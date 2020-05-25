Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо
Уряд РФ ввів заборону на імпорт у країну бензину, дизельного пального і гасу, а також низки інших видів палива. Заборона діє до 1 жовтня.
Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії, інформує Цензор.НЕТ.
У тексті постанови сказано, що ця захід було прийнято для забезпечення енергетичної безпеки Росії і стабілізації ситуації на внутрішньому ринку палива.
Заборона стосується бензину з октановими числами 80, 92, 95 і 98; гасу; пального для реактивних двигунів; літнього, зимового, арктичного, міжсезонного та іншого дизельного пального; газойлю і суднового палива з температурою спалаху в закритому тиглі не більше 61 градуса.
У постанові доручається Федеральній антимонопольній службі та Міністерству енергетики РФ спільно з вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів РФ "забезпечити збалансованість ринків палива та недопущення прискорення зростання цін на паливо.
Про плани заборонити ввезення палива в Росію раніше повідомляв Reuters. Джерела агентства стверджували, що заборона допоможе захистити внутрішній ринок від можливого припливу дешевого палива, в основному з білоруських нафтопереробних заводів.
Міністр енергетики Олександр Новак в ефірі "Росії 1" заявляв, що тимчасову заборону імпорту варто запровадити для того, щоб зберегти роботу російських НПЗ. Новак назвав цей захід "вимушеним" і "не зовсім ринковим", але заявив, що багато країн зараз вдаються до нього.
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а те що брата Разіна -було страчено -це дрібниця?
******* дослідники схиляються до думки, що історія подій, відомих нам, як "повстання Разіна" була суттєво спотворена Романовими. Пильне вивчення документів того часу лише посилює цю підозру. Ключовий момент: справжніх документів з боку повстанців, практично не збереглося. Вважається, ніби їх вціліло всього 7 або 6, із застереженням, що тільки один з документыв - оригінальнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-6 [6] . Втім, оригінальність навіть цього «єдиного» вельми сумнівна. Таким чином, абсолютно всі відомості про так зване «повстання Разіна» потрапили до нас не тільки через фільтр радянської цензури, але й царської канцелярії.
про декабристів я тобі нічого не писав це з розряду "якби в роті виросли гриби"
https://ale07.ru/music/notes/song/npr/rnp_text/vosstanie2.htm http://passion-don.org/library/article_67_91.html http://passion-don.org/library/article_67_91.html Русские народные песни о Разине
стосовно "втоплених" полонянок.бовдуре.
https://proexpress.com.ua/uk/zagadki-izvestnoi-pesni-deistvitelno-li-stenka-razin-ytopil-persidskyu-kniajny/ В кінці XIX століття величезна кількість росіян були зачаровані новою «поп-хітом» «Из-за острова на стрежень». Іван Бунін обурювався тим, що «мало не вся Росія» співає цю, на його думку, «вульгарну, розгульне пісню». З-за характерною распевности даний твір найчастіше вважають народним, проте у нього є автор - вірш написав відомий у той час поет Дмитро Садівників. Що ж стосується сумного факту, про який розповідає пісня, то історики сперечаються про нього до цих пір.
російські історики часто брешуть а ти повторив їх брехні про причини повстань я тобі про це написав.так що не так?
Остаточне встановлення кріпосного права по Соборному укладенню 1649 р розшук втікачів, організований урядом, війни з Річчю Посполитою і Швецією, збільшення податків посилювали внутрішнє невдоволення в широких верствах населення Росії. Причому погіршувався становище не тільки селян і посадських людей, а й багатьох категорій служивих людей по приладу: стрільців у містах, гармашів (вони були обкладені податками на заняття ремеслом і торгівлею), однодворців, неросійських народностей Поволжя. Почастішало втеча людей, особливо на Дон, де зі старих часів побутувала правило втікачів не видавати. Однак більша частина новоприбулих виявлялася у важкому становищі: вони становили голутвенного (бідне) козацтво.
https://tyzhden.ua/History/134921 "Козак я, не москаль". Міф про донське козацтво
У Болотникова і то була якась "ідея" - створення "мужицкого царства". І знаєш, чому? Менталітет у нього інший - він виходець з "Литви", а не "москаль", він - "бойовий холоп" князя Долгорукого. (озброєний найманець охорони помістя. В "Литві" їх "гайдуками" і "жолдаками" іменували). Так який же з Разіна "революціонер"? Його останні слова, перед стратою, були адресовані брату Фролу, про якого ти з таким "надривом",згадуєш. Фрол впав у істерику, бачачи, як рубають голови поплічникам. А Разін у відповідь: "Молчи, собака! Хоть погуляли всласть!" (Це не я придумав... Це літопис пише...). У Британії теж є цілий цикл пісень та легенд про "благородних розбійників", починаючи з напівміфічного Робіна Гуда, і закінчуючи Клодом Дювалєм, Діком Турпіним, та іншими...
Так що "спустись на землю" і поглянь на ці події об"єктивно, а не через "романтичні казочки", бо ти мені оце нагадуєш: "https://en.wikipedia.org/wiki/***************** романтик Томас Де Куинси https://www.ozon.ru/person/de-kvinsi-tomas-355449/?sorting=new&partner=langust , явно испытывая ностальгию по добрым старым временам, именует этот род деятельности «профессией людей свободомыслящих, которые благородством своим превосходят адвоката или проповедника, а плюс к тому обладают такими качествами, как сила, ловкость, отвага, равно как и умением превосходно держаться в седле»....
Разін бунт підняв, бо цар "відкупні", хлібом, не заплатив, щоб козаки не брали "ясир" з південних районів Московії, і не продавали туркам, Булавін - бо Петро Перший заборонив ходить грабувать персидські міста, на узбережжі Каспію
я тобі написав не повторюй як папуга, дурниць офіційної царської історіографії
я ніде не писав про Разіна-революціонера але причини повстань були набагато складнішими так у чому я був неправий?
Влітку 1707 року за указом російського царя організовується спеціальна експедиція на чолі з полковником Юрієм Долгоруковим. Петро I особисто пише йому наказ: «І того ради вказували ми нині для розшуку оних втікачів їхати з Азова на Дон Вам без уповільнення. Яких втікачів належить Вам в усіх козацьких містечках переписати, за провідниками і їх дружинами з дітьми вислати по колишньому в ті ж міста і місця, звідки хто прийшов…»
Каральний загін у складі понад тисячу осіб з регулярної армії по Дону піднявся вгору, а потім пішов по березі Сіверського Дінця і в середині вересня 1707 прибув в містечко Мітякін, що розташовувався недалеко від гирла річки Деркул. Розділивши солдатів і офіцерів на два загони, князь Долгоруков наказав першій команді слідувати вгору по Сіверському Донцю, продовжувати затримання втікачів, а своє військо повернув на північ, по річці Деркул.
На початку жовтня 1707 р. військовий загін з Євсугу прибув на річку Айдар. Офіцери каральної експедиції застосовували до спійманих втікачив жорстокі тортури, били і катували чоловіків, жінок, дітей. Після облави у восьми козацьких містечках і станицях на річці Айдар тут були схоплені, побиті і видані власникам-поміщикам більше трьох тисяч втікачів.
Народна кара за вчинені лиходійства у козацьких містечках і станицях на Деркулі, Євсузі і Айдарі чекала і полковника Юрія Долгорукова. Втікачі російські та українські селяни, солдати, які покинули службу, козаки на чолі з Трьохізбенським отаманом https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD,_%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кондратієм Булавіним зібралися в Ново-Айдарі і, коли каральний загін розташувався на відпочинок в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 фортеці Шульгиной (нині Шульгинка) в ніч на https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1707 1707 р. напали на нього.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-:0-2 [2] Загін карателів (близько 1000 осіб) був розгромлений, а полковник Чуригiн і всі офіцери були убиті. Так почалося Булавинське повстання, яке швидко поширилося містечками верхньої течії Дону.
А в 1778-му на козацькій раді донського містечка Черкаська було покарано козака Данила Кочергіна за те, що обізвав свого зятя «російською людиною». Бідолаху втопили в річці - дали «досхочу води з Дону напитися», як тоді висловлювалися донці.
Таке різке протиставлення себе росіянам зберігалося в середовищі донських козаків аж до трагічного більшовицького «розкозачення» Дону в 1921-1922 роках, та й то попри те, що Московія/Російська імперія від XVIIІ століття щосили намагалася вкоренити міф про Донську землю як органічну російську територію.
і знову приписуеш мені те чого я ніколи не писав я навів кілька фактів і все
в раше все наоборот
Все просто - ТЕРПИЛЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ !!!
в процентах или в натуральных величинах, всё равно.
слишком люблю свою свою лошадку, потому и кормлю хорошо.... ))
со своего коника солью, в наш танк перелью....
США вон тоже накладывает запрет поставок из КНР.
Хотя китайское естественно дешевле даже со всеми ввозными пошлинами.
Если бы еще запретили экспорт идиотов из рашки..
"Украина возобновила импорт бензина из РФ ВПЕРВЫЕ с 2016 года."
Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" - 115 тонн.
В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3193435