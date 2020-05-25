На месте обрушившегося автомобильного моста в Днепропетровской области начнут устанавливать понтонный уже 25 мая, - ОГА
Обустройство понтонного моста в селе Алексеевка Днепропетровской области на месте рухнувшего начнется уже сегодня, 25 мая, во второй половине дня.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Колонна военной техники, которая доставляет конструкцию, отправилась утром из Одессы и уже находится в 200 километрах от Никополя", - написал Бондаренко.
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
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