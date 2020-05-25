В Європі спортзали, парки і пляжі відкриваються після карантину

В європейських країнах поступово починають повертатися до нормального життя і відкривають спортзали, парки і пляжі.

З понеділка, 25 травня, Європа послаблює заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В Іспанії з понеділка відкрили для купання пляжі, в Мадриді запрацювали парки і великі музеї.

У Греції відновили поромне сполучення між материковою частиною і всіма островами, зокрема популярними серед туристів Родосом і Корфу.

В Італії перших відвідувачів почали приймати фітнес-клуби і басейни.

Минулого тижня в багатьох європейських країнах відновили роботу веранди ресторанів, проте поки вони приймають обмежену кількість клієнтів.

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У низці інших регіонів також спостерігається нормалізація ситуації, зокрема в Азії. В Японії, наприклад, скасували запроваджений через коронавірус надзвичайний стан у всіх префектурах країни, зокрема в Токіо.

В Індії в понеділок почали поступово відновлювати внутрішнє авіасполучення. На борт лайнерів пускають тільки тих, у кого немає жодних симптомів захворювання, а також зареєстрованих у спеціально розробленому додатку для відстеження заражених COVID-19.

При цьому загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусу COVID-19 у світі за час пандемії перевищила 5,5 млн.

Згідно з даними порталу Worldometers, приблизно половина з цих 5,5 млн осіб у даний час продовжують хворіти. Однак лише 2% з тих, хто нині хворіють, переносять захворювання в серйозній або критичної формі. Від початку спалаху коронавірусу у світі видужало вже 2,3 млн осіб, близько 347 тис. померло.