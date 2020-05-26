Железнодорожное сообщение в Украине возобновят на этой неделе, - Криклий

Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет Министров. Поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Точной даты министр не назвал.

Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, дальше поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на Юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная. Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а поэтому не надо будет уже ждать эвакуационные авиарейсы и переплачивать за билеты огромные деньги.

Ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение. Там, где ситуация в пределах нормы - карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не будут ездить.

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"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул Криклий.

Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут. Впрочем, они все равно они подорожают. Дело в том, что начинается горячая летняя пора. В это время повышенный спрос на билеты, как и каждый год с с июня и вплоть до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентам - плюс 7%.

Если собираетесь ехать, закладывайте дополнительное время так как при посадке в вагон будет температурный скрининг. Без маски в поезд не пустят. Еще будут интересные новации в купейных и плацкартных вагонах если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без всяких ограничений.

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