Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат за травень
25 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Урядового порталу.
На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярди гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярди гривень.
Фінансування пенсій червня 2020 року розпочнеться 2 червня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виплату травневих пенсій направлено ще 2,5 млрд грн.
Топ коментарі
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+3 Gennadiy #466698
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Героям которые выживают на такие деньги Слава!
1638 грв. без изменений.
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