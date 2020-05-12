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Грузия считает назначение Саакашвили недопустимым, но сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол Шарашенидзе

Грузия считает назначение Саакашвили недопустимым, но сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол Шарашенидзе

Перед отъездом из Киева посол Грузии в Украине Шарашенидзе провел встречу в украинском МИД, где проинформировал министерство о позиции официального Тбилиси в связи с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый канал Грузии.

"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов, и этим единством мы выходим на международную арену", - подчеркнул Шарашенидзе.

По его словам, в ходе встречи с ним украинская сторона заявила, что Саакашвили является гражданином Украины, но МИД Украины с пониманием отнесся к позиции официального Тбилиси и выразил надежду на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева, - посол Грузии Шарашенидзе

Автор: 

Грузия (4506) МИД (7035) посол (1812) Шарашенидзе (6)


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Топ комментарии
+11
Что же вам так Сааеашвили на мазоль наступил шавки промосковские
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12.05.2020 15:21 Ответить
+10
скісняюсь запитати: а це така рихворма - по камерах розтусовувати?
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12.05.2020 15:27 Ответить
+9
Ну що, хто встановив собі шпигунську програму ФСБ ;Дія;?
«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт!
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12.05.2020 15:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Что же вам так Сааеашвили на мазоль наступил шавки промосковские
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12.05.2020 15:21 Ответить
Ну, наприклад, здав кацапам шматок країни
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12.05.2020 15:48 Ответить
Це в якій реальності було?
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12.05.2020 15:48 Ответить
До вашої, паралельної, це відношення немає. У вашій, він герой
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12.05.2020 15:54 Ответить
"здав кацапам шматок країни" - так і Порошенко здав кацапам шматок країни - Дебальцево.
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12.05.2020 16:00 Ответить
Порох, на відміну від Сааки не капітулював. Ще варіанти
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12.05.2020 16:03 Ответить
Минские соглашения - это и есть капитуляция.
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12.05.2020 16:11 Ответить
Ні. І Такого пункту там немає " 3. повернути https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97 збройні сили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 місця постійної дислокації ". Та й підпису Пороха під "Мінськом" немає, а Сааки, під "планом Сарказі", є
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12.05.2020 17:05 Ответить
"Та й підпису Пороха під "Мінськом" немає" - ага, ну да, картонная кукла Порошенко на троне трусливо сидела и даже не возмущалась подписанным представителями Украины текстом Минских соглашений, которые подсунул кремль.
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12.05.2020 17:22 Ответить
Окрім ваших хворобливих фантазій про чієсь боягузство, можете якось прокоментувати факт, "повернення військових до казарм"? Це героїчна перемога Сааки, чи капітуляція?
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12.05.2020 17:42 Ответить
Ватный рашистский длбб, Минск 2 позволил перевести горячую фазу войны в окопную,усилить за это время армию и навалить вам,подонкам за воротник и в штаны кучи *полезных*санкций ! Где тут капитуляция,рашкотварь падлючая?
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12.05.2020 18:08 Ответить
"Минск 2 позволил..." - Минск-2, в котором есть согласие Порошенко на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, на содействие им в трансграничном сотрудничестве с регионами россии, отсутствие в тексте определения "оккупированные россией территории Украины" и формулировок о нахождении там российских оккупантов лишь подыгрывает кремлевской тезе о внутреннем конфликте в Украине. Вот это и есть капитуляция.
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12.05.2020 19:18 Ответить
Замусоленный ватник,пропаленный папЫроской*беломорканал* , было сделано главное о чем я написал, а до этих пунктикофф дело не дойдет никогда ,ну так и кто выиграл от минска2?
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12.05.2020 19:30 Ответить
Вот ты тупой рашистский длбб ,три поста моих для тебя слишком большая роскошь,идешь на 3 веселых буквы ,другого вы-рашкотвари не понимаете ,у тебя 2 варианта - в сад или на буй ,на волнах покачаться ...
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12.05.2020 20:45 Ответить
Боятся что опять Михо ворье по камерам растусует
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12.05.2020 15:23 Ответить
скісняюсь запитати: а це така рихворма - по камерах розтусовувати?
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12.05.2020 15:27 Ответить
Да и эта реформа очень нужна в Украине
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12.05.2020 15:29 Ответить
а!
а він знає, як камеру відчиняти?
чи призначять помічника?
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12.05.2020 15:31 Ответить
Судя по тому сколько воров посадил Саакашвили,он в этом деле профи,поэтому воры от него веадают в истерику
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12.05.2020 15:37 Ответить
І скількох?
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12.05.2020 15:52 Ответить
Хрюкаешь тут подонок на ЦН,иди посади своих мегаворов из кооп Озеро с пукиным-трутиным-****** во главе ,мерзость слизнявая...
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12.05.2020 18:13 Ответить
А как в Грузии было?
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12.05.2020 15:42 Ответить
Грузинская власть умнее украинской - они понимают, что Саакашвили сольют быстрее, чем кошка котят родит. Или же он сам сольётся - в своем оголтелом популизме. Лао Дзи не был грузином, но "наблюдать за тем, как мимо проплывут трупы врагов" он учил хорошо.
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12.05.2020 15:23 Ответить
вибачте, браття, але якщо не призначити Саак... ах, якого рехворматора, то ***** більше не дозволить бубочці заглядати собі у вічі
а на ето бубочка не могьот пайтіть
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12.05.2020 15:24 Ответить
Через года три, те из грузин, что сейчас выступали против назначения Саакашвили в украинский истэблишмент, будут радостно ему в глаза заглядывать и деферамбы фальшивыми голосами петь. Грузия- всё таки Восток !
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12.05.2020 15:28 Ответить
Da ush.Saakasvili telezvezda s obojix storon.
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12.05.2020 15:34 Ответить
Ну що, хто встановив собі шпигунську програму ФСБ ;Дія;?
«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт!
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12.05.2020 15:45 Ответить
Якщо це так, то уявляєте, як "правильно" буде голосувати нарід на виборах і референдумах. Виключно за підкацапників і "адиннарот". І на вибори не ходи
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12.05.2020 15:51 Ответить
Абир! абир валг! адиннарот!
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12.05.2020 17:06 Ответить
Ватка, як там жиснь у вашому сталіно?)))
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12.05.2020 15:59 Ответить
Я з Сум. А що таке оте сраліно? Ти звідти?
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12.05.2020 16:37 Ответить
Судя по нику и антиукраинским постам - краснозадая махровая тварь коллаборационист или лахтинский пропаГГандон
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12.05.2020 18:17 Ответить
Назревает новый громкий скандал, который может задеть даже президента Украины Владимира Зеленского и привести к отставке одного из министров. В Сеть утекли все данные из базы водительских удостоверений из приложения «Дія», которое недавно презентовали министр МВД Арсен Аваков и президент Украины Владимир Зеленский.
Более 5,2 млн водительских удостоверений с фото, а также данные 26 млн. без фото доступны в Telegram-боте UA Baza .
Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский одним из первых отрегировал на утечку данных, в том числе его, опубликовав в своем канале пост со своими фото, которые он нашел через Telegram-бота UA Baza. В утечке этих данных он обвинил министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Однако, после разговора с ним, Дубинский удалил свои посты из Facebook и Telegram, но некоторые СМИ заметили​.
«Только что беседовал с министром цифровой трансформации М. Фёдоровым, который в течение дня обещает предоставить информацию о том, кто и как сливает данные из гос реестров.
До момента получения этой информации посты о «Дія» удалены.
Если информация Михаила окажется не релевантной, либо не докажет обратного - вернёмся к теме», - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Отметим, что в Telegram-боте UA Baza собраны фактически все данные по физическим и юридическим лицам: паспортные данные, по авто, личным телефонам, фирмам и так далее. Любой человек за $5 может получить доступ ко всем данным.
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12.05.2020 16:36 Ответить
Та насрать что вы там считаете...
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12.05.2020 15:51 Ответить
Ты уже себе в портки навалил ,чебураха драная, а виноват опять Обама будет...
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12.05.2020 18:20 Ответить
беги вымаливай прощения у Иванишвили...
если расскажешь им что тоже путена любишь - может быть смилуются...
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12.05.2020 18:42 Ответить
Саааки преходящие, а Украина вечна
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12.05.2020 15:51 Ответить
Дякую
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12.05.2020 15:52 Ответить
Это очень похоже - "На дураков внимания не обращают"
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12.05.2020 15:53 Ответить
Браво Грузия! Спасибо за выдержку! карлсон долго не продержиться! скоро его будут гонять по крышам те же люди )))))
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12.05.2020 15:59 Ответить
Действительно, грузины это понимают и просто для близиру, т. е. чисто формально "возмущаются". Как говорится - недолго будет маяться старушка в высоковольтных проводах.
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12.05.2020 16:25 Ответить
Пороховата тоже негадуєт от назначєнія Саакашвілі))
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12.05.2020 16:00 Ответить
Вместе с лугандонами.
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12.05.2020 16:01 Ответить
Зебіли, з кацапами, радіють можливості втрати Україною міжнародної підтримки. Та то таке. Какаяразница. Слава Богу, не всі грузини Саакашвіллі. Є й з мізками
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12.05.2020 16:09 Ответить
У пороха тоже от Саакашвили энурез.
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12.05.2020 16:02 Ответить
Пока только энурез у тебя, троллятина ЗЕбилковатая
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12.05.2020 16:14 Ответить
Нахрен нам сдалась Грузия и что она считает, о своих лучше беспокойтесь, а мы и без вас знаем, как поступать.
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12.05.2020 16:25 Ответить
Грузия - один из самых преданных союзников Украины во всех международных организациях и институтах. На всех голосованиях в ООН Грузия также нас поддерживает. И стоило из-за саакашвили портить отношения с одним из самых искренних наших союзников?
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12.05.2020 16:29 Ответить
То може саме для цього Вава і призначив Саакашвілі.
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12.05.2020 17:29 Ответить
Что ж ты фраер здал назад ?😷
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12.05.2020 17:07 Ответить
Віддайте цього Сологуні Грузії. Там по ньому ще є справи.
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12.05.2020 17:54 Ответить
психозом кацапов, их прихвостней и мармелада доволен.
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12.05.2020 17:56 Ответить
Саак служив строкову в Україні,вчився в Україні,вивчив українську мову,підтримував Україну на Майданах та став громадянином України.Чому,цікаво, путлераси ,які пи... моржову лижуть проти цього призначення?Може тому,що вони просто нацисти? https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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12.05.2020 22:13 Ответить
Только малоросс янелох мог, грузинского уголовника, капитулянта и предателя Грузии, поставить реформировать украинскую коррупцию. Янелох собирает все биологические отходы себе в помощники... редкий мудак.
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12.05.2020 20:12 Ответить
Лозунг порохобота "Бий грузин-спасай баригу!"Таке вже десь на параші було.
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12.05.2020 21:48 Ответить
 
 