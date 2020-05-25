Освобожденные из плена пиратов семеро моряков уже в Украине, - Енин

Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков - членов экипажа контейнеровоза "MSC TALIA F" уже вернулись на Родину.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F", - написал дипломат.

Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.

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Семеро украинцев - членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F были захвачены пиратами 22 марта в Гвинейском заливе.