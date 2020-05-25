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"Батьківщина" вийшла із самоізоляції, - Тимошенко
Народні депутати від фракції "Батьківщина" після підтвердження коронавірусної хвороби свого колеги Олега Мейдича отримали негативні тести на COVID-19 і завершили самоізоляцію.
Про це повідомила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Самоізоляція завершена - "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда поновлює роботу за звичайним графіком", - написала Тимошенко.
Вона також побажала Олегу Мейдичу якнайшвидшого одужання.
Крім того, Юлія Тимошенко закликала українців під час ослаблення карантину продовжувати зберігати пильність і не нехтувати правилами.
Топ коментарі
+10 Злой Карлик
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+9 Конотопець Виталий
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+9 18c49ed2
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Укранці по ділах знають Ю.В.Тимошенко - визнаний Лідер і в першу чергу в Економічній галузі і ВІДСТОЮВАННі Св.Землі Українців.. ..до того Часу до-поки Українці обирають ВЛАДУ НЕ розумом а Емоціями ..які РОЗІГРІВАЮТЬ ЗМІ - ТБ Радіо Преса ТРОЛІ - все це інструменти ВПЛИВУ на Суспільну Свідомість - ОЛІГАРХІЧНІ інструменти .. просто ЗОМБО призводить до таких наслідків .. Ви мабуть розумієте ... ПРЕЗИДЕНТ це вершина .. а ВИКОНУЄ роботу Управління КОМАНДА -партія ..до речі соціологія в Україні Жінок на 2.3 млн більше чоловіків .. тому і вибирають .. то КРАСИ -ВОГО мужчину .БАНДЮКА януковича .. то МАФІОЗІ порошенка ..а тепер і ..кЛОУНА .. але Управління Державою це КОМАНДНА відповідальна РОБОТА .. таке .. почитайте ..принаймі ВІКІ Держава і її функції .. бажаю УСПІХІВ..
и без них пЭциных провокаторов хватает.
Тут крім тебе і пару ботів, Юля вже давно нікого не цікавить.
Але ти маєш право на свою точку зору, якою б вона не була.
Інакше безхозний пан Сергій - балабол
http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/97C29A5010F23E77C2258386003CD04B?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8& Убытки Украины от контрактов 2009 года с Газпромом составили 32,1 млрд долл. США
Ви дайте розрахунки по роках. Пройшло лише 10 років з часу підписання договору. Це збиток по 3,2 млрд. дол. на рік. У 2009му Україна купувала російський газ за ціною 232 дол. за тисячу, тобто збитків не було. Останні шість років Україна взагалі не купує російський газ. Тобто збиток у 32 млрд. дол. приходиться лише на три роки Януковіча. За три роки Янек купив у росіян три мільярда російського газу. Тобто він купував російський газ по ціні - тисячу кубів за 10 тис. доларів? Тобто куб російського газу коштував 10 доларів, або 80 гр? Ще й Крим віддав? Я правильно порахував?
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Важливий факт контакту з хворим. І самоізоляція має тивати 14 днів.
Спеціально для упоротих ідіотів:
https://www.medcv.gov.ua/archives/28334 "Якщо вам було рекомендовано або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше, ніж 14 днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції (подорож, контакт з хворим тощо)."