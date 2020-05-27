"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. СПИСОК

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты сейчас можно приобрести онлайн. В ближайшее время можно будет их приобрести и в кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, но дату их запуска с 1 июня пока не переносили, - пресс-служба

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"О дальнейшем восстановлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно. Просим следить за информацией на официальном веб-сайте "Укрзализныци"", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов была открыта на поезда №721 / 722 Киев-Харьков, №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка, №740 / 739 Киев-Кривой Рог.