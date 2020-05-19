Грузія готова відновити авіасполучення з Україною з 1 липня, - Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів відеорозмови з міністром економіки та сталого розвитку Грузії Нателою Турнавою, сторони обговорили питання відновлення регулярного пасажирського авіасполучення між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Крім того, Турнава і Криклій обговорили подальшу співпрацю в інших напрямках у сфері інфраструктури і транспорту.

Грузинська колега, зі свого боку, повідомила, що Грузія готова відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня. Тому наголосила на необхідності відновлення авіасполучення між двома країнами, як тільки це буде можливо.

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Криклій запевнив, що Україна готова швидко і синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відкрити кордони для пасажирського сполучення. Отже, українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти. Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів.

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