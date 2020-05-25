Окупанти в Криму висунули звинувачення власникові телеканалу ATR Іслямову

В окупованому Криму підконтрольний Росії "Верховний суд" почав розглядати по суті кримінальну справу проти власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова. 25 травня йому висунули звинувачення.

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив адвокат Олексій Ладин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представник російської "прокуратури Криму" висунув Іслямову звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу Росії - "створення незаконного збройного формування, підготовка і здійснення диверсій", а також за статтею про "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії".

"Відбулося перше судове засідання по суті. Прокурор оголосила обвинувальний висновок, підтримавши його в повному обсязі. Прокуратура вважає, що вина мого підзахисного доведена. Захист зі свого боку не визнав провину в повному обсязі. Оцінюючи не тільки обвинувальний висновок, а й кримінальну справу, у мене склалося враження, що ті діяння, які закидають моєму підзахисному, не підтверджуються доказами, які є в матеріалах справи", - прокоментував Ладин.

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