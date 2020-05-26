Залізничне сполучення в Україні відновлять цього тижня, - Криклій

Залізничне сполучення в Україні запустять раніше, ніж анонсував Кабінет Міністрів. Потяги почнуть курсувати не з 1 червня, а вже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Точної дати міністр не назвав.

Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні поїзди. Вони курсуватимуть передусім на Південь, де епідеміологічна ситуація не складна і де чекає море. Також потяги поїдуть за кордон. Ними українці зможуть повертатися додому, а відтак не треба буде вже чекати на евакуаційні авіарейси та переплачувати за квитки величезні гроші.

Щодня у кожній області збирається комісія із техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і дивиться на свіжі показники захворюваності. Після цього ухвалює рішення. Там, де ситуація в межах норми – карантин послаблюють і пускають транспорт. Там, де ситуація цього не дозволяє, потяги, а також автобуси ще не їздитимуть.

Також читайте: Відновлення руху приміських поїздів планується в два етапи, - "Укрзалізниця"

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не тільки підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби", - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також міністр повідомив, що вже цієї середи або від четверга з’являться в продажі залізничні квитки. Ціни на них піднімати не будуть. Утім, вони все одно вони здорожчають. Справа у тому, що починається гаряча літня пора. У цей час підвищений попит на квитки і, як і кожного року з від червня і аж до 31 серпня квитки продають за підвищеним коефіцієнтом - плюс 7%.

Якщо збираєтесь їхати, закладайте додатковий час, бо при посадці у вагон буде температурний скринінг. Без маски в поїзд не пускатимуть. Ще будуть цікаві новації в купейних і плацкартних вагонах: якщо їдуть пасажири з однієї сім’ї, то їх на сусідніх полицях будуть розміщувати без всіляких обмежень.