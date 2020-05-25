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Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат за травень

Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат за травень

25 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Урядового порталу.

На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярди гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярди гривень.

Фінансування пенсій червня 2020 року розпочнеться 2 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виплату травневих пенсій направлено ще 2,5 млрд грн.

Також читайте: На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд

Автор: 

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Топ коментарі
+4
Нет,как было 1638,так и осталось))))
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25.05.2020 17:27
+3
1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!
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25.05.2020 16:54
+2
https://censor.net/user/466698

1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!..............................................................................................................................................................

Аналогично.
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25.05.2020 17:05
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1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!
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25.05.2020 16:54 Відповісти
60$. В евро еще меньше...
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25.05.2020 17:11 Відповісти
"Вінтажний газогенератор" звучить менш образливо ніж "Старпер" ...
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25.05.2020 17:05 Відповісти
https://censor.net/user/466698

1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!..............................................................................................................................................................

Аналогично.
показати весь коментар
25.05.2020 17:05 Відповісти
Короче,тему кого не дотягивает до прожиточного минимума,можно и не повышать,главное,чтобы в среднем увеличили на 11 %.
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25.05.2020 17:08 Відповісти
А спец.пенсии отменили?
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25.05.2020 17:18 Відповісти
Нет,как было 1638,так и осталось))))
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25.05.2020 17:27 Відповісти
так где индексация, враги народа?
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25.05.2020 17:45 Відповісти
отримав пенсію таку як минулого місяця, без перерахунку
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25.05.2020 18:15 Відповісти
Думал купить внуку шоколадку на индексацию - нихрена не повысили. Но всё равно куплю, и лучший шоколад - Рошен, что бы ты, **** зелёная от зависти слюной изошёл.
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25.05.2020 18:59 Відповісти
 
 