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Освобожденные из плена пиратов семеро моряков уже в Украине, - Енин

Освобожденные из плена пиратов семеро моряков уже в Украине, - Енин

Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков - членов экипажа контейнеровоза "MSC TALIA F" уже вернулись на Родину.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F", - написал дипломат.

Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.

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Семеро украинцев - членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F были захвачены пиратами 22 марта в Гвинейском заливе.

Освобожденные из плена пиратов семеро моряков уже в Украине, - Енин 01

моряки (1079) пираты (547) Енин Евгений (328)


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На улице третье тысячелетие, а на морях до сих пор пираты. Какой то сюр
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25.05.2020 13:24 Ответить
Кому то они значит пользу приносят, раз ни кто ими серьёзно не занимается, может тем маланцам ,что решают мировые проблемы и в том числе занимаются регулировкой распространения короновируса
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25.05.2020 13:35 Ответить
це каже той самий єнін, який два роки тому екстрадував добровольця по запиту свинособакії у руки фсб?!!
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25.05.2020 13:26 Ответить
Заголовок статьи от Енина просто классный , освободили пиратов, после чего моряки поехали домой
а далее в тексте уже написано разборчиво
Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков Источник: https://censor.net/n3197748
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25.05.2020 13:30 Ответить
 
 