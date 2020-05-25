Россия до октября запретила ввозить в страну топливо

Правительство РФ ввело запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также ряда других видов топлива. Запрет действует до 1 октября.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России, информирует Цензор.НЕТ.

В тексте постановления сказано, что эта мера была принята для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Запрет касается бензина с октановыми числами 80, 92, 95 и 98; керосина; топлива для реактивных двигателей; летнего, зимнего, арктического, межсезонного и прочего дизельного топлива; газойли и судового топлива с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 градуса.

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В постановлении поручается Федеральной антимонопольной службе и Министерству энергетики РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ "обеспечить сбалансированность рынков топлива и недопущения ускорения роста цен на топливо.

О планах запретить ввоз топлива в Россию ранее сообщал Reuters. Источники агентства утверждали, что запрет поможет защитить внутренний рынок от возможного притока дешевого топлива, в основном с белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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Министр энергетики Александр Новак в эфире "России 1" заявлял, что временный запрет импорта стоит ввести для того, чтобы сохранить работу российских НПЗ. Новак назвал эту меру "вынужденной" и "не совсем рыночной", но заявил, что многие страны сейчас прибегают к ней.