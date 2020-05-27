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Кабмін погодив призначення Володіна главою Київської обладміністрації

Кабмін погодив призначення Володіна главою Київської обладміністрації

Кабінет Міністрів України погодив призначення Василя Володіна главою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ.

Нині Володін є тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

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Автор: 

Кабмін (14057) Київська область (3999) ОДА (1625) Володін Василь (44)


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зеленый?
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27.05.2020 13:39 Відповісти
ОПЗЖ -БЮТ
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27.05.2020 13:42 Відповісти
значит свой )))

У каждого Володи должен быть свой Володин
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27.05.2020 13:44 Відповісти
очередной бизнес тренер по мотвации или просто фокусник из цирка ?
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27.05.2020 13:45 Відповісти
 
 