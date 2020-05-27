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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування. СПИСОК

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування, які вирушають у рейси з 1 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Продаж квитків відкрито на поїзди №8/7 Одеса-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ, №53/54 Дніпро-Одеса, №63/64 Харків-Київ, №105/106 Київ-Одеса та №791/792 Київ-Кременчук, №81/82 Харків-Новоолексіївка, №125/126 Київ-Костянтинівка та №10/9 Київ-Маріуполь.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн. Найближчим часом можна буде їх придбати у касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень, але дату їхнього запуску з 1 червня поки не переносили, - пресслужба

"Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково. Просимо слідкувати за інформацією на офіційному вебсайті "Укрзалізниці"", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 26 травня почала поступове відновлення руху пасажирських поїздів і відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня. Продаж квитків була відкрита на поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740і/739 Київ-Кривий Ріг.

Автор: 

квитки (448) продаж (2256) Укрзалізниця (6836)


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І як вони собі це мислять? Скільки годин їхати з Києва до Одеси? І це в масці.
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27.05.2020 09:26 Відповісти
не їдь
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27.05.2020 09:32 Відповісти
Трисста лет!
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27.05.2020 09:36 Відповісти
"Пассажиры будут допускаться К ПОЕЗДАМ исключительно в защитных масках". Джерело: https://censor.net/n3198216

А в поїзді - роби, що вважаєш потрібним.
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27.05.2020 10:07 Відповісти
Ось уяви що один з них виявиться носієм вірусу. За час подорожі він заразить весь вагон.
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27.05.2020 10:10 Відповісти
А ці інфекційні хвороби, які передаються повітряно-крапельним механізмом передачі, раніше не бентежили?
Грип
Дифтерія
Менінгококова інфекція
Коклюш
Скарлатина
Кір
Епідемічний паротит
Аспергільоз
Бокавірусна інфекція
Гемофільна інфекція
Гостра респіраторна вірусна інфекція
Ентеровірусні інфекції
Інфекція, яку спричинює вірус Епштейна - Барр
Краснуха
Легіонельоз
Лістеріоз
Метапневмовірусна інфекція
Натуральна віспа
Орнітоз
Парагрип
Парвовірус В19
Пневмоцистна пневмонія
Повітряно-крапельний механізм передачі інфекції
Поліомієліт
Пташиний грип
Респіраторний мікоплазмоз
Респіраторно-синцитіальна інфекція
Риновірусна інфекція
Свинячий грип
Скарлатина
Стрептококовий фарингіт
Тяжкий гострий респіраторний синдром
Хвороба, яку спричинює вірус Ніпах
Хвороба, яку спричинює вірус Хендра
Чума
показати весь коментар
27.05.2020 15:10 Відповісти
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування - Цензор.НЕТ 7375
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27.05.2020 09:31 Відповісти
Чому жодного потяга на Західну Україну нема?
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27.05.2020 09:43 Відповісти
Протестів бздять
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27.05.2020 10:07 Відповісти
Зато в Кривой Рог запустили - сейчас Львов не в тренде! Усьо буде Крывой Рог!
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27.05.2020 10:38 Відповісти
 
 