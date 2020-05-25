В Европе спортзалы, парки и пляжи открываются после карантина

В европейских странах постепенно начинают возвращаться к нормальной жизни и открывают спортзалы, парки и пляжи.

С понедельника, 25 мая, Европа ослабляет меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Испании с понедельника открыли для купания пляжи, в Мадриде заработали парки и крупные музеи.

В Греции возобновили паромное сообщение между материковой частью и всеми островами, в том числе популярными среди туристов Родосом и Корфу.

В Италии первых посетителей начали принимать фитнес-клубы и бассейны.

На прошлой неделе во многих европейских странах возобновили работу веранды ресторанов, однако пока они принимают ограничительное количество клиентов.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 июня "Укрзализныця" готова возобновить пассажирские перевозки, - Криклий

В ряде других регионов также наблюдается нормализация ситуации, в том числе в Азии. В Японии, например, отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение во всех префектурах страны, в том числе в Токио.

В Индии в понедельник начали постепенно возобновлять внутреннее авиасообщение. На борт лайнеров пускают только тех, у кого нет никаких симптомов заболевания, а также зарегистрировавшихся в специально разработанном приложении для отслеживания зараженных COVID-19.

При этом общее число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире за время пандемии превысило 5,5 млн.

Также на Цензор.НЕТ: США первыми создадут вакцину от коронавируса и поделятся со всем миром, - советник Трампа О'Брайен

Согласно данным портала Worldometers, примерно половина из этих 5,5 млн человек в настоящее время продолжают болеть. Однако лишь 2% из ныне болеющих переносят заболевание в серьезной или критической форме. С начала вспышки коронавируса в мире выздоровело уже 2,3 млн человек, около 347 тыс. скончалось.