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Новини
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На місці моста, який обвалився на Дніпропетровщині, закінчили монтувати переправу. ФОТО

На місці зруйнованого автомобільного моста в Нікопольському районі Дніпропетровської області завершилися роботи зі зведення понтонної переправи.

Про це повідомив у фейсбуці голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Понтонний міст в с. Олексіївка - повністю готовий. Вчора ввечері фахівці завершили монтаж 21 понтонної ланки, після чого переправу закріпили і вирівняли", - написав він.

Бондаренко уточнив, що 27 травня планують завершити укладання асфальтового покриття на понтон і стикування наземних під'їздів з переправою.

"Міст також обладнують перилами, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього він буде введений в експлуатацію", - додав він.

Також читайте: На місці руйнування автомобільного моста в Дніпропетровській області почнуть встановлювати понтонний уже 25 травня, - ОДА

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадежння.

На місці моста, який обвалився на Дніпропетровщині, закінчили монтувати переправу 01
На місці моста, який обвалився на Дніпропетровщині, закінчили монтувати переправу 02

Автор: 

міст (1231) Бондаренко Олександр (14) Дніпропетровська область (3701)


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Топ коментарі
+10
это конечно хорошо и военные молодцы!.. но сейчас ведь обязательно какой-нибудь мудак на супер перегруженной фуре, решит прокатиться по этому мосту..
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27.05.2020 11:32
+8
https://youtu.be/6ihOI28FevQ

..
На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу - Цензор.НЕТ 8368

...
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27.05.2020 11:31
+7
Стало комфортним ловити лящів на спінінг.))
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27.05.2020 11:30
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Ты на андном, а йа на другом,
На берегу на крутом...
(пестня)
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27.05.2020 11:28 Відповісти
Стало комфортним ловити лящів на спінінг.))
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27.05.2020 11:30 Відповісти
Останнього ляща там зловили наприкінці 90-х. )))
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27.05.2020 11:33 Відповісти
Останнього ляща впіймала дружина рибака, яка голосно розмовляла по телефону.
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27.05.2020 11:34 Відповісти
https://youtu.be/6ihOI28FevQ

..
На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу - Цензор.НЕТ 8368

...
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27.05.2020 11:31 Відповісти
Сколько надо рухнувших мостов, а может даже и погибших, что бы до властей дошло, что давно пора ограничить максимальный вес фур и ввести действенный, а не коррупционный контроль за этим?
Петя растам отвечаю - это не проблема ЗЕ, этой проблеме уже лет 20.
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27.05.2020 11:32 Відповісти
и с чего это ты, кирпич, здесь стенаешь?
Напиши бубочке в инстаграм, он тебе, как своему горячему поклоннику, в личку ответит.
Спроси его прямо: когда до тебя, бл@дь, дойдет, что обещать и бороться с коррупцией это разные вещи.
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27.05.2020 11:38 Відповісти
Ну почему то все рушится то к чему дотрагиваются зедебилы.Да бордюрный?
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27.05.2020 11:42 Відповісти
Ты, запоребриковое, уверено, что ЗЕ дотрагивался до этого моста? Бу-га-га.
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27.05.2020 12:55 Відповісти
Я рад что ты правильно называешь вислюка оманского.Да же до тупоголовых бордюрных доходит.
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27.05.2020 14:43 Відповісти
это конечно хорошо и военные молодцы!.. но сейчас ведь обязательно какой-нибудь мудак на супер перегруженной фуре, решит прокатиться по этому мосту..
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27.05.2020 11:32 Відповісти
И уже заждался в ожидании открытия движения...
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27.05.2020 11:35 Відповісти
Якщо вірити наданому фото, то перерправа наведена з використанням ПМП 60 (60 тонник) з мінімальною дистанцією руху транспортних засобів 30 метрів.
Що вважати з Вашого висловлення максимально перевантаженою фурою? Це більше 60 тонн?
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Немає нічого постійнішого ніж все тимчасове.
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27.05.2020 11:33 Відповісти
та да. если уж собрались асфальт на него класть, наземные подъезды, перила и освещение.
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27.05.2020 11:38 Відповісти
Колись будували бараки як тимчасове житло, а люди жили в них до 70х-80х років.
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Кого посадите?( ну урода отвечающего за ИСПРАВНОЕ техническое состояние) и ОБЯЗАННОЕ закрыть мост( аварийный).
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27.05.2020 11:37 Відповісти
До зимы починят старый, а понтонный уберут.
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27.05.2020 11:45 Відповісти
Тюю-у-у. А Зеленский его торжественно открывать не будет? Так хотелось праздника с шариками.
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27.05.2020 11:48 Відповісти
Поставили временно, но простоит еще десяток лет. Деньги отмоют и про ремонт забудут.
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27.05.2020 12:00 Відповісти
бл*ть, не пойняв - фуру ще й досі не зняли???
а понтонний міст тепер буде стояти роками там...
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27.05.2020 14:34 Відповісти
Зелені мудаки ще не встигли зруйнувати дорожній фонд. Є шанс що цей міст встигнуть відремонтувати.
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27.05.2020 15:31 Відповісти
 
 