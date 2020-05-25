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На місці руйнування автомобільного моста в Дніпропетровській області почнуть встановлювати понтонний уже 25 травня, - ОДА

На місці руйнування автомобільного моста в Дніпропетровській області почнуть встановлювати понтонний уже 25 травня, - ОДА

Облаштування понтонного моста в селі Олексіївка Дніпропетровської області на місці зруйнованого почнеться вже сьогодні, 25 травня, у другій половині дня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Колона військової техніки, яка доставляє конструкцію, вирушила вранці з Одеси і вже перебуває за 200 кілометрів від Нікополя", - написав Бондаренко.

Також дивіться: Біля зруйнованого моста на Дніпропетровщині побудують тимчасову понтонну переправу, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

Автор: 

міст (1231) обвалення (121) Дніпропетровська область (3695)


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Топ коментарі
+2
Случилось бы подобное в Китае новый мост построен бы был уже на текущей недели ,а виновные в его обвале сурово наказаны в течении суток
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25.05.2020 13:39
+1
Виновник водятел, впёрший 40 тонную машину на мост мах 10 тонн.
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25.05.2020 13:41
+1
Не спорю кстати не мешало бы что бы перед вЪездами на подобные объекты был надзор из компетентных служб c проверкой на тонаж подобных фур и также следящим за техническим состоянием моста ,ведь это дешевле обойдётся ,чем последствия ,но у нас увы сначала возводят объект ,а потом после очередного ляпаса и форс мажора ,правильные мысли приходят в голову
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25.05.2020 13:52
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25.05.2020 13:36 Відповісти
Команди от самого вєлікого нє било)
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25.05.2020 13:39 Відповісти
Случилось бы подобное в Китае новый мост построен бы был уже на текущей недели ,а виновные в его обвале сурово наказаны в течении суток
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25.05.2020 13:39 Відповісти
Виновник водятел, впёрший 40 тонную машину на мост мах 10 тонн.
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25.05.2020 13:41 Відповісти
Не спорю кстати не мешало бы что бы перед вЪездами на подобные объекты был надзор из компетентных служб c проверкой на тонаж подобных фур и также следящим за техническим состоянием моста ,ведь это дешевле обойдётся ,чем последствия ,но у нас увы сначала возводят объект ,а потом после очередного ляпаса и форс мажора ,правильные мысли приходят в голову
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25.05.2020 13:52 Відповісти
Местные жители сказали что знак в ограничение 10 тонн появился уже после происшествия.
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25.05.2020 17:06 Відповісти
Я так розумію, то є проявом тектонічної активності, внаслідок чого Крим наближаєься ближче до України. Трохи не там ломає літосхверу, але нічого, зате ми бачимо що й земля матінка українська за нас.
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25.05.2020 13:52 Відповісти
временный понтонный мост лет на 20?
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25.05.2020 14:24 Відповісти
Ничего не бывает более постоянным чем временное.
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25.05.2020 15:32 Відповісти
Попросить китайцев, построить мост,но проезд платный:никакой перегруз, сто пудово не пройдёт.И те,кто крюк конкретный делают,думаю будут не против.
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25.05.2020 16:58 Відповісти
 
 