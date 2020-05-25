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На месте обрушившегося автомобильного моста в Днепропетровской области начнут устанавливать понтонный уже 25 мая, - ОГА

На месте обрушившегося автомобильного моста в Днепропетровской области начнут устанавливать понтонный уже 25 мая, - ОГА

Обустройство понтонного моста в селе Алексеевка Днепропетровской области на месте рухнувшего начнется уже сегодня, 25 мая, во второй половине дня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Колонна военной техники, которая доставляет конструкцию, отправилась утром из Одессы и уже находится в 200 километрах от Никополя", - написал Бондаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле разрушенного моста на Днепропетровщине построят временную понтонную переправу, - глава "Укравтодора" Кубраков. ВИДЕО

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

Автор: 

мост (1027) обрушение (179) Днепропетровская область (3922)


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Топ комментарии
+2
Случилось бы подобное в Китае новый мост построен бы был уже на текущей недели ,а виновные в его обвале сурово наказаны в течении суток
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25.05.2020 13:39
+1
Виновник водятел, впёрший 40 тонную машину на мост мах 10 тонн.
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25.05.2020 13:41
+1
Не спорю кстати не мешало бы что бы перед вЪездами на подобные объекты был надзор из компетентных служб c проверкой на тонаж подобных фур и также следящим за техническим состоянием моста ,ведь это дешевле обойдётся ,чем последствия ,но у нас увы сначала возводят объект ,а потом после очередного ляпаса и форс мажора ,правильные мысли приходят в голову
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25.05.2020 13:52
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25.05.2020 13:36 Ответить
Команди от самого вєлікого нє било)
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25.05.2020 13:39 Ответить
Случилось бы подобное в Китае новый мост построен бы был уже на текущей недели ,а виновные в его обвале сурово наказаны в течении суток
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25.05.2020 13:39 Ответить
Виновник водятел, впёрший 40 тонную машину на мост мах 10 тонн.
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25.05.2020 13:41 Ответить
Не спорю кстати не мешало бы что бы перед вЪездами на подобные объекты был надзор из компетентных служб c проверкой на тонаж подобных фур и также следящим за техническим состоянием моста ,ведь это дешевле обойдётся ,чем последствия ,но у нас увы сначала возводят объект ,а потом после очередного ляпаса и форс мажора ,правильные мысли приходят в голову
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25.05.2020 13:52 Ответить
Местные жители сказали что знак в ограничение 10 тонн появился уже после происшествия.
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25.05.2020 17:06 Ответить
Я так розумію, то є проявом тектонічної активності, внаслідок чого Крим наближаєься ближче до України. Трохи не там ломає літосхверу, але нічого, зате ми бачимо що й земля матінка українська за нас.
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25.05.2020 13:52 Ответить
временный понтонный мост лет на 20?
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25.05.2020 14:24 Ответить
Ничего не бывает более постоянным чем временное.
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25.05.2020 15:32 Ответить
Попросить китайцев, построить мост,но проезд платный:никакой перегруз, сто пудово не пройдёт.И те,кто крюк конкретный делают,думаю будут не против.
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25.05.2020 16:58 Ответить
 
 