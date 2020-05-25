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Звільнені з полону піратів семеро моряків вже в Україні, - Єнін

Звільнені з полону піратів семеро моряків вже в Україні, - Єнін

Звільнені з піратського полону 7 українських моряків - членів екіпажу контейнеровоза "MSC TALIA F" вже повернулися на Батьківщину.

Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно на Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону 7 громадян України, які входили до складу екіпажу судна MSC TALIA F", - написав дипломат.

Він зазначив, що звільнення наших моряків є результатом злагодженої наполегливої ​​роботи українських дипломатів і судновласника, який був активно задіяний у процесі переговорів з піратами.

Також читайте: Сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнено, - Кулеба

Семеро українців - членів екіпажу контейнеровоза MSC TALIA F були захоплені піратами 22 березня в Гвінейській затоці.

Звільнені з полону піратів семеро моряків вже в Україні, - Єнін 01

Автор: 

моряки (927) пірати (94) Єнін Євген (348)


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На улице третье тысячелетие, а на морях до сих пор пираты. Какой то сюр
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25.05.2020 13:24 Відповісти
Кому то они значит пользу приносят, раз ни кто ими серьёзно не занимается, может тем маланцам ,что решают мировые проблемы и в том числе занимаются регулировкой распространения короновируса
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25.05.2020 13:35 Відповісти
це каже той самий єнін, який два роки тому екстрадував добровольця по запиту свинособакії у руки фсб?!!
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25.05.2020 13:26 Відповісти
Заголовок статьи от Енина просто классный , освободили пиратов, после чего моряки поехали домой
а далее в тексте уже написано разборчиво
Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков Источник: https://censor.net/n3197748
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25.05.2020 13:30 Відповісти
 
 