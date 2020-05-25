На місці руйнування автомобільного моста в Дніпропетровській області почнуть встановлювати понтонний уже 25 травня, - ОДА
Облаштування понтонного моста в селі Олексіївка Дніпропетровської області на місці зруйнованого почнеться вже сьогодні, 25 травня, у другій половині дня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Колона військової техніки, яка доставляє конструкцію, вирушила вранці з Одеси і вже перебуває за 200 кілометрів від Нікополя", - написав Бондаренко.
Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.
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