічний бАрець з Алігархами)))
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25.05.2020 13:32 Відповісти
СВИНОРИЛИЙ .. плшел Вон ГНИДа паРашна .. в МОРДОР .. і там тявкай ..
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25.05.2020 13:33 Відповісти
Не така вона ще бабка. Але так - ніхто їх так не щемив (Криворіжсталь - мінус 4 ярди зелені з Ахметова, Пінчука і його папи на користь держави) і нікого вони так не цькували своїми ЗМІ, ботами в мережі, тотальною брехнею, замовними кримінальними справами і тюрмою. Чим САМІ засвідчили твою правоту.
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25.05.2020 13:45 Відповісти
И никто так не клал экономику Украины на дно. Ну разве только зеленые сейчас.

"Батькивщина" вышла из самоизоляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8090
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Особливо у 2005м, коли лише одне Юліне вольове рішення з нічого принесло в Україну 5(п'ять) млрд. дол. за Криворіжсталь. І потім вже 15 років Міттал дає в бюджет країни більше податків, ніж уся імперія Ахметова разом узята.
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25.05.2020 15:46 Відповісти
лучше бы там и оставалась,так спокойнее.
и без них пЭциных провокаторов хватает.
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25.05.2020 13:32 Відповісти
Нарешті, тепер і черешня піде з полуницею.
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25.05.2020 13:33 Відповісти
"Батькивщина" вышла из самоизоляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3014
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25.05.2020 13:35 Відповісти
І всі вони з одною Юлькою?
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25.05.2020 13:38 Відповісти
..розслабся .. ото злодія -ЯЦЮНЮКА свого холи .. де Ви беретесь .. ЗАВИСНИКИ .. здохнеш а Не вступишся ..
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25.05.2020 13:41 Відповісти
Так розумію, питання "нікого не холити" у лакеїв нес тоїть.
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25.05.2020 14:14 Відповісти
.... ... так по-земляцки .. БОРИСЬ з вірусом .. НЕрознось ..
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25.05.2020 14:16 Відповісти
Розумієш Богдан, ти тільки зарегився і вже чіпляєш ярлики людям, недовго протянеш тут.
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25.05.2020 14:18 Відповісти
знову ця потикана ондатра вилізла
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25.05.2020 13:50 Відповісти
.. тут тролі-"Батькивщина" вышла из самоизоляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7011 ХМИРІ олархічні на "мило" впрівають .. ВІДПОЧИНЬТЕ ...
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25.05.2020 13:55 Відповісти
73% щось часто попадає. За бубку теж 73% голосувало.
"Батькивщина" вышла из самоизоляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8067
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25.05.2020 14:02 Відповісти
..паРашник - ГОУ хоум .. гоу в МОРДОР
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25.05.2020 15:15 Відповісти
"Батькивщина" вышла из самоизоляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1606
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25.05.2020 13:56 Відповісти
Если бы сам не жил при тимохе,может и поверил. Попробуй еще раз.
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25.05.2020 14:44 Відповісти
Изголодались свидетели пенсионерки.
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25.05.2020 14:02 Відповісти
За неповних три роки у владі Юля одна зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті і не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, янек це довів. І ще зробить.
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25.05.2020 14:02 Відповісти
Ага тільки нанесла шкоди на мільярди доларів раніше з Лазаренком та підписавши газові контракти.
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25.05.2020 14:04 Відповісти
А чого це ти, росіянине, українською публікуєшся? Втік в паРашу, то не плач тепер. Надрала Юля вашій паРаші дупу своїм договором так, що твоя паРаша https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ хотіла його розірвати попри мільярдні штрафи . Тому не крути дупою, зраднику, а плати Україні мільярди по юліному договору
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25.05.2020 14:24 Відповісти
Так-так. Так само якби порівняти, що якби Гітлер не напав, то не було б дня Перемоги))
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25.05.2020 20:02 Відповісти
Чому Україна відрізняється від євпропейських країн? А тому, що за такий самий договір, який укладали всі європейці, Юлю судять і садять, а європейські прем'єри отримують гідну зарплатню.
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26.05.2020 07:37 Відповісти
Мені більше подобається ЮВТ за останніх півроку, дуже рішучи політичні кроки з під ліжка.
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25.05.2020 14:15 Відповісти
Ти дивись за своїм ліжком. Бо поки ти гадиш тут на Юлю за гроші, в твойому ліжку хтось тобі допомогає задовольняти твою жінку
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25.05.2020 14:26 Відповісти
Тебя и дома поимели,слабоумное?
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25.05.2020 14:45 Відповісти
"Батьківщина" вышла из самоизоляции...Уж лучше бы сразу и назад зашла!
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25.05.2020 14:06 Відповісти
Ідіть у сраку всім складом фракції😂
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25.05.2020 14:10 Відповісти
..паРапшник . як там в Митищах =ЗАГЛИБЛЕНУ КП ФСБ паРаші .. ДУШНО ? .. включи кондишин СВИНОРИЛИЙ .. дивись як троляки "впріваютиь" .. хех ГНИДИ..
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25.05.2020 14:14 Відповісти
.паРапшник . як там в Митищах =ЗАГЛИБЛЕНУ КП ФСБ паРаші .. ДУШНО ? .. включи кондишин СВИНОРИЛИЙ .. дивись як троляки "впріваютиь" .. хех ГНИДИ..
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25.05.2020 15:10 Відповісти
Палає срака, опзЖопний бютівець?😂
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25.05.2020 15:34 Відповісти
В ігнор так в ігнор, бувай.
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25.05.2020 14:16 Відповісти
Яка важлива новина. А от в селі Нижні Задристанці пес насрав навпроти хати голови сільради. )
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25.05.2020 14:13 Відповісти
А це тому, пан рогуль з Нижніх Задристанців, що твій рівень - гівно собаче, а Юля досі викликає в українців неабиякі емоції і інтерес, хоч вже 10 років не у владі.
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25.05.2020 15:08 Відповісти
Розсмішив )))
Тут крім тебе і пару ботів, Юля вже давно нікого не цікавить.
Але ти маєш право на свою точку зору, якою б вона не була.
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25.05.2020 16:58 Відповісти
Обгорни портрет Юльки в целофан, щоб не забризгати. )
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25.05.2020 17:00 Відповісти
А ти що, дристати надумав? Га? Так хоч штани зніми.
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25.05.2020 17:03 Відповісти
Та ні. Просто є люди, які мастурбують на неї. )
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25.05.2020 17:34 Відповісти
Санаторий во Львовской области, в котором была замечена бахиня вместе с подкаблучником власенко среди прочего специфицируется на интоксикации организма. Неужто у сладкой парочки вместе с режимом самоизоляции дорожка закончилась
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25.05.2020 15:15 Відповісти
Передай свойому хозяїну, Пєцє Мальдівському, щоб брав приклад з Юлі і не розвозив гроші по закордонах, а витрачався на відчизняного виробника і надавача послуг. Якщо всі політики будуть так робити, як Юля, то може і Україна стане багатшою
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25.05.2020 15:40 Відповісти
Вонанисты и подкаблучники петя не мой хозяин, я безхозный. На мочалкиных газовых контрактах Украина потеряла 32 млрд. уе. Не думаю что все политики должны делать так как воровка.
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25.05.2020 16:09 Відповісти
А можна посилання про "втрачені Україною по юліному договору 32 млрд. ує"?
Інакше безхозний пан Сергій - балабол
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25.05.2020 16:24 Відповісти
Не дочекаєшся. У юлєфобів така метода - дриснув гівном з методичок і в нору.
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25.05.2020 17:05 Відповісти
Лови
http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/97C29A5010F23E77C2258386003CD04B?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8& Убытки Украины от контрактов 2009 года с Газпромом составили 32,1 млрд долл. США
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25.05.2020 18:06 Відповісти
Пан мене за дебіла тримає? Де розрахунки? Думку пройдисвіта і шахрая Кобалєва з Нафтогазу без ЖОДНИХ розрахунків нехай він сам собі заштовхає в ... мамі в Америку. Ви зараз послались на найбільш корумповану і закриту структуру НафтоГаз України, яку вже давним давно треба реструктуризувати і зробити прозорою. А керівник Нафтогазу Кобалєв має потрапити в книгу рекордів Гінеса, як найдорожче в світі опудало, або найкоштовніший в світі поштар. Позов по Юліному контракту склав юрвідділ Нафтогазу, а Кобалєв лише відправив його за адресою, як поштар, а потім посидів опудалом на суду, бо сам позов був достатньою умовою для перемоги.
Ви дайте розрахунки по роках. Пройшло лише 10 років з часу підписання договору. Це збиток по 3,2 млрд. дол. на рік. У 2009му Україна купувала російський газ за ціною 232 дол. за тисячу, тобто збитків не було. Останні шість років Україна взагалі не купує російський газ. Тобто збиток у 32 млрд. дол. приходиться лише на три роки Януковіча. За три роки Янек купив у росіян три мільярда російського газу. Тобто він купував російський газ по ціні - тисячу кубів за 10 тис. доларів? Тобто куб російського газу коштував 10 доларів, або 80 гр? Ще й Крим віддав? Я правильно порахував?
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25.05.2020 18:35 Відповісти
Вашидоказательстванедоказательства. Какая знакомая песня
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25.05.2020 18:51 Відповісти
Коболев свое дело делает, а за работу платить нужно. Юлькин контракт действовал до конца 2015 г, начиная с даты подписания,а это не три года правления овоща, о которых ты сказал. Лучше исходить из расчетов нафтогаза чем из твоих
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25.05.2020 19:43 Відповісти
Де розрахунки Нафтогазу? А нема їх. Бо Коболев засекретив свою найбільш корумповану структуру, годівницю всіх наших корумпованих президентів. А цифри "збитків" Кобалєв бере з довідника Стеля.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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26.05.2020 05:53 Відповісти
Якщо є висновки то є і розрахунки і вони правильні,на відміну від ваших. Якщо не петя,то хто,думаю навіть ви нарешті маєте зрозуміти,що бахіня зашилась з брехнями і у неї немає шансів
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26.05.2020 08:16 Відповісти
.. ШАНОВНІ українці - В ІГНОР парашне + сіоністське ТРОЛЕ- бидло .. воно ТІЛЬКИ гавкати може ..
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25.05.2020 15:17 Відповісти
Якась коротка самоізоляція - усього 5 днів. Що це було?
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25.05.2020 15:46 Відповісти
Довбойолопам не зрозуміти навіть такої простої речі, що провірились на факт зараження короновірусом за 5 днів. От тому йолоп і запитує - "Що це було".
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25.05.2020 17:02 Відповісти
Факт зараження чи не зараження до самоізоляції має опосередковане відношення.
Важливий факт контакту з хворим. І самоізоляція має тивати 14 днів.
Спеціально для упоротих ідіотів:

https://www.medcv.gov.ua/archives/28334 "Якщо вам було рекомендовано або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше, ніж 14 днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції (подорож, контакт з хворим тощо)."
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27.05.2020 10:18 Відповісти
А как же инкубационный период ? минимум 2 недели и максимум 38 дней??? Бабка об этом не чула?
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26.05.2020 00:22 Відповісти
Что-то эта курица давно не кудахтала про зубожиння---что-то изменилось в лучшую сторону или не проплатили нытье про полвареника)))
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26.05.2020 00:24 Відповісти
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