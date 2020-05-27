На місці моста, який обвалився на Дніпропетровщині, закінчили монтувати переправу. ФОТО

На місці зруйнованого автомобільного моста в Нікопольському районі Дніпропетровської області завершилися роботи зі зведення понтонної переправи.

Про це повідомив у фейсбуці голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Понтонний міст в с. Олексіївка - повністю готовий. Вчора ввечері фахівці завершили монтаж 21 понтонної ланки, після чого переправу закріпили і вирівняли", - написав він.

Бондаренко уточнив, що 27 травня планують завершити укладання асфальтового покриття на понтон і стикування наземних під'їздів з переправою.

"Міст також обладнують перилами, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього він буде введений в експлуатацію", - додав він.

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Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадежння.



