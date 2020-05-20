Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк

Мост, который обрушился в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, в 2017 году прошел специальное обследование. Его признали ограниченно работоспособным. В мае 2020-го - обследовали повторно.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал начальник отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог Днепропетровской области Артем Хижняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дальше планировалось или капитально отремонтировать мост, или строить новый.

"Мы установили ограничительные знаки, общая масса не должна была превышать 10 тонн и скорость - 30 км/ч. Скорее всего, водитель проигнорировал знаки, которые были установлены, что и привело разрушение пролетного строения", - рассказал Хижняк.

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Около 20:00 судьбу моста будет решать комиссия из представителей ГСЧС, "Укравтодора", областной Службы автомобильных дорог и местного самоуправления.

"Окончательное решение будет после обследования специализированной организации. Скорее всего, это будет строительство нового моста. Укравтодор должен будет выделить средства на разработку проектной документации на строительство", - отметил Хижняк.

Сейчас из-за места аварии на автодороге Кропивницкий-Запорожье (село Алексеевка) организован временный объезд. Мост на 206-м километре на дороге Н 23 трассы Кривой Рог - Запорожье построили в 1955 году, его длина - 152 метра.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

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