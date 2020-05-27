На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу. ФОТО
На месте обрушившегося в Никопольском районе Днепропетровской области автомобильного моста завершились работы по возведению понтонной переправы.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли", - написал он.
Бондаренко уточнил, что 27 мая планируют завершить укладку асфальтового покрытия на понтон и стыковка наземных подъездов с переправой.
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"Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - добавил он.
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
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(пестня)
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Петя растам отвечаю - это не проблема ЗЕ, этой проблеме уже лет 20.
Напиши бубочке в инстаграм, он тебе, как своему горячему поклоннику, в личку ответит.
Спроси его прямо: когда до тебя, бл@дь, дойдет, что обещать и бороться с коррупцией это разные вещи.
Що вважати з Вашого висловлення максимально перевантаженою фурою? Це більше 60 тонн?
а понтонний міст тепер буде стояти роками там...