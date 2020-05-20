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Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк

Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк

Мост, который обрушился в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, в 2017 году прошел специальное обследование. Его признали ограниченно работоспособным. В мае 2020-го - обследовали повторно.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал начальник отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог Днепропетровской области Артем Хижняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дальше планировалось или капитально отремонтировать мост, или строить новый.

"Мы установили ограничительные знаки, общая масса не должна была превышать 10 тонн и скорость - 30 км/ч. Скорее всего, водитель проигнорировал знаки, которые были установлены, что и привело разрушение пролетного строения", - рассказал Хижняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мост на Днепропетровщине был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА

Около 20:00 судьбу моста будет решать комиссия из представителей ГСЧС, "Укравтодора", областной Службы автомобильных дорог и местного самоуправления.

"Окончательное решение будет после обследования специализированной организации. Скорее всего, это будет строительство нового моста. Укравтодор должен будет выделить средства на разработку проектной документации на строительство", - отметил Хижняк.

Сейчас из-за места аварии на автодороге Кропивницкий-Запорожье (село Алексеевка) организован временный объезд. Мост на 206-м километре на дороге Н 23 трассы Кривой Рог - Запорожье построили в 1955 году, его длина - 152 метра.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

Также читайте: Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава "Укравтодора" Кубраков

Автор: 

дороги (2512) мост (1027) обрушение (179) Днепропетровская область (3879)


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Топ комментарии
+6
Когда ты на авось и за доплату везешь груз в 60-80 тонн -- ты полный мудак. Других вариантов нет.
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20.05.2020 19:10
+3
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 5063
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20.05.2020 18:59
+3
Фура схожа на мокрого кота, котрий тікає з ванни.
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20.05.2020 19:33
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Водила конечно полный мудак, но как удачно нашли крайнего!
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20.05.2020 18:54 Ответить
Мне эти мудаки на трассах почти каждый день встречаются. Когда идешь на обгон -- земля под ними аж гудит. Там далеко-далеко даже не 40 тонн. И лично часто встречал как им на ограничительные знаки просто посрать. Вот один и довыеживался.
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20.05.2020 19:02 Ответить
Це не зерновоз їхав, тому там не може бути 40 тон, це міст був в незадовільному стані і всі ці перевірки відбувались виключно на папері і за це мають посадити чиновників Укравтодору які змовляли всі ці фейкові обстеження і підписували акти перевірок! Міст був аварійним, його в плани Великого будівництва автодоріг навіть не включили! Є ще один міст який скоро обвалиться Снігурівка Миколаївської області! Може там встигнуть побудувати новий міст поки старий понтонний не затонув!
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20.05.2020 20:23 Ответить
не мудак, там нет знаков, по тв говорят больше и что знаков ограничения нет
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20.05.2020 21:25 Ответить
Просто інспекції по мостах ліквідували. Тепер аварійність мостів оцінюють як вони валяться. Специ при владі. Їм би мухоморів з'їсти, щоб перевірити, чи вони їстівні, чи ні.
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20.05.2020 18:56 Ответить
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 1692
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20.05.2020 18:57 Ответить
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 7525

..
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 5029

..
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 1818

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Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 2701

..
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20.05.2020 18:58 Ответить
Фура схожа на мокрого кота, котрий тікає з ванни.
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20.05.2020 19:33 Ответить
Міст, який впав на Дніпропетровщині, у 2017-му визнали обмежено працездатним, планувався капремонт, - представник Служби автодоріг Хижняк - Цензор.НЕТ 3183

...
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20.05.2020 19:48 Ответить
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 5063
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20.05.2020 18:59 Ответить
А восени ж ще був указ блазня про покращення стану доріг України...
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20.05.2020 19:02 Ответить
раз в 2017- то вінават барига, адназначна
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20.05.2020 19:01 Ответить
Признали немного беременным.
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20.05.2020 19:03 Ответить
А че водила мудак? Человеку надо проехать с точки а в точку б,один мост. Почему мудак? Мудачье как раз те которые должны решать проблемы заранее,чтобы не было человеческих жертв. А всем пох,т.к нет ответственности
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20.05.2020 19:03 Ответить
Когда ты на авось и за доплату везешь груз в 60-80 тонн -- ты полный мудак. Других вариантов нет.
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20.05.2020 19:10 Ответить
якщо ще не 100 тон...
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20.05.2020 19:12 Ответить
За 100 не скажу, но больше 80 тонн видел своими глазами.
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20.05.2020 19:25 Ответить
там мост той був в дуже поганому стані. Як і дороги по Нікопольському районі...
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20.05.2020 19:11 Ответить
Я вам роскажу як клали асфальт перед моїми вікнами на протязі карантину. З одного боку стопіїсятметрівка. З іншого до круга - максимум 1000 метрів. Тобто 1150 метрів. Київ, Оболонь. Протягом 40 днів майже кожного дня зганялась техніка, в середньому 3-4 тракторця, ковшик невеличкий ,а в заангажовані дні і по десятку, персонал сидів на загорожі і щось жваво обговорював. Щось вони міряли, підкопували, на більш ніж сороковий день поклали асфальт. А тепер знову знову нагнали техніку - зупинки роблять. ****, ну кому голову відірвати від такої ефективності?!!!!!!!
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20.05.2020 19:11 Ответить
Почасова оплата. Чим довше тинятимуться тим більше заплатять.
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20.05.2020 19:21 Ответить
Чесно. Так і було. От навіщо стільки протягом місяця на якусь дрібничку? Там асфальта положили на копійки, але клали півтора місяця!!! А тепер по прокладеному тротуар на зупинках роблять. Копать вам у табло. А одразу, що заважало це зробити? Коли вся техніка була на об"єкті?
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20.05.2020 19:29 Ответить
с ужасом думаю о Варваровском мосту в Николаеве....
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20.05.2020 19:21 Ответить
Там выше лететь и глубже нырять.
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20.05.2020 19:34 Ответить
Повезло водиле, что не кабиной вниз обрушилась фура. Не факт, что выплыл бы.
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20.05.2020 19:33 Ответить
Де гроші, Пець??
17 -й рік!!
вПОПуредники, виходить, "замінували" для ПОСЛІДовників??🤔
🤣🤣
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20.05.2020 19:46 Ответить
Строить-то лет пять будут, а трасса очень оживленная, объезд далеко, через Старозаводское, дорога там узкая, и мост есть, маленький. По ходу пантонную переправу надо делать. А этот грузовик трубы вез. Сейчас его разгружают.
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20.05.2020 19:52 Ответить
попросите россиянцев мост построить. У них опыт есть. Крымский вон до сих по стоит.
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20.05.2020 23:57 Ответить
 
 