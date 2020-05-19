Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля, - Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, стороны обсудили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Кроме того, Турнава и Криклий обсудили дальнейшее сотрудничество по другим направлениям в сфере инфраструктуры и транспорта.

Грузинская коллега, в свою очередь, сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Поэтому подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, как только это будет возможно.

Криклий заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Следовательно, украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов.

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