Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо

Уряд РФ ввів заборону на імпорт у країну бензину, дизельного пального і гасу, а також низки інших видів палива. Заборона діє до 1 жовтня.

Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії, інформує Цензор.НЕТ.

У тексті постанови сказано, що ця захід було прийнято для забезпечення енергетичної безпеки Росії і стабілізації ситуації на внутрішньому ринку палива.

Заборона стосується бензину з октановими числами 80, 92, 95 і 98; гасу; пального для реактивних двигунів; літнього, зимового, арктичного, міжсезонного та іншого дизельного пального; газойлю і суднового палива з температурою спалаху в закритому тиглі не більше 61 градуса.

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У постанові доручається Федеральній антимонопольній службі та Міністерству енергетики РФ спільно з вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів РФ "забезпечити збалансованість ринків палива та недопущення прискорення зростання цін на паливо.

Про плани заборонити ввезення палива в Росію раніше повідомляв Reuters. Джерела агентства стверджували, що заборона допоможе захистити внутрішній ринок від можливого припливу дешевого палива, в основному з білоруських нафтопереробних заводів.

Міністр енергетики Олександр Новак в ефірі "Росії 1" заявляв, що тимчасову заборону імпорту варто запровадити для того, щоб зберегти роботу російських НПЗ. Новак назвав цей захід "вимушеним" і "не зовсім ринковим", але заявив, що багато країн зараз вдаються до нього.