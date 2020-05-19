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Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля, - Мининфраструктуры

Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля, - Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, стороны обсудили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Кроме того, Турнава и Криклий обсудили дальнейшее сотрудничество по другим направлениям в сфере инфраструктуры и транспорта.

Грузинская коллега, в свою очередь, сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Поэтому подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, как только это будет возможно.

Криклий заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Следовательно, украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов.

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Автор: 

Грузия (4499) авиасообщение (793) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)


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Топ комментарии
+6
А когда введут визы с пост совковыми странами? Надоели эти грузинские авторитеты в Украине
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19.05.2020 17:35
+4
щас тебя подсвинки рабские забанят
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19.05.2020 17:45
+3
Такая интересная тема про плёнки Порошенко ,как Порошенко хвастался перед американцами что поднял тарифы .
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19.05.2020 17:42
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А когда введут визы с пост совковыми странами? Надоели эти грузинские авторитеты в Украине
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19.05.2020 17:35 Ответить
Плюсую. Меня вообще поражает, когда про тех же грузин говорят, что это наши "братья". Хотелось бы иметь полный список "братьев": словаки, хорваты, египтяне?
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19.05.2020 17:52 Ответить
тобі лише кацапи брати
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19.05.2020 18:04 Ответить
Отвечай только за себя кацапура паРашная. Я не пойму почему грузин нам добавляют в друзья, а каких нибудь ливийцев - нет.
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19.05.2020 18:06 Ответить
тобі не зрозуміти ватнику,адже ворог мого ворога мій друг і брат,а тобі брати лише лівійці і кацапи
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19.05.2020 18:09 Ответить
твоя кацапия и в Ливии воюет, против Ливийцев. Не знал? Так что, теперь ливийцы лучшие друзья украинцев?
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19.05.2020 18:10 Ответить
якщо ЛІвійці мочать руссню,тоді так,вони теж моії братани)))
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19.05.2020 18:12 Ответить
Те грузинские авторитеты в Украине имеют гражданство, ещё с совковых времён. А вот остальные - да, обязательно нужно ввести визы ! И в первую очередь с кацапстаном - этих больше всего шастает
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19.05.2020 18:23 Ответить
Такая интересная тема про плёнки Порошенко ,как Порошенко хвастался перед американцами что поднял тарифы .
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19.05.2020 17:42 Ответить
щас тебя подсвинки рабские забанят
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19.05.2020 17:45 Ответить
За что?За правду?
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19.05.2020 17:48 Ответить
За фейки здесь лайкают, больше нравиться в выдуманой реальности существовать
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19.05.2020 17:50 Ответить
По всех СМИ уже говорят о плёнках Порошенко и Байдена,как Порошенко хвастается что поднял тарифы на коммунальные услуги для народа на 100%,хотя МВФ требовал поднять на 75 %
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19.05.2020 17:56 Ответить
Это из за Зеленского подняли тарифы на 100%! Зубожиння! Зрада! Миника! Рояль! Через рик!
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19.05.2020 18:05 Ответить
У них своя правда: у народа зубожиння, а каждые 15 минут происходит Зрада, что они с удовольствием и комментируют. Так и живут уже год.
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19.05.2020 17:54 Ответить
вот за правду они как раз и спамят.
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19.05.2020 18:03 Ответить
Грузинские воры и грабители соскучились по гастролям в Украине ? ))
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19.05.2020 17:45 Ответить
Надежда, на то что одни нищие , других прилетят кормить? Лучше в Польше на грядках пересечься.
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19.05.2020 17:46 Ответить
а грузины работают в Польше на грядках?
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19.05.2020 18:04 Ответить
Они в Турции на грядках, там тепло.
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19.05.2020 18:44 Ответить
Грузины отжимают деньги, у тех кто работает на грядках.
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20.05.2020 15:07 Ответить
И Саакашвили уже не помеха?А какие громкие заявления были...
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19.05.2020 17:59 Ответить
бзднули и забыли
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19.05.2020 18:04 Ответить
А КАК ЖЕ СААКАШВИЛИ !?)
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20.05.2020 09:01 Ответить
 
 