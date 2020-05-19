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Грузія готова відновити авіасполучення з Україною з 1 липня, - Мінінфраструктури

Грузія готова відновити авіасполучення з Україною з 1 липня, - Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів відеорозмови з міністром економіки та сталого розвитку Грузії Нателою Турнавою, сторони обговорили питання відновлення регулярного пасажирського авіасполучення між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Крім того, Турнава і Криклій обговорили подальшу співпрацю в інших напрямках у сфері інфраструктури і транспорту.

Грузинська колега, зі свого боку, повідомила, що Грузія готова відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня. Тому наголосила на необхідності відновлення авіасполучення між двома країнами, як тільки це буде можливо.

Також читайте: Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані

Криклій запевнив, що Україна готова швидко і синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відкрити кордони для пасажирського сполучення. Отже, українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти. Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів.

Читайте також: Грузія вважає призначення Саакашвілі неприпустимим, але збереже партнерські відносини з Україною, - посол Шарашенідзе

Автор: 

Грузія (1843) авіасполучення (3064) Мінінфраструктури (2060) Криклій (548)


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Топ коментарі
+6
А когда введут визы с пост совковыми странами? Надоели эти грузинские авторитеты в Украине
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19.05.2020 17:35
+4
щас тебя подсвинки рабские забанят
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19.05.2020 17:45
+3
Такая интересная тема про плёнки Порошенко ,как Порошенко хвастался перед американцами что поднял тарифы .
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19.05.2020 17:42
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А когда введут визы с пост совковыми странами? Надоели эти грузинские авторитеты в Украине
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19.05.2020 17:35 Відповісти
Плюсую. Меня вообще поражает, когда про тех же грузин говорят, что это наши "братья". Хотелось бы иметь полный список "братьев": словаки, хорваты, египтяне?
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19.05.2020 17:52 Відповісти
тобі лише кацапи брати
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19.05.2020 18:04 Відповісти
Отвечай только за себя кацапура паРашная. Я не пойму почему грузин нам добавляют в друзья, а каких нибудь ливийцев - нет.
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19.05.2020 18:06 Відповісти
тобі не зрозуміти ватнику,адже ворог мого ворога мій друг і брат,а тобі брати лише лівійці і кацапи
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19.05.2020 18:09 Відповісти
твоя кацапия и в Ливии воюет, против Ливийцев. Не знал? Так что, теперь ливийцы лучшие друзья украинцев?
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19.05.2020 18:10 Відповісти
якщо ЛІвійці мочать руссню,тоді так,вони теж моії братани)))
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19.05.2020 18:12 Відповісти
Те грузинские авторитеты в Украине имеют гражданство, ещё с совковых времён. А вот остальные - да, обязательно нужно ввести визы ! И в первую очередь с кацапстаном - этих больше всего шастает
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19.05.2020 18:23 Відповісти
Такая интересная тема про плёнки Порошенко ,как Порошенко хвастался перед американцами что поднял тарифы .
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19.05.2020 17:42 Відповісти
щас тебя подсвинки рабские забанят
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19.05.2020 17:45 Відповісти
За что?За правду?
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19.05.2020 17:48 Відповісти
За фейки здесь лайкают, больше нравиться в выдуманой реальности существовать
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19.05.2020 17:50 Відповісти
По всех СМИ уже говорят о плёнках Порошенко и Байдена,как Порошенко хвастается что поднял тарифы на коммунальные услуги для народа на 100%,хотя МВФ требовал поднять на 75 %
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19.05.2020 17:56 Відповісти
Это из за Зеленского подняли тарифы на 100%! Зубожиння! Зрада! Миника! Рояль! Через рик!
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19.05.2020 18:05 Відповісти
У них своя правда: у народа зубожиння, а каждые 15 минут происходит Зрада, что они с удовольствием и комментируют. Так и живут уже год.
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19.05.2020 17:54 Відповісти
вот за правду они как раз и спамят.
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19.05.2020 18:03 Відповісти
Грузинские воры и грабители соскучились по гастролям в Украине ? ))
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19.05.2020 17:45 Відповісти
Надежда, на то что одни нищие , других прилетят кормить? Лучше в Польше на грядках пересечься.
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19.05.2020 17:46 Відповісти
а грузины работают в Польше на грядках?
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19.05.2020 18:04 Відповісти
Они в Турции на грядках, там тепло.
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19.05.2020 18:44 Відповісти
Грузины отжимают деньги, у тех кто работает на грядках.
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20.05.2020 15:07 Відповісти
И Саакашвили уже не помеха?А какие громкие заявления были...
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19.05.2020 17:59 Відповісти
бзднули и забыли
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19.05.2020 18:04 Відповісти
А КАК ЖЕ СААКАШВИЛИ !?)
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20.05.2020 09:01 Відповісти
 
 