Оккупанты в Крыму предъявили обвинение владельцу телеканала ATR Ислямову
В оккупированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд" начал рассматривать по существу уголовное дело против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова. 25 мая ему предъявили обвинение.
Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, представитель российской "прокуратуры Крыма" предъявил Ислямову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России – "создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и совершение диверсий", а также по статье о "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России".
"Состоялось первое судебное заседание по существу. Прокурор огласила обвинительное заключение, поддержав его в полном объеме. Прокуратура считает, что вина моего подзащитного доказана. Защита в свою очередь не признала вину в полном объеме. Оценивая не только обвинительное заключение, но и уголовное дело, у меня сложилось впечатление, что те деяния, которые вменяют моему подзащитному, не подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела", – прокомментировал Ладин.
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Ну а кацапи живуть у вигаданому ними світі. На підтвердження - ще одна сьогоднішня https://lenta.ua/v-rossii-rassleduyut-bolee-300-del-po-faktam-obstrelov-donbassa-51644/ новина з паРаші :
Российские следователи расследуют более 300 уголовных дел, возбужденных "по фактам обстрелов Донбасса".
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.
"Всего на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта на Донбассе", - сказала она.
По ее словам, российские следователи установили 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и других лиц из числа представителей силовых структур Украины, "которые выполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастные к другим преступлениям".
Тобто міжнародні злочинці порушили справу проти людей, які захищали Україну від злочинів паРаші.
А от справ за обстріли Градами прикордонних населених пунктів України вони не порушили. Так само як не порушили і справ за обстріли Маріуполя, Краматорська, збиття Боїнга, загалом за розв'язання війни на Донбасі та анексію Криму.
"Дебіли, блд!" ©
Исполняющий обязанности заместителя председателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Совета министров Республики Крым с 2 апреля по 28 мая 2014 года
Ну ти ж цитував Вікіпедію. Невже сам не читав?
"Со 2 апреля по 28 мая 2014 года являлся заместителем председателя (вице-премьером) совета министров Республики Крым в Правительстве Аксёнова. Был делегирован на эту должность Меджлисом крымскотатарского народа 1 апреля. Ислямов в вице-премьерской должности курировал вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и жилищно-коммунальной сферы. Крымский политик Лентун Безазиев в мае 2014 года утверждал, что Ислямов и курируемый им Республиканский комитет по делам национальностей и депортированных граждан «саботирует работу по конкретизации предложений крымской стороны», ставя под удар программу, обозначенную в указе президента РФ о реабилитации депортированных народов Крыма.
Ислямов был снят с должности 28 мая 2014 года решением Государственного совета Республики Крым. Эдип Гафаров, председатель комиссии Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан, комментируя эту отставку, заявил, в частности, что попытка Ислямова одновременно находиться на российской государственной службе и «участвовать в антироссийских акциях Джемилева» не могла увенчаться успехом." © https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікі
За що його поважаю (цитати звідти ж):
"Ислямов является сторонником возвращения Крыма в состав Украины.
Ислямов совместно с депутатами Верховной рады Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым является одним из организаторов блокады Крыма.
...следственный отдел Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Ислямова.
В декабре 2015 года Ислямов объявил о формировании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, плановой численностью 560 человек. «Будем делать так, чтобы Крым [освобождение Крыма] как можно быстрее приблизить.» - заявил он.
21 января 2016 года прокурор Республики Крым Наталья Поклонская сообщила, что Ислямов объявлен в федеральный розыск, он - как и Джемилев и Чубаров - заочно обвиняется в совершении ряда преступлений, статьи которых не разглашаются, чтобы не навредить следствию."
Ну і його канал АТР - як більмо в оці *****. А це багато вартує.
Тобі краще на "https://rusvesna.su усрусь по вєснє ". Там всі твої однодумці ошиваються.
тоже рєфовский ?
Спочатку ще намагався якось домовитись з басмачами, але і з бандитами не домовишся.....
Зараз - один із основних лідерів киримли