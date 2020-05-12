Грузия считает назначение Саакашвили недопустимым, но сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол Шарашенидзе

Перед отъездом из Киева посол Грузии в Украине Шарашенидзе провел встречу в украинском МИД, где проинформировал министерство о позиции официального Тбилиси в связи с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Первый канал Грузии.

"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов, и этим единством мы выходим на международную арену", - подчеркнул Шарашенидзе.

По его словам, в ходе встречи с ним украинская сторона заявила, что Саакашвили является гражданином Украины, но МИД Украины с пониманием отнесся к позиции официального Тбилиси и выразил надежду на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг Киева, - посол Грузии Шарашенидзе