Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат за май

25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Правительственного портала.

На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиардов гривен.

Финансирование пенсий июня 2020 начнется 2 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что на выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн.

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