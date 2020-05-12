Грузия считает назначение Саакашвили недопустимым, но сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол Шарашенидзе
Перед отъездом из Киева посол Грузии в Украине Шарашенидзе провел встречу в украинском МИД, где проинформировал министерство о позиции официального Тбилиси в связи с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый канал Грузии.
"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов, и этим единством мы выходим на международную арену", - подчеркнул Шарашенидзе.
По его словам, в ходе встречи с ним украинская сторона заявила, что Саакашвили является гражданином Украины, но МИД Украины с пониманием отнесся к позиции официального Тбилиси и выразил надежду на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.
В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
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а він знає, як камеру відчиняти?
чи призначять помічника?
а на ето бубочка не могьот пайтіть
«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт!
Более 5,2 млн водительских удостоверений с фото, а также данные 26 млн. без фото доступны в Telegram-боте UA Baza .
Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский одним из первых отрегировал на утечку данных, в том числе его, опубликовав в своем канале пост со своими фото, которые он нашел через Telegram-бота UA Baza. В утечке этих данных он обвинил министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Однако, после разговора с ним, Дубинский удалил свои посты из Facebook и Telegram, но некоторые СМИ заметили.
«Только что беседовал с министром цифровой трансформации М. Фёдоровым, который в течение дня обещает предоставить информацию о том, кто и как сливает данные из гос реестров.
До момента получения этой информации посты о «Дія» удалены.
Если информация Михаила окажется не релевантной, либо не докажет обратного - вернёмся к теме», - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Отметим, что в Telegram-боте UA Baza собраны фактически все данные по физическим и юридическим лицам: паспортные данные, по авто, личным телефонам, фирмам и так далее. Любой человек за $5 может получить доступ ко всем данным.
если расскажешь им что тоже путена любишь - может быть смилуются...