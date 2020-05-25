Оккупанты в Крыму предъявили обвинение владельцу телеканала ATR Ислямову

В оккупированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд" начал рассматривать по существу уголовное дело против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова. 25 мая ему предъявили обвинение.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, представитель российской "прокуратуры Крыма" предъявил Ислямову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России – "создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и совершение диверсий", а также по статье о "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России".

"Состоялось первое судебное заседание по существу. Прокурор огласила обвинительное заключение, поддержав его в полном объеме. Прокуратура считает, что вина моего подзащитного доказана. Защита в свою очередь не признала вину в полном объеме. Оценивая не только обвинительное заключение, но и уголовное дело, у меня сложилось впечатление, что те деяния, которые вменяют моему подзащитному, не подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела", – прокомментировал Ладин.

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