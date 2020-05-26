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Україна і Грузія обговорили відновлення авіасполучення, - МЗС

Україна і Грузія обговорили відновлення авіасполучення, - МЗС

Посол України в Грузії Ігор Долгов і заступник міністра економіки Грузії Геннадій Арвеладзе обговорили питання відновлення авіасполучення між країнами в рамках послаблення карантину.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"У ході зустрічі обговорені питання подальшого розвитку торговельно-економічних відносин України та Грузії в умовах пандемії коронавірусу Covid-19, можливості активізації міждержавного діалогу, зокрема проведення Десятого засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, а також стану підготовки Грузії до відновлення туристичного сезону та регулярного міжнародного авіасполучення, у тому числі з Україною", - повідомили в МЗС.

Також читайте: Україна і Туреччина почали обговорення відновлення авіасполучення і туристичних подорожей, - МЗС

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Грузія (1844) МЗС (4113) авіасполучення (3065)


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