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На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу. ФОТО

На месте обрушившегося в Никопольском районе Днепропетровской области автомобильного моста завершились работы по возведению понтонной переправы.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли", - написал он.

Бондаренко уточнил, что 27 мая планируют завершить укладку асфальтового покрытия на понтон и стыковка наземных подъездов с переправой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк

"Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - добавил он.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу 01
На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу 02

Автор: 

мост (1027) Бондаренко Александр (16) Днепропетровская область (3927)


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Топ комментарии
+10
это конечно хорошо и военные молодцы!.. но сейчас ведь обязательно какой-нибудь мудак на супер перегруженной фуре, решит прокатиться по этому мосту..
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27.05.2020 11:32
+8
https://youtu.be/6ihOI28FevQ

..
На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу - Цензор.НЕТ 8368

...
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27.05.2020 11:31
+7
Стало комфортним ловити лящів на спінінг.))
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27.05.2020 11:30
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Ты на андном, а йа на другом,
На берегу на крутом...
(пестня)
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27.05.2020 11:28 Ответить
Стало комфортним ловити лящів на спінінг.))
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27.05.2020 11:30 Ответить
Останнього ляща там зловили наприкінці 90-х. )))
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27.05.2020 11:33 Ответить
Останнього ляща впіймала дружина рибака, яка голосно розмовляла по телефону.
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27.05.2020 11:34 Ответить
https://youtu.be/6ihOI28FevQ

..
На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу - Цензор.НЕТ 8368

...
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27.05.2020 11:31 Ответить
Сколько надо рухнувших мостов, а может даже и погибших, что бы до властей дошло, что давно пора ограничить максимальный вес фур и ввести действенный, а не коррупционный контроль за этим?
Петя растам отвечаю - это не проблема ЗЕ, этой проблеме уже лет 20.
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27.05.2020 11:32 Ответить
и с чего это ты, кирпич, здесь стенаешь?
Напиши бубочке в инстаграм, он тебе, как своему горячему поклоннику, в личку ответит.
Спроси его прямо: когда до тебя, бл@дь, дойдет, что обещать и бороться с коррупцией это разные вещи.
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27.05.2020 11:38 Ответить
Ну почему то все рушится то к чему дотрагиваются зедебилы.Да бордюрный?
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27.05.2020 11:42 Ответить
Ты, запоребриковое, уверено, что ЗЕ дотрагивался до этого моста? Бу-га-га.
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27.05.2020 12:55 Ответить
Я рад что ты правильно называешь вислюка оманского.Да же до тупоголовых бордюрных доходит.
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27.05.2020 14:43 Ответить
это конечно хорошо и военные молодцы!.. но сейчас ведь обязательно какой-нибудь мудак на супер перегруженной фуре, решит прокатиться по этому мосту..
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27.05.2020 11:32 Ответить
И уже заждался в ожидании открытия движения...
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27.05.2020 11:35 Ответить
Якщо вірити наданому фото, то перерправа наведена з використанням ПМП 60 (60 тонник) з мінімальною дистанцією руху транспортних засобів 30 метрів.
Що вважати з Вашого висловлення максимально перевантаженою фурою? Це більше 60 тонн?
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27.05.2020 11:53 Ответить
Немає нічого постійнішого ніж все тимчасове.
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27.05.2020 11:33 Ответить
та да. если уж собрались асфальт на него класть, наземные подъезды, перила и освещение.
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27.05.2020 11:38 Ответить
Колись будували бараки як тимчасове житло, а люди жили в них до 70х-80х років.
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27.05.2020 11:53 Ответить
Кого посадите?( ну урода отвечающего за ИСПРАВНОЕ техническое состояние) и ОБЯЗАННОЕ закрыть мост( аварийный).
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27.05.2020 11:37 Ответить
До зимы починят старый, а понтонный уберут.
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27.05.2020 11:45 Ответить
Тюю-у-у. А Зеленский его торжественно открывать не будет? Так хотелось праздника с шариками.
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27.05.2020 11:48 Ответить
Поставили временно, но простоит еще десяток лет. Деньги отмоют и про ремонт забудут.
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27.05.2020 12:00 Ответить
бл*ть, не пойняв - фуру ще й досі не зняли???
а понтонний міст тепер буде стояти роками там...
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27.05.2020 14:34 Ответить
Зелені мудаки ще не встигли зруйнувати дорожній фонд. Є шанс що цей міст встигнуть відремонтувати.
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27.05.2020 15:31 Ответить
 
 