Звільнені з полону піратів семеро моряків вже в Україні, - Єнін
Звільнені з піратського полону 7 українських моряків - членів екіпажу контейнеровоза "MSC TALIA F" вже повернулися на Батьківщину.
Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно на Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону 7 громадян України, які входили до складу екіпажу судна MSC TALIA F", - написав дипломат.
Він зазначив, що звільнення наших моряків є результатом злагодженої наполегливої роботи українських дипломатів і судновласника, який був активно задіяний у процесі переговорів з піратами.
Семеро українців - членів екіпажу контейнеровоза MSC TALIA F були захоплені піратами 22 березня в Гвінейській затоці.
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а далее в тексте уже написано разборчиво
Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков Источник: https://censor.net/n3197748