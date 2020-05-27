Кабмін погодив призначення Володіна главою Київської обладміністрації
Кабінет Міністрів України погодив призначення Василя Володіна главою Київської обласної державної адміністрації.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ.
Нині Володін є тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації.
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У каждого Володи должен быть свой Володин