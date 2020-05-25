Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат за май
25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.
На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиардов гривен.
Финансирование пенсий июня 2020 начнется 2 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что на выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн.
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Героям которые выживают на такие деньги Слава!
1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!..............................................................................................................................................................
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