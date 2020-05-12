Грузія вважає призначення Саакашвілі неприпустимим, але збереже партнерські відносини з Україною, - посол Шарашенідзе

Перед від'їздом з Києва посол Грузії в Україні Шарашенідзе провів зустріч в українському МЗС, де поінформував міністерство про позицію офіційного Тбілісі у зв'язку з колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Первый канал Грузії.

"Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, було призначено на політичну посаду особу, яка була засуджена в Грузії. Що стосується відносин з Україною, грузинська сторона докладе всіх зусиль, щоб партнерські відносини з Україною збереглися і навіть поглибилися. У цьому з нами згодні і наші українські партнери. У нас спільні позиції з найважливіших для нас питань, як-от євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів, і цією єдністю ми виходимо на міжнародну арену", - наголосив Шарашенідзе.

За його словами, в ході зустрічі з ним українська сторона заявила, що Саакашвілі є громадянином України, але МЗС України з розумінням поставився до позиції офіційного Тбілісі і висловив надію на подальше продовження і поглиблення двостороннього партнерства.

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Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Саакашвілі.