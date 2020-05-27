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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. СПИСОК

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты сейчас можно приобрести онлайн. В ближайшее время можно будет их приобрести и в кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, но дату их запуска с 1 июня пока не переносили, - пресс-служба

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"О дальнейшем восстановлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно. Просим следить за информацией на официальном веб-сайте "Укрзализныци"", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов была открыта на поезда №721 / 722 Киев-Харьков, №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка, №740 / 739 Киев-Кривой Рог.

билеты (317) продажа (483) Укрзализныця (2745)


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І як вони собі це мислять? Скільки годин їхати з Києва до Одеси? І це в масці.
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27.05.2020 09:26 Ответить
не їдь
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27.05.2020 09:32 Ответить
Трисста лет!
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27.05.2020 09:36 Ответить
"Пассажиры будут допускаться К ПОЕЗДАМ исключительно в защитных масках". Джерело: https://censor.net/n3198216

А в поїзді - роби, що вважаєш потрібним.
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27.05.2020 10:07 Ответить
Ось уяви що один з них виявиться носієм вірусу. За час подорожі він заразить весь вагон.
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27.05.2020 10:10 Ответить
А ці інфекційні хвороби, які передаються повітряно-крапельним механізмом передачі, раніше не бентежили?
Грип
Дифтерія
Менінгококова інфекція
Коклюш
Скарлатина
Кір
Епідемічний паротит
Аспергільоз
Бокавірусна інфекція
Гемофільна інфекція
Гостра респіраторна вірусна інфекція
Ентеровірусні інфекції
Інфекція, яку спричинює вірус Епштейна - Барр
Краснуха
Легіонельоз
Лістеріоз
Метапневмовірусна інфекція
Натуральна віспа
Орнітоз
Парагрип
Парвовірус В19
Пневмоцистна пневмонія
Повітряно-крапельний механізм передачі інфекції
Поліомієліт
Пташиний грип
Респіраторний мікоплазмоз
Респіраторно-синцитіальна інфекція
Риновірусна інфекція
Свинячий грип
Скарлатина
Стрептококовий фарингіт
Тяжкий гострий респіраторний синдром
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Чума
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27.05.2020 15:10 Ответить
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 потягів далекого прямування - Цензор.НЕТ 7375
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27.05.2020 09:31 Ответить
Чому жодного потяга на Західну Україну нема?
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27.05.2020 09:43 Ответить
Протестів бздять
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27.05.2020 10:07 Ответить
Зато в Кривой Рог запустили - сейчас Львов не в тренде! Усьо буде Крывой Рог!
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27.05.2020 10:38 Ответить
 
 