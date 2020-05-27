На місці моста, який обвалився на Дніпропетровщині, закінчили монтувати переправу. ФОТО
На місці зруйнованого автомобільного моста в Нікопольському районі Дніпропетровської області завершилися роботи зі зведення понтонної переправи.
Про це повідомив у фейсбуці голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Понтонний міст в с. Олексіївка - повністю готовий. Вчора ввечері фахівці завершили монтаж 21 понтонної ланки, після чого переправу закріпили і вирівняли", - написав він.
Бондаренко уточнив, що 27 травня планують завершити укладання асфальтового покриття на понтон і стикування наземних під'їздів з переправою.
"Міст також обладнують перилами, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього він буде введений в експлуатацію", - додав він.
Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадежння.
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(пестня)
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Петя растам отвечаю - это не проблема ЗЕ, этой проблеме уже лет 20.
Напиши бубочке в инстаграм, он тебе, как своему горячему поклоннику, в личку ответит.
Спроси его прямо: когда до тебя, бл@дь, дойдет, что обещать и бороться с коррупцией это разные вещи.
Що вважати з Вашого висловлення максимально перевантаженою фурою? Це більше 60 тонн?
а понтонний міст тепер буде стояти роками там...