Грузія вважає призначення Саакашвілі неприпустимим, але збереже партнерські відносини з Україною, - посол Шарашенідзе
Перед від'їздом з Києва посол Грузії в Україні Шарашенідзе провів зустріч в українському МЗС, де поінформував міністерство про позицію офіційного Тбілісі у зв'язку з колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Первый канал Грузії.
"Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, було призначено на політичну посаду особу, яка була засуджена в Грузії. Що стосується відносин з Україною, грузинська сторона докладе всіх зусиль, щоб партнерські відносини з Україною збереглися і навіть поглибилися. У цьому з нами згодні і наші українські партнери. У нас спільні позиції з найважливіших для нас питань, як-от євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів, і цією єдністю ми виходимо на міжнародну арену", - наголосив Шарашенідзе.
За його словами, в ході зустрічі з ним українська сторона заявила, що Саакашвілі є громадянином України, але МЗС України з розумінням поставився до позиції офіційного Тбілісі і висловив надію на подальше продовження і поглиблення двостороннього партнерства.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Саакашвілі.
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а він знає, як камеру відчиняти?
чи призначять помічника?
а на ето бубочка не могьот пайтіть
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Более 5,2 млн водительских удостоверений с фото, а также данные 26 млн. без фото доступны в Telegram-боте UA Baza .
Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский одним из первых отрегировал на утечку данных, в том числе его, опубликовав в своем канале пост со своими фото, которые он нашел через Telegram-бота UA Baza. В утечке этих данных он обвинил министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Однако, после разговора с ним, Дубинский удалил свои посты из Facebook и Telegram, но некоторые СМИ заметили.
«Только что беседовал с министром цифровой трансформации М. Фёдоровым, который в течение дня обещает предоставить информацию о том, кто и как сливает данные из гос реестров.
До момента получения этой информации посты о «Дія» удалены.
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