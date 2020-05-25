РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости
1 789 10

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат за май

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат за май

25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиардов гривен.

Финансирование пенсий июня 2020 начнется 2 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что на выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн.

Также читайте: Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль

Автор: 

пенсионеры (837) Пенсионный фонд (433) пенсия (2159)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Нет,как было 1638,так и осталось))))
показать весь комментарий
25.05.2020 17:27
+3
1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!
показать весь комментарий
25.05.2020 16:54
+2
https://censor.net/user/466698

1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!..............................................................................................................................................................

Аналогично.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!
показать весь комментарий
25.05.2020 16:54 Ответить
60$. В евро еще меньше...
показать весь комментарий
25.05.2020 17:11 Ответить
"Вінтажний газогенератор" звучить менш образливо ніж "Старпер" ...
показать весь комментарий
25.05.2020 17:05 Ответить
https://censor.net/user/466698

1638 грв. без изменений.
Героям которые выживают на такие деньги Слава!..............................................................................................................................................................

Аналогично.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:05 Ответить
Короче,тему кого не дотягивает до прожиточного минимума,можно и не повышать,главное,чтобы в среднем увеличили на 11 %.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:08 Ответить
А спец.пенсии отменили?
показать весь комментарий
25.05.2020 17:18 Ответить
Нет,как было 1638,так и осталось))))
показать весь комментарий
25.05.2020 17:27 Ответить
так где индексация, враги народа?
показать весь комментарий
25.05.2020 17:45 Ответить
отримав пенсію таку як минулого місяця, без перерахунку
показать весь комментарий
25.05.2020 18:15 Ответить
Думал купить внуку шоколадку на индексацию - нихрена не повысили. Но всё равно куплю, и лучший шоколад - Рошен, что бы ты, **** зелёная от зависти слюной изошёл.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:59 Ответить
 
 