На місці руйнування автомобільного моста в Дніпропетровській області почнуть встановлювати понтонний уже 25 травня, - ОДА

Облаштування понтонного моста в селі Олексіївка Дніпропетровської області на місці зруйнованого почнеться вже сьогодні, 25 травня, у другій половині дня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Колона військової техніки, яка доставляє конструкцію, вирушила вранці з Одеси і вже перебуває за 200 кілометрів від Нікополя", - написав Бондаренко.

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Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.