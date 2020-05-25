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Россия до октября запретила ввозить в страну топливо

Россия до октября запретила ввозить в страну топливо

Правительство РФ ввело запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также ряда других видов топлива. Запрет действует до 1 октября.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России, информирует Цензор.НЕТ.

В тексте постановления сказано, что эта мера была принята для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Запрет касается бензина с октановыми числами 80, 92, 95 и 98; керосина; топлива для реактивных двигателей; летнего, зимнего, арктического, межсезонного и прочего дизельного топлива; газойли и судового топлива с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 градуса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия вывезла c оккупированного Донбасса угля на $4,7 млрд, - Минреинтеграции

В постановлении поручается Федеральной антимонопольной службе и Министерству энергетики РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ "обеспечить сбалансированность рынков топлива и недопущения ускорения роста цен на топливо.

О планах запретить ввоз топлива в Россию ранее сообщал Reuters. Источники агентства утверждали, что запрет поможет защитить внутренний рынок от возможного притока дешевого топлива, в основном с белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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Министр энергетики Александр Новак в эфире "России 1" заявлял, что временный запрет импорта стоит ввести для того, чтобы сохранить работу российских НПЗ. Новак назвал эту меру "вынужденной" и "не совсем рыночной", но заявил, что многие страны сейчас прибегают к ней.

Автор: 

бензин (294) запрет (1705) импорт (559) россия (95418) топливо (627)


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Топ комментарии
+16
на дрова з тайги вони переходять.
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25.05.2020 19:20
+11
Получается, что топливо из Беларуси (из американского, арабского, норвежского и т.п. сырья) уже стОит дешевле, чем произведённое криворукими кацапами из парашного сырья. Ху*ло в очередной раз всех переиграло, и в первую очередь самих тупорылых кацапов.
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25.05.2020 19:26
+9
Тю..Я уж думал кацапьё на солнечную энергию переходит.
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25.05.2020 19:19
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Тю..Я уж думал кацапьё на солнечную энергию переходит.
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25.05.2020 19:19 Ответить
на дрова з тайги вони переходять.
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25.05.2020 19:20 Ответить
Лаптефюрер Путлер трахает своих холопов и под хвост и за гриву... И эта рабская нация родила Булавина, Разина, Пугачева, декабристов...
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25.05.2020 19:26 Ответить
Разин,Пугачев,Булавин-донские казаки их предками были севрюки-украинские казаки которые переселились на Дон в начале 17 века.
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25.05.2020 19:35 Ответить
Кацапе, в Україні казаків не було.
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25.05.2020 19:49 Ответить
я про Дон пишу,толік
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25.05.2020 19:52 Ответить
Отец Разина бусурманской веры из официальных источников...Мама если не ошибаюсь уже украинка...
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25.05.2020 20:02 Ответить
Ну ти і привів,для прикладу, "героїв"... Разін бунт підняв, бо цар "відкупні", хлібом, не заплатив, щоб козаки не брали "ясир" з південних районів Московії, і не продавали туркам, Булавін - бо Петро Перший заборонив ходить грабувать персидські міста, на узбережжі Каспію, а у половини декабристів помістя були під державною опікою, бо "борці за народ" "дохазяйнувалися" так, що селяни з голоду пухли... Читав я проект "Звьоздної палати" Пестеля... При Леніні він би "пришёлся ко двору" - трохи не копія ВЧК з НКВД...
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25.05.2020 19:38 Ответить
не пишіть дурню росія перетворювалася на кріпосницьку централізовану державу з величезною армією і окремі напів-незалежні держави які існіували на ії кордонах (Запоріжжя,Дон) були російським царям не потрібні тому там будували фортеці,ставили залоги.порушували давні права.
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25.05.2020 19:42 Ответить
І яку я "дурню" написав? Я назвав причини повстань Булавіна і Разіна, показав, що з "декабристів" були-б, такі ж, "державотворці", як і з Леніна, Троцького і Дзержинського із Сталіним... Стосовно ЦЬОГО заперечення, є?!!!
Ти хоч, телепню, думай, що пишеш!...
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25.05.2020 19:55 Ответить
дурню ти написав - ці "причини" повстань вигадані царськими істориками
а те що брата Разіна -було страчено -це дрібниця?
******* дослідники схиляються до думки, що історія подій, відомих нам, як "повстання Разіна" була суттєво спотворена Романовими. Пильне вивчення документів того часу лише посилює цю підозру. Ключовий момент: справжніх документів з боку повстанців, практично не збереглося. Вважається, ніби їх вціліло всього 7 або 6, із застереженням, що тільки один з документыв - оригінальнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-6 [6] . Втім, оригінальність навіть цього «єдиного» вельми сумнівна. Таким чином, абсолютно всі відомості про так зване «повстання Разіна» потрапили до нас не тільки через фільтр радянської цензури, але й царської канцелярії.

про декабристів я тобі нічого не писав це з розряду "якби в роті виросли гриби"
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25.05.2020 20:02 Ответить
Телепню, якби Разін був таким героєм, то його славили-б, у піснях, як це було в Україні, у думах та піснях, як Морозенка, Хмельницького, Максима Кривоноса, Богуна, Олексу Довбуша, Гонту, Залізняка, Кармелюка,... А що ми у Разіна бачимо? "Из-за острова на стрежень..."? Як Разін, пограбувавши азкрбайджанське узбережжя Каспію, трахає полонянок і в п"яному куражі топить їх у Волзі? Хороший "народний герой"... Та ти поїдь у Ростовську область, та послухай, що "патомствєнниє казаки гутарють..." "Мы не сеяли, не ткали, а в шелках ходили...". У моєї дружини прабабка була донською козачкою, так багато чого розповідала про "обичаї" донських "казаков". З радянськими істориками ти теж "намолов" - з Разіна навіть вони толком не змогли зробить "народного героя", "борця проти царизму", бо робить не було з чого... (Як і з Пугачова).
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25.05.2020 22:49 Ответить
пісень про разіна повно тримай.телепень
https://ale07.ru/music/notes/song/npr/rnp_text/vosstanie2.htm http://passion-don.org/library/article_67_91.html http://passion-don.org/library/article_67_91.html Русские народные песни о Разине

стосовно "втоплених" полонянок.бовдуре.
https://proexpress.com.ua/uk/zagadki-izvestnoi-pesni-deistvitelno-li-stenka-razin-ytopil-persidskyu-kniajny/ В кінці XIX століття величезна кількість росіян були зачаровані новою «поп-хітом» «Из-за острова на стрежень». Іван Бунін обурювався тим, що «мало не вся Росія» співає цю, на його думку, «вульгарну, розгульне пісню». З-за характерною распевности даний твір найчастіше вважають народним, проте у нього є автор - вірш написав відомий у той час поет Дмитро Садівників. Що ж стосується сумного факту, про який розповідає пісня, то історики сперечаються про нього до цих пір.
російські історики часто брешуть а ти повторив їх брехні про причини повстань я тобі про це написав.так що не так?
Остаточне встановлення кріпосного права по Соборному укладенню 1649 р розшук втікачів, організований урядом, війни з Річчю Посполитою і Швецією, збільшення податків посилювали внутрішнє невдоволення в широких верствах населення Росії. Причому погіршувався становище не тільки селян і посадських людей, а й багатьох категорій служивих людей по приладу: стрільців у містах, гармашів (вони були обкладені податками на заняття ремеслом і торгівлею), однодворців, неросійських народностей Поволжя. Почастішало втеча людей, особливо на Дон, де зі старих часів побутувала правило втікачів не видавати. Однак більша частина новоприбулих виявлялася у важкому становищі: вони становили голутвенного (бідне) козацтво.

https://tyzhden.ua/History/134921 "Козак я, не москаль". Міф про донське козацтво
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26.05.2020 07:09 Ответить
Телепню, ти вчитайся лише у самі "пісні"... По-перше, вони написані "російською літературною мовою" - а вона сформувалася не раніше часів царствування Олександра І, тобто, в першій половині ХІХ століття. А це значить, що минуло багато часу після разінських часів, і дії разінців опоетизувалися та міфологувалися. (Пісні про "Хмеля" та інших співалися і записані були ще за їх життя). По-друге, там здебільшого, співається про "розбійництво", а не про "боротьбу за народну волю"... Чи ти хочеш сказать, що грабунок "персіянських" кораблів на Каспії - це "боротьба з царизмом"? Щось одне від іншого "далеко стоїть... Та й Шемаха на Дон ніколи не лізла...
У Болотникова і то була якась "ідея" - створення "мужицкого царства". І знаєш, чому? Менталітет у нього інший - він виходець з "Литви", а не "москаль", він - "бойовий холоп" князя Долгорукого. (озброєний найманець охорони помістя. В "Литві" їх "гайдуками" і "жолдаками" іменували). Так який же з Разіна "революціонер"? Його останні слова, перед стратою, були адресовані брату Фролу, про якого ти з таким "надривом",згадуєш. Фрол впав у істерику, бачачи, як рубають голови поплічникам. А Разін у відповідь: "Молчи, собака! Хоть погуляли всласть!" (Це не я придумав... Це літопис пише...). У Британії теж є цілий цикл пісень та легенд про "благородних розбійників", починаючи з напівміфічного Робіна Гуда, і закінчуючи Клодом Дювалєм, Діком Турпіним, та іншими...
Так що "спустись на землю" і поглянь на ці події об"єктивно, а не через "романтичні казочки", бо ти мені оце нагадуєш: "https://en.wikipedia.org/wiki/***************** романтик Томас Де Куинси https://www.ozon.ru/person/de-kvinsi-tomas-355449/?sorting=new&partner=langust Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо - Цензор.НЕТ 8136 , явно испытывая ностальгию по добрым старым временам, именует этот род деятельности «профессией людей свободомыслящих, которые благородством своим превосходят адвоката или проповедника, а плюс к тому обладают такими качествами, как сила, ловкость, отвага, равно как и умением превосходно держаться в седле»....
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26.05.2020 07:59 Ответить
телепню це ти написав?
Разін бунт підняв, бо цар "відкупні", хлібом, не заплатив, щоб козаки не брали "ясир" з південних районів Московії, і не продавали туркам, Булавін - бо Петро Перший заборонив ходить грабувать персидські міста, на узбережжі Каспію

я тобі написав не повторюй як папуга, дурниць офіційної царської історіографії
я ніде не писав про Разіна-революціонера але причини повстань були набагато складнішими так у чому я був неправий?
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26.05.2020 08:58 Ответить
Ти мені "пісні про Разіна" прислав? Прислав... Я їх перечитав... І бачу прославляння "розбійника", а не "революціонера"... А саме про це я і написав, у самому початку... А ти вліз у мій діалог з "Парфяновим", "намолотив сім мішків гречаної вовни і всі неповні, і мене ж звинуватив у тому, що я в "ореолі народного героя" Разіну відмовив... Ти сам себе, своїми ж доводами, виставляєш "дурнем", а потім питаєш, у чому я вважаю тебе "неправим"...
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26.05.2020 09:06 Ответить
що стосується повстання Булавіна

Влітку 1707 року за указом російського царя організовується спеціальна експедиція на чолі з полковником Юрієм Долгоруковим. Петро I особисто пише йому наказ: «І того ради вказували ми нині для розшуку оних втікачів їхати з Азова на Дон Вам без уповільнення. Яких втікачів належить Вам в усіх козацьких містечках переписати, за провідниками і їх дружинами з дітьми вислати по колишньому в ті ж міста і місця, звідки хто прийшов…»
Каральний загін у складі понад тисячу осіб з регулярної армії по Дону піднявся вгору, а потім пішов по березі Сіверського Дінця і в середині вересня 1707 прибув в містечко Мітякін, що розташовувався недалеко від гирла річки Деркул. Розділивши солдатів і офіцерів на два загони, князь Долгоруков наказав першій команді слідувати вгору по Сіверському Донцю, продовжувати затримання втікачів, а своє військо повернув на північ, по річці Деркул.

На початку жовтня 1707 р. військовий загін з Євсугу прибув на річку Айдар. Офіцери каральної експедиції застосовували до спійманих втікачив жорстокі тортури, били і катували чоловіків, жінок, дітей. Після облави у восьми козацьких містечках і станицях на річці Айдар тут були схоплені, побиті і видані власникам-поміщикам більше трьох тисяч втікачів.
Народна кара за вчинені лиходійства у козацьких містечках і станицях на Деркулі, Євсузі і Айдарі чекала і полковника Юрія Долгорукова. Втікачі російські та українські селяни, солдати, які покинули службу, козаки на чолі з Трьохізбенським отаманом https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD,_%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кондратієм Булавіним зібралися в Ново-Айдарі і, коли каральний загін розташувався на відпочинок в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 фортеці Шульгиной (нині Шульгинка) в ніч на https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1707 1707 р. напали на нього.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-:0-2 [2] Загін карателів (близько 1000 осіб) був розгромлений, а полковник Чуригiн і всі офіцери були убиті. Так почалося Булавинське повстання, яке швидко поширилося містечками верхньої течії Дону.
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25.05.2020 20:08 Ответить
Старишина войска донского нач 18 века
Россия до октября запретила ввозить в страну топливо - Цензор.НЕТ 4470
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25.05.2020 19:39 Ответить
У 1760-х роках російський генерал Алєксандр Ріґєльман, майбутній автор історичних праць про українських і донських козаків, побував на Дону. Його здивуванню не було меж: донці, попри культивовані уявлення про них як про невід'ємну частину російського світу, навідріз відмовлялися ототожнювати себе з росіянами. «Кпинять, - писав ошелешений Ріґєльман, - неначе вони від якихось вільних людей, а надто від черкас і гірських народів взялися і для того вважають, що походять не від московських людей, і мислять себе тільки обрусілими, живучи при Росії, а не російськими людьми, і з такої їхньої уяви ніколи себе московськими людьми не називають; не *******, хто їх москалем назве, і відповідають на те, що «я не москаль, але руський і то за законом та вірою православною, а не за природою».
А в 1778-му на козацькій раді донського містечка Черкаська було покарано козака Данила Кочергіна за те, що обізвав свого зятя «російською людиною». Бідолаху втопили в річці - дали «досхочу води з Дону напитися», як тоді висловлювалися донці.
Таке різке протиставлення себе росіянам зберігалося в середовищі донських козаків аж до трагічного більшовицького «розкозачення» Дону в 1921-1922 роках, та й то попри те, що Московія/Російська імперія від XVIIІ століття щосили намагалася вкоренити міф про Донську землю як органічну російську територію.
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25.05.2020 19:45 Ответить
Если хочешь посмотреть донских казаков времен Разина...то добро пожаловать в Вилково...с украинцами ничего общего..их так и называют кацапы так как еще совсем недавно они ходили с бородами...
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25.05.2020 20:06 Ответить
В Вілково живуть не "козаки донські", а "старообрядці"... Це "трішки інше"... Коли Никон почав бороться з "розколом", то багато людей, що не прийняли цю реформу, тікали на окраїни Московії. Багато хто тікав на узбережжя Білого моря, хто - за Камінь (за Уральські гори), хто - "в Литву", хто - на Дон, хто - на Пвнічний Кавказ (там до цих пір є села "молокан"). Вилково - така сама колонія...
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25.05.2020 22:33 Ответить
Тікали якраз після придушення повстання Булавіна (некрасівці) і навіть воювали проти петра під час прутського походу.
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26.05.2020 07:10 Ответить
"Владімір" - "повстанці" і "старообрядці" - трішки різні речі... Це все одно, як порівнювать "єврея (національність), і "іудея" (адепта іудаїзму). В середовищі козаків було багато старообрядців, однак, вони були, здебільшого, "старообрядцями вимушеними" - втікач з Московії просто шукав прихистку, який йому могла дать старовірська община. Взамін на захист і підтримку він приймав звичаї общини та ставав їх складовою частиною... Керівник одного з разінських загонів, "Алёна-старица", була старовіркою, і весь загін її з них складався... Нєкрасовці-молокани навіть приймали участь у повстанні тфокотлів, на їх боці, в Адигеї, проти місцевих князів. А знаєш, хто князям надавав підтримку у Бзіюкській битві? Землячки наші, із "Верного Чернаморскага войска"... Запорожці, що пішли на службу царському режиму... Спочатку депортували ногайців з Північного Причорномор"я, за Каспій, в Калмикію, а потім осіли на їх землях, на Кубані і Тереку, як протиставлення народам Північного Кавказу, прикордонниками і карателями... Почитай Толстого, "Казаки", Ісхака Машбаша, "Раскаты далёкого грома"...
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26.05.2020 07:31 Ответить
дякую за цікаву інформацію
і знову приписуеш мені те чого я ніколи не писав я навів кілька фактів і все
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26.05.2020 09:05 Ответить
Будь ласка... І дружня тобі порада - влізаючи в полеміку, не вважай, до її початку, що твій опонент - недоумок... Одна розумна людина колись сказала правильні речі: "Когда кто-то высказывает своё мнение, лучше помолчать, выслушать и оценить сказанное, а не оскорблять лишь потому, что ты считаешь говорящего существом низшего порядка, недостойным высказаться..." Так, причин повстань було багато, там була складна ситуація... Однак, я почав розмову лише з оцінки конкретних фігур повстання, а не про те, в що перетворились потім ці стихійні виступи... Гайдамаки теж, спочатку, були простими разбійниками, і тільки через чверть століття стали тими, кого мы знаємо, як "коліїв", "борців за народну волю"... У діях будь-яких людей, що діють у групі, може буть різноманітна мотивація - далеко ходить не треба: постав навпроти "Небесну Сотню" і роту "Торнадо". Та й всередині цих груп могла буть різна мотивація... А ти все "гребеш гамузом", і хочеш, щоб я з цим погодився...
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26.05.2020 09:26 Ответить
До речі, якщо ти живеш десь в районі Києва, можеш сісти на автобус, що їде на Чернігів. Там пересядь на автобус, що іде в Радуль. (можна з пересадкою в Ріпках). А в Радулі вийдеш і подивишся ни цих "козаків донських"... Їх там ціла колонія живе... В принципі, нормальні люди, не курять, не п"ють спиртного, хоча трохи і "відсторонені" від інших... Попросиш води - дадуть, однак, кухля, тихцем, можуть викинуть - "осквернён"...
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26.05.2020 07:12 Ответить
Да но в Вилково еще те которые при Петре 1 с дона ушли, и как задунайские запорожцы ушли под турка...Есть еще с.Коса на озере Ялпуг...они не садят огород, злоупотребляют алкоголем, дома маленькие российского типа, вся их жизнь крутится вокруг рыбы...
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26.05.2020 12:06 Ответить
От у Косі точно "кацапи"... Це, скоріш всього, потомки втікачів від поміщиків, які отримали землі в таврійських степах і "вивели" селян десь з Орловщини чи Костроми... Класичний "кацап" - не "господар", а "збирач" і "вживач"... Він буде півдня ходить за двома жменями дикої суниці, однак "пальцем не ворухне, щоб скопать "сотку" землі і виростить два-три відра суниці культурної (яка у нас людьми "клубнікою" називається), у себе під хатою... Риба - те саме "збирання", вона виросла сама, без докладання зусиль... "Збирацтво халявного" - характерна ознака "кацапської" натури, невіддільна від їх менталітету...
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26.05.2020 13:14 Ответить
Додам. знайди книжку Ніколай Лесков. "Загон", і прочитай... Там дуже добре (здається, у гл. ІІ, де описується "дярьовня Райская), описано їх характер... Один в один, те, що ти описав...
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26.05.2020 13:17 Ответить
геноцыд!!!!Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо - Цензор.НЕТ 6247
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25.05.2020 20:00 Ответить
"Декабристи"? Це ті що підняли бучу з питань успадкування російського престолу?А все інше їм приписали піарники.
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26.05.2020 10:37 Ответить
у Абамы бизнес рухнет
Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо - Цензор.НЕТ 1264
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25.05.2020 19:58 Ответить
для "недопущения ускорения роста цен на топливо"

в раше все наоборот
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25.05.2020 19:49 Ответить
видно туго в них з їхніми тугріками.
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25.05.2020 19:19 Ответить
Изучи тему
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25.05.2020 19:33 Ответить
не хочу.
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25.05.2020 19:37 Ответить
Тогда молчи, за умного сойдешь)))
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25.05.2020 19:44 Ответить
как там за пАребриком ??? сходишь за умного в ********** ??))
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25.05.2020 19:46 Ответить
Вы не производите резгенты, необходимые для производства топлива. Вот и вся тема...
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25.05.2020 19:45 Ответить
Для Украины это не так плохо, белорусам придется продавать излишки и цена вполне может упасть.
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25.05.2020 19:20 Ответить
ну да,олигархи закупят по дешевле!!! а на АЗС-будет стоит дороже прежнего(ибо качественее??).
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25.05.2020 19:32 Ответить
https://censor.net/news/3197851/vvedenie_poshliny_na_diztoplivo_privedet_k_rostu_tsen_na_azs_ekspert
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25.05.2020 19:51 Ответить
***** держит цену
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25.05.2020 19:22 Ответить
***** подыскивает страну куда свалить при очередном развале рАсии !!!
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25.05.2020 19:29 Ответить
Котре Х..ло. Їх там двоє Удмурт і маладой
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25.05.2020 19:35 Ответить
Получается, что топливо из Беларуси (из американского, арабского, норвежского и т.п. сырья) уже стОит дешевле, чем произведённое криворукими кацапами из парашного сырья. Ху*ло в очередной раз всех переиграло, и в первую очередь самих тупорылых кацапов.
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25.05.2020 19:26 Ответить
Дело не в этом, просто там цена не рыночная а фиксированная а допустим в Белорусии и в Украине цены на топливо упали. А большая часть нефти все равно идет по трубе, обьемы единичных поставок танкерами не такие и большие.
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25.05.2020 19:31 Ответить
Я не о столько цене, сколько о криворукости, тупорылости и переиграловости.
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25.05.2020 19:36 Ответить
Там налоги собирают с нефти, в отличие от Беларуси, поэтому бензин не может дешеветь. Особенности налогообложения.
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25.05.2020 19:53 Ответить
Белорусы начали возить на рАсию топливо с американской нефти и оно выходит дешевле росийского, вот дед и обделался и решил запретить ввоз но при этом поднял цену на росийсое топливо ...
Все просто - ТЕРПИЛЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ !!!
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25.05.2020 19:27 Ответить
сколько той нефти от общего импорта, можно узнать ?
в процентах или в натуральных величинах, всё равно.
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25.05.2020 19:46 Ответить
та им и так тепло возле *****...
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25.05.2020 19:30 Ответить
ху.ла нету,оно давно умерло...
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25.05.2020 19:31 Ответить
Так я вже багато років не зустрічав 80 бензин, помоєму тільки лаптєстан його і виробляв.
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25.05.2020 19:33 Ответить
93й и тока он)))
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25.05.2020 19:34 Ответить
в нас 92 і 95 в основному.
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25.05.2020 19:35 Ответить
95й видел в Канаде лет 20 назад у нас 93й самый высокий ну в округе и да,
слишком люблю свою свою лошадку, потому и кормлю хорошо.... ))
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25.05.2020 19:42 Ответить
95 в нас був ще при совку. ну правда на нз у військових частинах є. останній раз його дійсно бачив у 2015 році.
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25.05.2020 19:49 Ответить
танки не тока грязь любят, но и хороший бензин - им надо,
со своего коника солью, в наш танк перелью....
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25.05.2020 19:59 Ответить
збрехав трохи, не 95 а 93.
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25.05.2020 20:01 Ответить
та бува
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25.05.2020 20:02 Ответить
собі ось такого тракторця зі Штатів виписав

Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо - Цензор.НЕТ 5152
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25.05.2020 20:07 Ответить
гарнюся с кузовком!
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25.05.2020 20:10 Ответить
5.7 хемі, правда поставив на нього газ. машиною задоволений на 10000000000%. вміють люди таки авто робить.
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25.05.2020 20:14 Ответить
95й таки тоже есть
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25.05.2020 20:06 Ответить
у страны - бензоколонки проблемы с бензином . Классно кацапы они с колен поднялись
Россия до октября запретила ввозить в страну топливо - Цензор.НЕТ 7375
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25.05.2020 19:34 Ответить
Запрещают ввоз не когда мало товара а когда свой продать не могут и боятся конкуренции.
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25.05.2020 19:37 Ответить
Правильно . Боятся конкуренции. Как у нас говорят доцарювались . Боятся потому что импортный бензин дешевле скрепного, или когда руцький "бензин" качеством ниже бензина из Беларуси
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25.05.2020 19:46 Ответить
Ну заборонили.А з яких,власне, буйов це повинно нас цікавити?
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25.05.2020 19:34 Ответить
Сейчас каждый за себя и как может защищает своих производителей.
США вон тоже накладывает запрет поставок из КНР.
Хотя китайское естественно дешевле даже со всеми ввозными пошлинами.
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25.05.2020 19:42 Ответить
Росія до жовтня заборонила ввозити в країну паливо - Цензор.НЕТ 6983
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25.05.2020 19:53 Ответить
Импортозамещение!
Если бы еще запретили экспорт идиотов из рашки..
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25.05.2020 20:01 Ответить
приток дешевого топлива может ускорить рост цен на топливо?
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25.05.2020 20:09 Ответить
Даже Лукашенко уже пинает россию, а зебобики спешат прогнуться, помочь оккупанту.

"Украина возобновила импорт бензина из РФ ВПЕРВЫЕ с 2016 года."

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" - 115 тонн.

В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3193435
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25.05.2020 20:18 Ответить
на моче русские калины быстрее едут!)
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25.05.2020 20:43 Ответить
Не погонял...а как же адиннарод и таёжный союз? Враги с сябрами общие а свой кошелек роднее?
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25.05.2020 23:32 Ответить
 
 