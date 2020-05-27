На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу. ФОТО

На месте обрушившегося в Никопольском районе Днепропетровской области автомобильного моста завершились работы по возведению понтонной переправы.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли", - написал он.

Бондаренко уточнил, что 27 мая планируют завершить укладку асфальтового покрытия на понтон и стыковка наземных подъездов с переправой.

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"Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - добавил он.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.



