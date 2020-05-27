"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування. СПИСОК
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування, які вирушають у рейси з 1 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Продаж квитків відкрито на поїзди №8/7 Одеса-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ, №53/54 Дніпро-Одеса, №63/64 Харків-Київ, №105/106 Київ-Одеса та №791/792 Київ-Кременчук, №81/82 Харків-Новоолексіївка, №125/126 Київ-Костянтинівка та №10/9 Київ-Маріуполь.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн. Найближчим часом можна буде їх придбати у касах.
Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.
Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.
"Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково. Просимо слідкувати за інформацією на офіційному вебсайті "Укрзалізниці"", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 26 травня почала поступове відновлення руху пасажирських поїздів і відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня. Продаж квитків була відкрита на поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740і/739 Київ-Кривий Ріг.
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