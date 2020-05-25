Звільнені з полону піратів семеро моряків вже в Україні, - Єнін

Звільнені з піратського полону 7 українських моряків - членів екіпажу контейнеровоза "MSC TALIA F" вже повернулися на Батьківщину.

Про це повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно на Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону 7 громадян України, які входили до складу екіпажу судна MSC TALIA F", - написав дипломат.

Він зазначив, що звільнення наших моряків є результатом злагодженої наполегливої ​​роботи українських дипломатів і судновласника, який був активно задіяний у процесі переговорів з піратами.

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Семеро українців - членів екіпажу контейнеровоза MSC TALIA F були захоплені піратами 22 березня в Гвінейській затоці.